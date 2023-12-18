В детском саду в Рязани вот уже несколько десятков лет обливают малышей ледяной водой на улице зимой

Как оказалось, детский сад уже почти 30 лет устраивает такое забеги зимой. По словам руководства, благодаря закаливанию в сезон простуды посещаемость держится на уровне 90%. Но несмотря на это, академик РАН, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко заметил, что это очень рисковая процедура.

Даже для подготовленных детей, относящихся к первой группе здоровья, это всё равно погранично экстремальное занятие. Хотя, если в семье ребёнок занимается спортом на протяжении круглого года, постепенно тренирует ответ организма на сниженную температуру, тогда это, как штучный товар, можно. Опять же, для детского сада это слишком спорная процедура. Потому что мы не видим ребёнка: как он утром был, что ел, в каких он условиях живёт, а это всё в комплексе. Если это проводится, надо моим коллегам внимательно посмотреть за результатом.