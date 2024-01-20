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15 фотографий из Китая, доказывающих, что там очень многолюдно

15 фотографий из Китая, доказывающих, что там очень многолюдно

Автор:
20 января 2024 23:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Китай   Многолюдно   Удивить   Фотографии   наглядно   численность   
1321
16

Китай - самая густонаселенная страна в мире, даже не смотря на то, что по данным на 2023 год, численность населения снизилось впервые за шестьдесят лет. В этом посте вы увидите фотографии, которые наглядно демонстрируют, что в Китае ну очень многолюдно.

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Метки: Китай   Многолюдно   Удивить   Фотографии   наглядно   численность   
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1  комментарий
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70k
doker Час назад
Доказательство многолюдности Китая... их реки.
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