Главу узбекского землячества внесли в реестр террористов и экстремистов

Усман Баратов* не скрывал своего отношения к российским солдатам, однако долгое время продолжал жить в Москве и быть "главным узбеком", защищая интересы земляков. А потом на его деятельность и наполнение соцсетей обратили внимание военкоры...
Росфинмониторинг определил Усмана Баратова в список террористов и экстремистов. Баратов сейчас находится под следствием - в январе Замоскворецкий суд Москвы арестовал главу узбекского землячества по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой).
Фигурант уголовного дела не стеснялся публиковать в соцсетях провокационные и оскорбительные картинки и суждения. Так, военкоры обратили внимание на пост Баратова*, касающийся цен на яйца. К нему была прикреплена картинка с курицей и надписью: «Фиг вам с маслом, а не яйца! Верните петухов с фронта!»
Сам глава землячества «Ватандош» тогда заявил, что его не так поняли. картинка была сатирической, и не имела "никакого отношения к инкриминируемым якобы оскорблениям участников СВО", а потом и вовсе сообщил, что его аккаунт взломали.
Баратов* также возмущался постоянным употреблением слова "русский" вместо "российский" и заявлял, что хоть и закончил русскую школу, но ассимилироваться не собирается.
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Сейчас Баратов* находится под арестом, ему грозит до 6 лет колонии, хотя свою вину он так и не признал - сообщал СК.
Теперь, будучи внесённым в список экстремистов, он будет должен подчиниться соответствующему закону:
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
С чем мы его и поздравляем.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов
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и запомните чурки вы в гостях, даже такие которые долго засиделись, упыри!
1. Добрый дехканин (днем);
2. Злобный басмач (ночью)...
Именно в таких условиях, приезжие люди вынуждены как-то адаптироваться, учить язык, принимать местную культуру, осваивать бытовую дипломатию и решать конфликтные ситуации с точки зрения закона... а не сколачиваться в свою банду, жить в своём мини-ауле. говорить исключительно на своём, решать всё по свои обычаям, и в случае чего - всей гурьбой бежать и бить ножами обидчиков.
Там ещё комплекс мер необходим, но он уже вторичен, первое что надо сделать - это не давать определённым элементам объединяться в группировки по определённому признаку. а то когда их скапливается критическая масса - жди проблем.
А так, ну приехало несколько семей из своих Папуастанов в наши края, ну так они и будут как все - видеться на праздники или по особым случаем ездя к друг дружке в гости, большую часть времени всё таки взаимодействуя с другими национальностями, адаптируясь и ассимилируясь к местным реалиям социального взаимодействия.
Россия многонациональная страна. Много этносов живет по своим законам. Но если ты на чужой территории, то либо язык в жопу, либо домой. Иначе никак.
хочется уже спросить у наших правителей - "небожителей": «до коли это дерьмо продолжаться будет»?
А сколько таких среди нас !!!!
Особенно из мигрантов
Думаете он один так думает? Сомневаюсь. Но ведь не они виноваты, что нам "без мигрантов не выжить! Нужно еще 2,5 млн!!!". Понимают свою необходимость и считают, что закон могут обойти.