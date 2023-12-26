С юмором о сложном: люди, птицы и звери Руди Хурцльмайера

Начиная с 90-х перешёл на живопись и под псевдонимом RuDiHu создает картины, акварели и комиксы. Художник живёт и работает в Мюнхене. Он женат и вырастил двух сыновей.

Большая часть работ Руди преисполнена юмора, иронии, некоторые даже шокируют и провоцируют публику. Но мастер отлично чувствует ту грань, за которую не стоит переступать, чтобы оставаться интересным и сохранять ту злободневную пикантность, что привлекает зрителя.