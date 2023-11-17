Китаец построил бизнес, уничтожая свадебные фото разведённых

В Китае активно развивается новая бизнес-идея: предприниматель по фамилии Лю уничтожает свадебные фото разведённых пар, отправляя им видео-доказательства. Он запустил такой бизнес с целью "защиты личной жизни разведённых".
Предприниматель по фамилии Лю из Ланфана, Китай, уничтожает свадебные фотографии разведённых пар, и зарабатывает на этом. Снимки он измельчает в специальном аппарате, а видео с процессом уничтожения затем оправляет заказчикам. По словам мужчины, идея возникла у него в целях защиты личной жизни разведённых. Он также объяснил, почему использует именно измельчитель:
"Большинство свадебных фотографий состоят из акрилового материала, который непросто сжечь. Во многих местах также существуют обычаи, которые запрещают сжигать фотографии живых людей," - говорит бизнесмен.
По словам Лю, сейчас его услуги пользуются большим спросом. Стоимость работы зависит от веса, и начинается от 10 юаней (120 рублей) до более 100 юаней (1200 рублей). Клиенты просто отправляют свои фотографии по почте в "центр измельчения", снимки уничтожают, и снимают процесс на видео. Перед измельчением фото также слегка затемняют краской из баллончика. Затем все обрезки утилизируют.
"Наша компания набирает популярность. Мы получаем заказы из каждой провинции и муниципалитета по всему Китаю, за исключением Тибета," - говорит Лю.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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