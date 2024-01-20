15 фотографий из Китая, доказывающих, что там очень многолюдно

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Китай - самая густонаселенная страна в мире, даже не смотря на то, что по данным на 2023 год, численность населения снизилось впервые за шестьдесят лет. В этом посте вы увидите фотографии, которые наглядно демонстрируют, что в Китае ну очень многолюдно.
1. Испытуемые входят в аудиторию, чтобы принять участие в трехдневном вступительном экзамене в аспирантуру в Хэфэе, провинция Аньхой. Рекордные 1,8 миллиона человек подали заявки на участие в этом экзамене
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2. Учащиеся сдают экзамен на открытой игровой площадке средней школы в Ичуане, провинция Шэньси. Более 1700 первокурсников приняли участие в экзамене, который школа перенесла на улицу из-за нехватки внутреннего пространства
4. Пассажиры ждут, чтобы попасть в переполненный железнодорожный вокзал Чжэнчжоу в первый день ”Золотой недели", праздника, посвященного основанию Китайской Народной Республики
5. Студенты младших курсов колледжей выстраиваются в очередь на ярмарке вакансий. Около 50 000 человек посетили эту единственную ярмарку вакансий в Чжэнчжоу, провинция Хэнань
9. Ежегодный фестиваль брызг воды, приуроченный к Новому году в Сишуан-Банна, провинция Юньнань
10. Верующие ждут у входа в буддийский храм Гуйюань в Ухане, чтобы сжечь подношения на пятый день китайского Нового года по Лунному календарю
11. Посетители стоят в очереди, чтобы увидеть стремительный прилив у берега реки Цяньтан в Ханчжоу, провинция Чжэцзян
15. Пассажиры выстраиваются в очередь, чтобы сесть на поезд в зале ожидания железнодорожного вокзала Ханькоу в Ухане
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