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В детском саду в Рязани вот уже несколько десятков лет обливают малышей ледяной водой на улице зимой

В детском саду в Рязани вот уже несколько десятков лет обливают малышей ледяной водой на улице зимой

Автор:
18 декабря 2023 20:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Россия   Рязань   детский сад   закалка   интересное   мороз   снег   фото   
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В детском саду №118 города Рязань детей приучают закаляться. В мороз малыши в трусиках выбегают на улицу, воспитатели окатывают их водой и они бегут обратно в здание. Сами воспитатели уверяют, что это очень полезно.

В социальных сетях завирусился ролик из детского сада в Рязани. Там воспитатели обливают малышей водой на морозе. Как выяснилось, репортаж вышел на ГТРК ОКА ещё в 2022 году.

Как оказалось, это не чья-то шутка. Ещё в 2013 году "Аргументы и Факты" писали об этом садике. Там действительно дети бегают по морозу в одних трусах и стоят на снегу.

Дело в том, как организм справляется с инфекцией, - говорит заведующая детским садом № 118, заслуженный учитель России Татьяна Смирягина. - Если болезнь проходит за 2-3 дня без лекарств и антибиотиков, значит, у организма есть силы побороть инфекцию естественным путем. А это показатель крепкого здоровья.

Как оказалось, детский сад уже почти 30 лет устраивает такое забеги зимой. По словам руководства, благодаря закаливанию в сезон простуды посещаемость держится на уровне 90%. Но несмотря на это, академик РАН, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко заметил, что это очень рисковая процедура.

Даже для подготовленных детей, относящихся к первой группе здоровья, это всё равно погранично экстремальное занятие. Хотя, если в семье ребёнок занимается спортом на протяжении круглого года, постепенно тренирует ответ организма на сниженную температуру, тогда это, как штучный товар, можно. Опять же, для детского сада это слишком спорная процедура. Потому что мы не видим ребёнка: как он утром был, что ел, в каких он условиях живёт, а это всё в комплексе. Если это проводится, надо моим коллегам внимательно посмотреть за результатом.

А вы закаляетесь? А ваши дети?


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Метки: Россия   Рязань   детский сад   закалка   интересное   мороз   снег   фото   
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38  комментариев
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7k
tamin Час назад
Закалиыание-крайне правильная процедура! Если она проводится корректно без долгого стояния на улице-по мне все правильно.
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53k
smakido 8 минут назад
Даже песня была:"Закаляйся -если хочешь быть здоров ,
. Постарайся обойтись без докторов!
. Водой холодной обливайся
. Если хочешь быть здоров!"
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9k
mbr 14 минут назад
Странно что ещё прокуратура не завела уголовные дела.


У нас же сейчас основное лечение это вколоть максимум вакцин, наложив кучу на противопоказания.
А то, что потом частенько умирают, слепнут, становятся инвалидами, то это случайность, тем более что родители сами виноваты.
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231
Александр Портениер 14 минут назад
Если с согласия родителей и по методике с присмотром медсестры или прошедшего определённую подготовку воспитателя.Отличная идея .Нужно дополнительно поощрять и поддерживать такие садики.
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7k
Gamletof 18 минут назад
Если родители дали согласие, вменяемый и квалифицированный врач оценил состояние ребенка. Почему нет. Только с врачами проблемы, приведут ребенка с температурой, а тут его еще и на снежок выведут.
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4k
Андрей 18 минут назад
Видно же что детям нравится :-)
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23k
Valiko 22 минуты назад
Заболеваемость снижена, эффективность закаливания доказана десятилетиями... Ну какая впясду "спорная процедура"?! Это так выглядит горе от ума?
Само собой нужно правильно проводить такие мероприятия, но результат как бы говорит сам за себя. Вот крещенские купания - там мозгов нет вообще. Просто флешмоб олигофренов.
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3k
Autumn2015 Полчаса назад
Внучка занималась карате серьезно, так у них бег по снегу в мороз босиком, обливания были нормальной практикой, дети переставали болеть вообще, характер укреплялся очень сильно, эта школа из мелкой нылки взрастила волевую девушку.
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79
Dmitry N Полчаса назад
Вот бы мне так!)
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20k
Дмитрий Полчаса назад
Совершенно нормальная процедура. В советские времена не только обливание водой, но и сон зимой на улице практиковали.
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1k
paranoik_ Полчаса назад
думаю, что это огромный вклад в здоровье детей. закаляются физически и морально
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10k
soar Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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14k
кира Полчаса назад
Обливание - Это что? Где-то в конце 90=х посмотрела документальный фильм про моржевание. Одно время это дело было даже модным. Так вот в фильме показали молодую супружескую пару с ребенком 17 дней!!! от роду. Беднягу тоже окунули в прорубь. Дальше следовал комментарий, что с ребенком все в порядке, но выглядело это реально жутко!
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24k
Тигран Саркисян Полчаса назад
Если всё делать в меру и правильно , то это полезно , да и в детстве в снег ныряли голышом (в плавках) так что всё правильно , в здоровом теле здоровый дух)
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7k
Андрей Крылов 39 минут назад
Не вижу ни чего плохого в этом, если дело контролирует настоящий доктор, а не шарлатан какой, из- секты.
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−15
Паша Андрианов 40 минут назад
и я так закалялся, ну или закаляли)
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17k
SandMANn 49 минут назад
Тема от Порфирия Иванова живёт!
Кстати, в 1935 году Иванов был задержан сотрудниками милиции на центральном базаре г. Ростова, где занимался пропагандой своего учения. Он был доставлен в буйное отделение ростовской психиатрической больницы, где был признан психически больным с записью в медицинской карте диагноза «шизофрения».

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36k
Андрей Иванов 53 минуты назад
Закаливание обливанием в своё время массово практиковалось. Разработано было отнюдь не глупыми людьми. Есть масса наработанных документов - что, как, в каком порядке. Думаю, сотрудники их нашли и прочитали.

Выглядит, конечно, для неподготовленного диванного эксперта экстремально опасно, но по факту не опасней (намного) нырков в прорубь из бани и купания в крещенских прорубях (желающие оскорбить чувства верующих могут начать возражать)
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16k
GROMOZEKA 54 минуты назад
Ссылка youtu.be
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434
На хер ЗАПАД! 59 минут назад
Очень хорошая практика! Необходимо ввести на законодательном уровне
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10k
Дмитрий Час назад
30 лет закаляют детей. Посещаемость 90 %. Болеют по 2-3 дня. И тут приходит целый академик РАН(!) и говорит: это очень рисковая процедура! Вопрос! Кто дурак?
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