Пчелы осмии — друзья и помощники дачника

Представьте: ваша грядка с огурцами цветёт пышным цветом, обещая крупный урожай. Но спустя две недели вместо плодов размером с дубину на лозе висят чахлые мизинчики! Узнали? Согласны? Подружитесь с осмиями!

Осмии — целый род неправильных пчёл. Они почти не делают мёда, не живут роем и не строят ульев. Но это не значит, что они бесполезны! Небольшая пушистая красавица — мастер по опылению.