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Жерара Депардье лишили Национального ордена Квебека из-за пошлых и мерзких высказываний

Жерара Депардье лишили Национального ордена Квебека из-за пошлых и мерзких высказываний

Автор:
14 декабря 2023 18:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жерар Депардье   Награда   высказывания   извращенец   интересное   сексист   фото   
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В свет вышел документальный фильм, в котором содержались архивные кадры поездки Депардье в КНДР 5 лет назад. Там Жерар рассказывает об изнасилованиях, о своём мужском достоинстве и называет женщин неприличными словами.

Премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего лишил французского актёра Жерара Депардье Национального ордена Квебека, сообщает National Post. Франсуа Лего отметил, что сделал это потому, что актёр «однозначно демонстрируют поведение, противоречащее ценностям Национального ордена». Виной всему вышедший документальный фильм «Дополнительное расследование».

В фильме несколько женщин рассказывают о том, что Депардье их насиловал и домогался. В добавок к этому, в фильме есть кадры, снятые в ходе поездки актера на торжества в честь 70-летия КНДР в 2018 году. Тогда актёр гулял по Корее и рассказывал разные сальности. Например:

Сегодня утром взвесился - 124 кг, это без эрекции, с ней было бы 126.

У меня в штанах настоящая балка, кто хочет потрогать?

Всех девушек он называет ласково "моя пися". Во время посещения ипподрома Депардье рассуждал о том, почему именно женщины любят ездить верхом. Также актёру припомнили старое интервью 1978 года, где он заявил:

Я насиловал с 9 лет, ну а что, девушки хотели быть изнасилованными.

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Метки: Жерар Депардье   Награда   высказывания   извращенец   интересное   сексист   фото   
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8  комментариев
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13k
Denissg 2 часа назад
"Сегодня утром взвесился - 124 кг, это без эрекции, с ней было бы 126."

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134
Топор плывёт Час назад
Сегодня утром взвесился - 124 кг, это без эрекции, с ней было бы 126.

Так у него съёмный протез. Что непонятно?
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31k
Григорий Час назад
Уроды. Человеку 74 года. Он что, послал денег на СВО в России? Ругал канадские власти? Нашли какие-то шутки и скабрезности, что сказаны 50 лет назад!!! Суки мразотные, вы в те времена из горшка свои какашки на вкус пробовали!
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Топор плывёт Григорий 57 минут назад
У нас тут кто-то из 2068 года? Он их сказал в Северной Корее в 2018 году.
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Топор плывёт Григорий Полчаса назад
Ну. если бы он тогда и остановился, то Ваше утверждение было бы верным.
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7k
Алекс Крайчек Час назад
Ответка за гунько.
Типа: подумаешь, фашист.... А у вас Депардье про эрекцию рассказывает! Вот это ужас-ужас!
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