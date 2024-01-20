15 фотографий из Китая, доказывающих, что там очень многолюдно

Китай - самая густонаселенная страна в мире, даже не смотря на то, что по данным на 2023 год, численность населения снизилось впервые за шестьдесят лет. В этом посте вы увидите фотографии, которые наглядно демонстрируют, что в Китае ну очень многолюдно.