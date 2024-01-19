Суд в Москве отправил в СИЗО главу узбекского землячества Баратова

В ходе допросов свою вину Баратов не признал. В СК сообщили, что сотрудники ведомства в ходе расследования дела проведут ряд судебных экспертиз, в том числе лингвистических и компьютерно-технических. Последнее, видимо, касается слов Баратова о том, что его взломали и разместили на его страничке дискредитирующие публикации. В это, разумеется, никто не верит, поскольку "смешная" картинка, из-за которой он попал под следствие, была опубликована больше месяца назад.