В Иркутской области нашли потерянный геологоразведчиками контейнер с радиоактивным цезием-137

В компании даже пообещали вознаграждение, но выплачивать его не пришлось. С задачей справились свои поисковики.
Контейнер с цезием-137, который неделю назад потеряли геологоразведчики компании "ТНГ Групп", нашли в целости и сохранности. Через несколько дней после пропажи руководитель службы радиационной безопасности "ТНГ-Групп" обратился в полицию, однако сотрудники правоохранительных органов не смогли найти источник ионизирующего излучения. После чего на его поиски отправились две поисковые команды. Вчера генеральный директор компании Ян Шарипов пообещал 200 тысяч рублей любому, кто найдёт контейнер.
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Насколько известно, контейнер с цезием-137 обнаружила одна из поисковых бригад, которая прочёсывала маршрут движения геологоразведчиков между городом Усть-Кут и пикетом НЭПа.
"С места проведения поиска утерянного контейнера пришла долгожданная новость - потеря нашлась! К настоящему моменту известно, что контейнер не был поврежден, целостность его не нарушена", — сообщили сегодня утром в компании "ТНГ Групп"
Отмечается, что замеры защитной капсулы не выявили превышения радиационного фона. Сейчас контейнер везут к месту хранения. В компании пообещали провести тщательное внутренне расследование инцидента, чтобы впредь подобного не происходило.
"Это лучший вариант развития событий. Хочу поблагодарить всех принимавших участие в поиске. Мы проведем разбор и тщательный анализ всех обстоятельств, приведших к инциденту, чтобы исключить малейшую возможность его повторения", — отметил Шарипов.
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Надо было поисковикам подрядчика нанять, за полсуммы.
Зная, какие там "дороги", не удивляюсь.
Их обычно в ящике под будкой машины возят. Не закрыли как следует ящик, вот контейнер на кочке и выскочил, и в сугроб.
Будка примерно такая, как у машины на переднем плане.