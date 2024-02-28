Главу узбекского землячества внесли в реестр террористов и экстремистов



Фигурант уголовного дела не стеснялся публиковать в соцсетях провокационные и оскорбительные картинки и суждения. Так, военкоры обратили внимание на пост Баратова*, касающийся цен на яйца. К нему была прикреплена картинка с курицей и надписью: «Фиг вам с маслом, а не яйца! Верните петухов с фронта!»