Китаец построил бизнес, уничтожая свадебные фото разведённых

По словам Лю, сейчас его услуги пользуются большим спросом. Стоимость работы зависит от веса, и начинается от 10 юаней (120 рублей) до более 100 юаней (1200 рублей). Клиенты просто отправляют свои фотографии по почте в "центр измельчения", снимки уничтожают, и снимают процесс на видео. Перед измельчением фото также слегка затемняют краской из баллончика. Затем все обрезки утилизируют.

"Наша компания набирает популярность. Мы получаем заказы из каждой провинции и муниципалитета по всему Китаю, за исключением Тибета," - говорит Лю.