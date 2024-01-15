Когда на Руси увлеклись знаками Зодиака

«Для любопытства и увеселения общества» в XVIII веке были опубликованы книги под названиями «Планетник» и «Зодиачник». В них не было иллюстраций, но содержались подробные описания о характерах людей, родившихся под покровительством той или иной планеты, а также характеристики знаков Зодиака, причем даже внешние.

Вот, например, что написано про Стрельцов: «Кто под этим знаком родится, тот будет красноречив, будет иметь широкое лицо и черные очи, сажень в плечах, волосы на голове прямые, родимое пятно имеется у него на груди или на лбу, справедлив он и обладает веселым нравом». Про Овнов сказано, что они «добрые и дружелюбные» по характеру, Львы «смелы и неукротимы», а вот Козероги, например, «много обещают, но мало дают». В целом это похоже и на современные описания знаков.

Проникли зодиакальные символы и в народные промыслы. Взгляните на внутреннюю сторону крышки сундука «Времена года», изготовленного на Русском Севере в конце XVIII – начале XIX века. Помимо лубочных изображений времен года на нем также есть картинки знаков Зодиака, символизирующих стихии. Снизу Стрелец – огонь, справа Козерог – земля, сверху Близнецы – воздух, а слева Скорпион – вода (очевидно, что русский художник, никогда не видевший скорпиона вживую, изобразил его неведомым животным с раздвоенным хвостом).