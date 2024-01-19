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Суд в Москве отправил в СИЗО главу узбекского землячества Баратова

Суд в Москве отправил в СИЗО главу узбекского землячества Баратова

Автор:
19 января 2024 16:37
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   арест   глава диаспоры   опг   расследование   сизо   следственный комитет   экстремизм   
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Помимо разжигания ненависти и вражды, мужчине вменяют создание этнической ОПГ.

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета и арестовал президента узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова на два месяца — до 17 марта.


Накануне стало известно, что против него по требованию председателя СК Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело об экстремизме (ст. 282 УК РФ). Поводом послужила опубликованная Баратовым картинка, оскорбляющая российский военных. Вчера же Баратова увезли на допрос в Следственный комитет, откуда, судя по всему, и доставили в суд.

В ходе допросов свою вину Баратов не признал. В СК сообщили, что сотрудники ведомства в ходе расследования дела проведут ряд судебных экспертиз, в том числе лингвистических и компьютерно-технических. Последнее, видимо, касается слов Баратова о том, что его взломали и разместили на его страничке дискредитирующие публикации. В это, разумеется, никто не верит, поскольку "смешная" картинка, из-за которой он попал под следствие, была опубликована больше месяца назад.

Помимо прочего, Баратова подозревают в создании этнической преступной организованной группы, чья деятельность была направлена на совершение преступлений против конституционного строя и безопасности РФ. Об этом сообщает издание Mash. Сейчас, по данным издания, силовики ищут его сообщников. Если информация окажется достоверной, Баратова ждёт весёлая жизнь. Пока ему грозит до 6 лет тюрьмы.

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Метки: Москва   арест   глава диаспоры   опг   расследование   сизо   следственный комитет   экстремизм   
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52  комментария
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17k
Kucher 2 часа назад
Вот только что про это новость была. Но, впрочем, подобные хорошие новости я готов и два, и три, и четыре раза прочитать.
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−1
gelkoff Полминуты назад
На фишках 10 лет зарегистрирован. Читаю дольше. Это мой первый комментарий. (не удержался). ЭТО ПРОСТО ПЕСНЯ !
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16k
Альф 57 4 минуты назад
Хороший пост, нравушку поставил.
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4k
VPJ 8 минут назад
Его там научат играть на дутаре.
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6k
Alex 19 минут назад
Понюхай теперь парашу, гнида.
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30k
Кот Баюн Полчаса назад
и что не так тут с его постами? по-моему как-раз в комментариях бараны разэигают в этом посту, Власть исполнила план, перевела стрелки, теперь про яйца и цены на них временно забыты, теперь вон, надо "обезьяну" камнями закидывать...
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6
Sssserega Полчаса назад
А что это за шарашка такая ООО или ИП?
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8k
Влад Полчаса назад
так это он удивлённо на судью глаза поднял, когда в ходатайстве отказали-типа как так?!
наверное друзья политики-бизнесмены-силовики не смогли порешать. зассали. ибо чуют твари-они следующие!
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1k
Gamak Полчаса назад
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4k
Могвай 40 минут назад
Зашибись. Минус 1 п.и.з. доглазый олень.
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24
Harm 42 минуты назад
гайки сейчас нехило так закручивают по вопросу миграции, поверьте
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24
Harm Сергей Полчаса назад
думаю нет, есть масса распоряжений силовикам и прокуратуре
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14k
кот базилий 45 минут назад
Нэээ, миня ни так поняль, я не так сказаль.....
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391k
Алексей 48 минут назад
теперь ему там объяснят доходчиво кто петух
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27k
Лис 49 минут назад
Маловато будет, маловато.
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2k
taxcop 50 минут назад
Замечательно! Необходимо продолжать как можно жестче!
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16k
GROMOZEKA 52 минуты назад
Сска, гребаный чурбан.
Живешь тут в гостях и еще хватает наглости открывать свой помойный рот
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19k
Константин 54 минуты назад
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1k
Татьяна Баженова 56 минут назад
А гражданство у главаря не отобрали ещё? Было бы полезно для всей диаспоры!
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13k
kotovski 57 минут назад
перед выборами посадят показательно пару "иностранных специалистов" а потом как всегда забьют...
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0
neverminde kotovski 38 минут назад
Именно так, к сожалению.
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37k
Андрей Иванов 58 минут назад
А где тюбетейка? На зоне решил под русского косить?
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10k
Дмитрий Час назад
Можно констатировать, что в нашем государстве что то да сдвинулось! И это правильно!
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