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Китаец построил бизнес, уничтожая свадебные фото разведённых

Китаец построил бизнес, уничтожая свадебные фото разведённых

Автор:
17 ноября 2023 08:40
Сообщество : Истории
Метки: Китай   Разное   Фотографии   бизнес   бизнесмен   бизнесмены   в мире   истории   фото   
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В Китае активно развивается новая бизнес-идея: предприниматель по фамилии Лю уничтожает свадебные фото разведённых пар, отправляя им видео-доказательства. Он запустил такой бизнес с целью "защиты личной жизни разведённых".

Предприниматель по фамилии Лю из Ланфана, Китай, уничтожает свадебные фотографии разведённых пар, и зарабатывает на этом. Снимки он измельчает в специальном аппарате, а видео с процессом уничтожения затем оправляет заказчикам. По словам мужчины, идея возникла у него в целях защиты личной жизни разведённых. Он также объяснил, почему использует именно измельчитель:


"Большинство свадебных фотографий состоят из акрилового материала, который непросто сжечь. Во многих местах также существуют обычаи, которые запрещают сжигать фотографии живых людей," - говорит бизнесмен.


По словам Лю, сейчас его услуги пользуются большим спросом. Стоимость работы зависит от веса, и начинается от 10 юаней (120 рублей) до более 100 юаней (1200 рублей). Клиенты просто отправляют свои фотографии по почте в "центр измельчения", снимки уничтожают, и снимают процесс на видео. Перед измельчением фото также слегка затемняют краской из баллончика. Затем все обрезки утилизируют.


"Наша компания набирает популярность. Мы получаем заказы из каждой провинции и муниципалитета по всему Китаю, за исключением Тибета," - говорит Лю.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   Разное   Фотографии   бизнес   бизнесмен   бизнесмены   в мире   истории   фото   
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1  комментарий
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Pravednik84 13 минут назад
А обычным шредером не воспользоваться? Или он плотную бумагу не очень?
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