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В Иркутской области нашли потерянный геологоразведчиками контейнер с радиоактивным цезием-137

В Иркутской области нашли потерянный геологоразведчиками контейнер с радиоактивным цезием-137

Автор:
19 января 2024 14:16
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Иркутская область   Награда   геологоразведчики   контейнер   обнаружение   поиск   цезий-137   
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В компании даже пообещали вознаграждение, но выплачивать его не пришлось. С задачей справились свои поисковики.

Контейнер с цезием-137, который неделю назад потеряли геологоразведчики компании "ТНГ Групп", нашли в целости и сохранности. Через несколько дней после пропажи руководитель службы радиационной безопасности "ТНГ-Групп" обратился в полицию, однако сотрудники правоохранительных органов не смогли найти источник ионизирующего излучения. После чего на его поиски отправились две поисковые команды. Вчера генеральный директор компании Ян Шарипов пообещал 200 тысяч рублей любому, кто найдёт контейнер.

Насколько известно, контейнер с цезием-137 обнаружила одна из поисковых бригад, которая прочёсывала маршрут движения геологоразведчиков между городом Усть-Кут и пикетом НЭПа.


"С места проведения поиска утерянного контейнера пришла долгожданная новость - потеря нашлась! К настоящему моменту известно, что контейнер не был поврежден, целостность его не нарушена", — сообщили сегодня утром в компании "ТНГ Групп"

Отмечается, что замеры защитной капсулы не выявили превышения радиационного фона. Сейчас контейнер везут к месту хранения. В компании пообещали провести тщательное внутренне расследование инцидента, чтобы впредь подобного не происходило.


"Это лучший вариант развития событий. Хочу поблагодарить всех принимавших участие в поиске. Мы проведем разбор и тщательный анализ всех обстоятельств, приведших к инциденту, чтобы исключить малейшую возможность его повторения", — отметил Шарипов.

Источник:

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Метки: Иркутская область   Награда   геологоразведчики   контейнер   обнаружение   поиск   цезий-137   
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10  комментариев
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4k
poбт Полчаса назад
покрасить контейнер в люминесцентно-оранжевый не судьба?
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24k
Тигран Саркисян 11 минут назад
Она же (капсула) довольно таки увесистая , как можно было не почувствовать утерю такого груза?
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1k
kolobok263 11 минут назад
потерянный или про...нный, как точнее?
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8k
Станислав 36 минут назад
Капустис-72
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69k
doker 42 минуты назад
Вот всегда так - чужой нашёл бы, денюжку дали. А свой нашёл - "тыж на работе".
Надо было поисковикам подрядчика нанять, за полсуммы.
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90k
Доктор Джонс 48 минут назад
Вот как эта капсула из кармана могла выпасть?
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26k
Сибиряк Час назад
ну слава богу!
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