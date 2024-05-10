Пчелы осмии — друзья и помощники дачника

Осмии — мастера по опылению. Если вы хотите видеть здоровый урожай на грядках и пышные цветы в клумбах — срочно заводите знакомство с этими насекомыми.
Представьте: ваша грядка с огурцами цветёт пышным цветом, обещая крупный урожай. Но спустя две недели вместо плодов размером с дубину на лозе висят чахлые мизинчики! Узнали? Согласны? Подружитесь с осмиями!
Осмии — целый род неправильных пчёл. Они почти не делают мёда, не живут роем и не строят ульев. Но это не значит, что они бесполезны! Небольшая пушистая красавица — мастер по опылению.
Осмия не интересуется нектаром, ей подавай именно пыльцу. И ради новой порции цветочного порошка она готова на всё! Её не пугает весенняя и вечерняя прохлада, не останавливает сырость и даже дожди! Упрямые букашки шастают по цветам в поисках пыльцы почти при любой погоде, пока остальные опылители не рискуют и носа из улья показать. За минуту пчёлка опыляет до 10 цветов, а за день — более 4 тысяч! Неудивительно, что этих трудолюбивых малявок всё чаще стараются заводить на участках.
К тому же, в отличие от медоносных собратьев, с осмиями нет никаких хлопот. Вам не нужно в панике уклоняться от пролетающей букашки: осмии — пчёлы-одиночки. У них нет улья, а значит, и излишней агрессии, чтобы его защищать. Если только человек сам не попрет их обнимать в благодарность за опыленные грядки, насекомые жалить не станут.
Естественно, благополучие наших грядок и огородов осмий мало волнует. Пчёлки трудятся ради своего потомства. Век осмии недолог: самцы погибают сразу после спаривания, самки — после нескольких успешных кладок, ближе к осени. За столь короткий срок мамочка должна обеспечить отпрыскам крышу над головой и запасы провианта на несколько месяцев!
Особенно много проблем у осмий возникает при выборе жилплощади. У человека есть риелторы, застройщики и сервисы по подбору недвижимости. А у пчёл — ничего! Но вы можете помочь насекомым. Постройте им дом сами!
Дело это не хитрое: тут хватит небольшого полена или охапки тростника. Если выбрали полено: просверлите дырочки 8-12 мм в ширину. Если обратили внимание на тростник — распилите его болгаркой на трубочки сантиметров 30 длиной. После этого плотно напихайте в пластиковую бутылку, обрезанную с обеих сторон. Сами же трубочки делать из пластика не стоит: они не пропускают ни воздух, ни влагу. Пчелы там долго не проживут.
Этого более чем достаточно, чтобы осмии оценили ваши строительные навыки. А чтобы сделать сервис безупречным: расположите квартирник под навес, а поблизости от домика оставьте блюдечко с водой. И ещё понадобится немного грязи. Да-да, вы не в сказку попали. Пчелам же надо чем-то запечатывать домики со своим потомством.
Если осмиям у вас понравится, то вскоре жилплощадь придется расширять: вывесить еще три-четыре полешка или пучка сухого камыша. Труд невелик, а наградой станет обильный урожай по осени.
В США на дырявых пеньках построили целый бизнес! Один отошедший от дел предприниматель обнаружил, что в его не слишком щедрый на фрукты садик повадились прилетать осмии. Они поселились в зазоре под черепицей на крыше его сарая. Пенсионер сделал им домик из полена, а когда по осени увидел волшебное преображение своего сада, то стал и друзьям раздаривать осмий в качестве рождественского подарка. Предприниматели, как известно, бывшими не бывают. Теперь у этого дедушки целый бизнес по производству дырявых полен с двускатными крышами. Так что, как видите, не такие уж эти пчелы и неправильные.
Источник:
- Почему осы бездумно бросаются в напитки?
- Щитень: они спят десятилетия, чтобы проснуться в луже от трактора
- Одна ест только одежду, другая — только крупу: как отличить пищевую моль от платяной
- Почему тараканы возвращаются, даже если дома стерильная чистота?
- Пчёлы спят в цветочках, когда устают. Это правда или миф?