В детском саду в Рязани вот уже несколько десятков лет обливают малышей ледяной водой на улице зимой

В детском саду №118 города Рязань детей приучают закаляться. В мороз малыши в трусиках выбегают на улицу, воспитатели окатывают их водой и они бегут обратно в здание. Сами воспитатели уверяют, что это очень полезно.
В социальных сетях завирусился ролик из детского сада в Рязани. Там воспитатели обливают малышей водой на морозе. Как выяснилось, репортаж вышел на ГТРК ОКА ещё в 2022 году.
Как оказалось, это не чья-то шутка. Ещё в 2013 году "Аргументы и Факты" писали об этом садике. Там действительно дети бегают по морозу в одних трусах и стоят на снегу.
Дело в том, как организм справляется с инфекцией, - говорит заведующая детским садом № 118, заслуженный учитель России Татьяна Смирягина. - Если болезнь проходит за 2-3 дня без лекарств и антибиотиков, значит, у организма есть силы побороть инфекцию естественным путем. А это показатель крепкого здоровья.
Как оказалось, детский сад уже почти 30 лет устраивает такое забеги зимой. По словам руководства, благодаря закаливанию в сезон простуды посещаемость держится на уровне 90%. Но несмотря на это, академик РАН, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко заметил, что это очень рисковая процедура.
Даже для подготовленных детей, относящихся к первой группе здоровья, это всё равно погранично экстремальное занятие. Хотя, если в семье ребёнок занимается спортом на протяжении круглого года, постепенно тренирует ответ организма на сниженную температуру, тогда это, как штучный товар, можно. Опять же, для детского сада это слишком спорная процедура. Потому что мы не видим ребёнка: как он утром был, что ел, в каких он условиях живёт, а это всё в комплексе. Если это проводится, надо моим коллегам внимательно посмотреть за результатом.
А вы закаляетесь? А ваши дети?
Источник:
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. Постарайся обойтись без докторов!
. Водой холодной обливайся
. Если хочешь быть здоров!"
У нас же сейчас основное лечение это вколоть максимум вакцин, наложив кучу на противопоказания.
А то, что потом частенько умирают, слепнут, становятся инвалидами, то это случайность, тем более что родители сами виноваты.
Само собой нужно правильно проводить такие мероприятия, но результат как бы говорит сам за себя. Вот крещенские купания - там мозгов нет вообще. Просто флешмоб олигофренов.
Кстати, в 1935 году Иванов был задержан сотрудниками милиции на центральном базаре г. Ростова, где занимался пропагандой своего учения. Он был доставлен в буйное отделение ростовской психиатрической больницы, где был признан психически больным с записью в медицинской карте диагноза «шизофрения».
Позже пристрастился к купанию зимой и в речке (любители следили за полыньёй).
А Вы, извиняюсь, Autumn2015 где были в то время?
Да, отдельное спасибо Вам и Вашим соратникам за дислайки.
Удачи!
Выглядит, конечно, для неподготовленного диванного эксперта экстремально опасно, но по факту не опасней (намного) нырков в прорубь из бани и купания в крещенских прорубях (желающие оскорбить чувства верующих могут начать возражать)
Держать пилу двуми руками и каску на товарища. Стальную.
От, пилить каску товарища, инструкцию не просили!