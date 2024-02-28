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Главу узбекского землячества внесли в реестр террористов и экстремистов

Главу узбекского землячества внесли в реестр террористов и экстремистов

Автор:
28 февраля 2024 12:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Ватандош   Суд   Усман Баратов   арест   росфинмониторинг   узбекское землячество   экстремизм   
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Усман Баратов* не скрывал своего отношения к российским солдатам, однако долгое время продолжал жить в Москве и быть "главным узбеком", защищая интересы земляков. А потом на его деятельность и наполнение соцсетей обратили внимание военкоры...

Росфинмониторинг определил Усмана Баратова в список террористов и экстремистов. Баратов сейчас находится под следствием - в январе Замоскворецкий суд Москвы арестовал главу узбекского землячества по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой).



Фигурант уголовного дела не стеснялся публиковать в соцсетях провокационные и оскорбительные картинки и суждения. Так, военкоры обратили внимание на пост Баратова*, касающийся цен на яйца. К нему была прикреплена картинка с курицей и надписью: «Фиг вам с маслом, а не яйца! Верните петухов с фронта!»


Сам глава землячества «Ватандош» тогда заявил, что его не так поняли. картинка была сатирической, и не имела "никакого отношения к инкриминируемым якобы оскорблениям участников СВО", а потом и вовсе сообщил, что его аккаунт взломали.



Баратов* также возмущался постоянным употреблением слова "русский" вместо "российский" и заявлял, что хоть и закончил русскую школу, но ассимилироваться не собирается.


Сейчас Баратов* находится под арестом, ему грозит до 6 лет колонии, хотя свою вину он так и не признал - сообщал СК.


Теперь, будучи внесённым в список экстремистов, он будет должен подчиниться соответствующему закону:

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.


С чем мы его и поздравляем.


* Внесен в реестр террористов и экстремистов

Источник:

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Метки: Ynews   Ватандош   Суд   Усман Баратов   арест   росфинмониторинг   узбекское землячество   экстремизм   
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35  комментариев
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32k
Владимир 2 часа назад
Депортация, не?
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421
Рома Минуту назад
Есть такое РУССКОЕ выражение : "Доигрался хер на скрипке !"
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21k
anpetrof 2 минуты назад
Первый пошёл...
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114
Dima 7 минут назад
очень хорошая новость!
и запомните чурки вы в гостях, даже такие которые долго засиделись, упыри!
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96k
Доктор Джонс 24 минуты назад
На заглавных фото:
1. Добрый дехканин (днем);
2. Злобный басмач (ночью)...
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11k
wilddewill Полчаса назад
Кажется узбеки теперь массово побегут в родные пинаты.
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42k
Example 6.2.6 Полчаса назад
К сожалению, единичными посадками, тут делу не поможешь.. просто другие главы диаспор будут держать язык за зубами в СМИ а внутри общины будет по прежнему русофобство и прочий экстремизм цвести. Бороться надо с самим понятием - диаспора. Диаспора это анклав, это государство внутри государства, там всегда будут сои понятия, законы и своя власть, и они постоянно будут конфликтовать с окружающим населением, включая другие диаспоры. Самый очевидный и простой способ, это контролировать место жительства и работы приезжих "иностранных специалистов". Нельзя всё пускать на самотёк, мол работайте где хотите. живите где получиться.. люди сразу начнут сбиваться в стайки по национальному признаку. Тут нужен гос план: куда и как мы применим приезжих, раз уж мы их сюда с удовольствием пускаем. А значит по разнарядке -селить и отправлять на работы, надо сильно смешанным составом, туда где местных (допустим славян) большинство.. вот есть стройка, там бригада 30 человек.. 20 русских и вперемешку оставшиеся 10 - таджики, чеченцы, айзербайджане, якуты итд. Или заселяют общежитие при заводе - и создают максимально перемешанную национальную массу.. а не заселяет этажами, тут одних, там других.
Именно в таких условиях, приезжие люди вынуждены как-то адаптироваться, учить язык, принимать местную культуру, осваивать бытовую дипломатию и решать конфликтные ситуации с точки зрения закона... а не сколачиваться в свою банду, жить в своём мини-ауле. говорить исключительно на своём, решать всё по свои обычаям, и в случае чего - всей гурьбой бежать и бить ножами обидчиков.
Там ещё комплекс мер необходим, но он уже вторичен, первое что надо сделать - это не давать определённым элементам объединяться в группировки по определённому признаку. а то когда их скапливается критическая масса - жди проблем.
А так, ну приехало несколько семей из своих Папуастанов в наши края, ну так они и будут как все - видеться на праздники или по особым случаем ездя к друг дружке в гости, большую часть времени всё таки взаимодействуя с другими национальностями, адаптируясь и ассимилируясь к местным реалиям социального взаимодействия.
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12k
Vampire Полчаса назад
В молодости не понимал как мне повезло - проехал по всем закоулкам СССР и даже дальше. Могу уверенно утверждать, что плохих народов не бывает, но... С этим "но" столкнулся еще в армии, пока чурка один, он не выпендривается и ни чем не отличается от любых других твоих друзей и знакомых. Как только их количество возрастает, хотя бы до десяти, это уже диаспора, ОПГ, стадо бабуинов, кто угодно, но не группа людей, дружелюбно к тебе расположенных.
Россия многонациональная страна. Много этносов живет по своим законам. Но если ты на чужой территории, то либо язык в жопу, либо домой. Иначе никак.
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21k
Shtoppi 40 минут назад
в этих землячествах, диаспорах и пр. этнических шайках, каждый участник либо террорист-экстремист-националист, либо закоренелый, уголовный преступник и все они ненавидят и поливают грязью Россию и россиян сидя на российской же земле.
хочется уже спросить у наших правителей - "небожителей": «до коли это дерьмо продолжаться будет»?
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20k
Robin Hood 49 минут назад
А ... дядю турана когда сношать будут? Или
"стратегичные азервативные партнеры" неприкасаемы несмотря на творимые ими педерастические выходки?
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4k
Василий Афиногенов 52 минуты назад
бай-сабак!(С)
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5k
Руслан 54 минуты назад
Ему срочно нужны "хорошие соседи" по камере: представители таджикской и азерботовской диаспор...Прям срочно!
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892
Шурман Час назад
Ребят может кто знает как проверить запрещен ли тебе въезд в Россию или нет ? мы с женой хотели в мае съездить в России но из за работы моей жены и ее должности нам могут отказать в въезде , я пытаюсь найти где то такие списки или списки чиновников которым запрещен въезд в Россию .
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59k
turyst Час назад
А остальных глав ОПГ, простите, диаспор когда?
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8k
Alex Час назад
На кол ублюдка!
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7k
Евгений Д Час назад
По максимуму его !!!
А сколько таких среди нас !!!!
Особенно из мигрантов
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26k
ЦСКА Час назад
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218
Иван Иванов Час назад
И совсем не внезапно.
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51k
Элек Мек Час назад
А чЁ на фото больше не улыбается?
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13k
Владимир 2 часа назад
А значит всё узбекское землячество террористы и экстримисты. Не?
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7k
Горец Ю 2 часа назад
Отдать на перевоспитание месхитинской диаспоре. И про яйца ему там напомнят.
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