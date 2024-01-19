В Иркутской области нашли потерянный геологоразведчиками контейнер с радиоактивным цезием-137

Контейнер с цезием-137, который неделю назад потеряли геологоразведчики компании "ТНГ Групп", нашли в целости и сохранности. Через несколько дней после пропажи руководитель службы радиационной безопасности "ТНГ-Групп" обратился в полицию, однако сотрудники правоохранительных органов не смогли найти источник ионизирующего излучения. После чего на его поиски отправились две поисковые команды. Вчера генеральный директор компании Ян Шарипов пообещал 200 тысяч рублей любому, кто найдёт контейнер.