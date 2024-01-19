Суд в Москве отправил в СИЗО главу узбекского землячества Баратова

Помимо разжигания ненависти и вражды, мужчине вменяют создание этнической ОПГ.
Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета и арестовал президента узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова на два месяца — до 17 марта.
Накануне стало известно, что против него по требованию председателя СК Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело об экстремизме (ст. 282 УК РФ). Поводом послужила опубликованная Баратовым картинка, оскорбляющая российский военных. Вчера же Баратова увезли на допрос в Следственный комитет, откуда, судя по всему, и доставили в суд.
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В ходе допросов свою вину Баратов не признал. В СК сообщили, что сотрудники ведомства в ходе расследования дела проведут ряд судебных экспертиз, в том числе лингвистических и компьютерно-технических. Последнее, видимо, касается слов Баратова о том, что его взломали и разместили на его страничке дискредитирующие публикации. В это, разумеется, никто не верит, поскольку "смешная" картинка, из-за которой он попал под следствие, была опубликована больше месяца назад.
Помимо прочего, Баратова подозревают в создании этнической преступной организованной группы, чья деятельность была направлена на совершение преступлений против конституционного строя и безопасности РФ. Об этом сообщает издание Mash. Сейчас, по данным издания, силовики ищут его сообщников. Если информация окажется достоверной, Баратова ждёт весёлая жизнь. Пока ему грозит до 6 лет тюрьмы.
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наверное друзья политики-бизнесмены-силовики не смогли порешать. зассали. ибо чуют твари-они следующие!
Живешь тут в гостях и еще хватает наглости открывать свой помойный рот