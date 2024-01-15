Когда на Руси увлеклись знаками Зодиака

Наши предки всегда обожали самые разные народные приметы, поэтому и астрология с ее предсказаниями и советами по благоприятным дням пришлась по вкусу и глубоко внедрилась в народную (и даже придворную) жизнь.
С древних времен люди пытались постичь природу и движение небесных светил. Еще в Древнем Вавилоне придумали, что небесный круг делится на 12 долей, каждой из которых соответствует свой знак Зодиака. За год Солнце по очереди проходит через них, и каждый из этих периодов люди наделяли символическим значением.
Древняя Русь познакомилась с астрологией через Византию, чьи посланники впервые рассказали, что есть некие «добрые» и «злые» дни, в основном это касалось ведения домашнего хозяйства и быта. «Изборник Святослава 1073 года» – первый документ на Руси среди сохранившихся до нашей дней, где содержится информация о знаках Зодиака и их изображения.
По сути это энциклопедия XI века, которая рассказывает о христианстве, нравственности, математике и естествознании. В частности, в «Изборнике» опубликован перевод текста Иоанна Дамаскина о календарных системах, и в качестве иллюстраций по полям изображены знаки Зодиака.
Христианская церковь официально выступала против астрологии. Библейскому учению противоречил принцип того, что судьбу можно предугадать – ведь ее ведает лишь Господь. Не благоволила церковь и прочим суевериям и описаниям характеров.
Однако вместе с тем как Русь сближалась с Европой, где астрология и знаки Зодиака были уже популярны, учения о них проникали все глубже. Особенно это отразилось в книгах. Так, в 1494 году была напечатана русская версия известной греческой «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова. Эта книга – одно из первых христианских описаний мира, в которой в том числе содержалось и изложение представлений об устройстве небесных светил и зодиакального круга.
Во второй половине XVII века под влиянием Европы начала формироваться придворная культура. Астрология и гороскопы с предсказаниями проникали глубже на все уровни русской жизни, ими интересовался даже царь Алексей Михайлович. Солнце и знаки Зодиака украсили плафон его Коломенского дворца в Москве, построенного в XVII веке. Сам дворец не сохранился, но изображение плафона было опубликовано в 1881 году в атласе «Русские народные картинки», изданном Дмитрием Ровинским.
Сохранилось также описание плафона, и в 2011 году в воссозданном Коломенском дворце появилась реплика росписи.
Хоть астрология и знаки Зодиака противоречили позиции православной церкви, постепенно они проникли даже в «Месяцеслов», своеобразный календарь, где были указаны церковные и народные праздники, а также традиции и приметы, связанные с природой и бытом. Вот, например, страничка о знаке Весы в «Месяцеслове» XVII века.
При Петре I интерес к астрологии только усилился. Его сподвижник граф Яков Брюс составил знаменитый «Брюсов календарь», который был рассчитан на 200 лет вперед. Там была информация о церковных и гражданских праздниках, а также самые разные сведения, включая астрологические и сельскохозяйственные факты. Читали этот календарь сельские священники, мелкие помещики, ремесленники и купцы – и именно там черпали советы о том, когда лучше стричься и заниматься торговлей в зависимости от фаз Луны. Были в календаре и предсказания судьбы, и описания характеров знаков Зодиака.
«Для любопытства и увеселения общества» в XVIII веке были опубликованы книги под названиями «Планетник» и «Зодиачник». В них не было иллюстраций, но содержались подробные описания о характерах людей, родившихся под покровительством той или иной планеты, а также характеристики знаков Зодиака, причем даже внешние.
Вот, например, что написано про Стрельцов: «Кто под этим знаком родится, тот будет красноречив, будет иметь широкое лицо и черные очи, сажень в плечах, волосы на голове прямые, родимое пятно имеется у него на груди или на лбу, справедлив он и обладает веселым нравом». Про Овнов сказано, что они «добрые и дружелюбные» по характеру, Львы «смелы и неукротимы», а вот Козероги, например, «много обещают, но мало дают». В целом это похоже и на современные описания знаков.
Проникли зодиакальные символы и в народные промыслы. Взгляните на внутреннюю сторону крышки сундука «Времена года», изготовленного на Русском Севере в конце XVIII – начале XIX века. Помимо лубочных изображений времен года на нем также есть картинки знаков Зодиака, символизирующих стихии. Снизу Стрелец – огонь, справа Козерог – земля, сверху Близнецы – воздух, а слева Скорпион – вода (очевидно, что русский художник, никогда не видевший скорпиона вживую, изобразил его неведомым животным с раздвоенным хвостом).
Знаки Зодиака активно проникали в интерьер разных сословий: изготавливали пресс-папье в форме раков, вазы с рыбами, а статуэтки со львами делали еще в XVIII веке в Гжели. Появлялись символы и на печных живописных изразцах. Вот, например, два московских глиняных изразца XVIII века с изображением Водолеев. На одном из них написано: «Потеху произвожу».
Особенно популярны изображения знаков Зодиака были среди старообрядцев, которые не следовали никаким предписаниям официальной церкви. Они издавали иллюстрированные календари-месяцесловы с «Пасхалией», то есть системой календарно-астрономического расчета церковных праздников. Ниже страничка старообрядческого месяцеслова 1836 года со знаком Рыб, которые означают конец зимы.
В 1884 году книгопечатник Иван Сытин начал выпускать календари для народа. Они выходили огромными тиражами, и, по словам издателя, «календарь давал людям наставления на все случаи жизни». Они были ярко оформлены, и в разные годы на обложках появлялась то царская семья, то сценки из русского быта, то исторические картины. В 1915 году обложку календаря украсили изображение астронома с телескопом и зодиакальные знаки.
Не противостояла астрологии и советская власть. Зодиакальный круг изображен, например, на календаре 1919 года.
Появился он и на «Всеобщем настольном календаре» на 1924 год, напечатанном государственным издательством.
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