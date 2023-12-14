Жерара Депардье лишили Национального ордена Квебека из-за пошлых и мерзких высказываний

В фильме несколько женщин рассказывают о том, что Депардье их насиловал и домогался. В добавок к этому, в фильме есть кадры, снятые в ходе поездки актера на торжества в честь 70-летия КНДР в 2018 году. Тогда актёр гулял по Корее и рассказывал разные сальности. Например:

Сегодня утром взвесился - 124 кг, это без эрекции, с ней было бы 126.

У меня в штанах настоящая балка, кто хочет потрогать?

Всех девушек он называет ласково "моя пися". Во время посещения ипподрома Депардье рассуждал о том, почему именно женщины любят ездить верхом. Также актёру припомнили старое интервью 1978 года, где он заявил: