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С юмором о сложном: люди, птицы и звери Руди Хурцльмайера

С юмором о сложном: люди, птицы и звери Руди Хурцльмайера

Автор:
26 декабря 2023 13:30
Сообщество : Искусство
Метки: Германия   Награда   Руди Хурцльмайер   иллюстратор   интересно   искусство   картина   комикс   работа   художник   
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Картинка со скучающей женщиной, от безделья выдувающей чай из носика чайника, давно стала мемом. Так забавно отобразить человеческую эмоцию смог немецкий иллюстратор Руди Хурцльмайер, на счету которого множество и других не менее трогательных работ со смыслом и просто хорошим зарядом позитива.

Руди родился в 1952 году в Маллерсдорфе, Нижняя Бавария. До начала творческого пути успел попробовать себя в более чем земных профессиях, среди которых повар, таксист, плиточник, заправщик, продавец и даже манекенщик. Начиная с 80-х Руди увлёкся рисованием комиксов, одновременно начал публиковать свои статьи и подрабатывать иллюстратором.

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Сейчас на счету художника множество материалов для таких журналов как Titanic, Eulenspiegel, Bunte, Kowalski, Pardon, Nebelspalter, Penthouse, PM Magazin, Gong, HÖRZU и FAZ.

Хурцльмайер опубликовал более 30 альбомов. Участник множества выставок. Трижды награждался немецкой национальной премией по карикатуре (два золота и бронза).

Начиная с 90-х перешёл на живопись и под псевдонимом RuDiHu создает картины, акварели и комиксы. Художник живёт и работает в Мюнхене. Он женат и вырастил двух сыновей.

Большая часть работ Руди преисполнена юмора, иронии, некоторые даже шокируют и провоцируют публику. Но мастер отлично чувствует ту грань, за которую не стоит переступать, чтобы оставаться интересным и сохранять ту злободневную пикантность, что привлекает зрителя.

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Метки: Германия   Награда   Руди Хурцльмайер   иллюстратор   интересно   искусство   картина   комикс   работа   художник   
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1  комментарий
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Борис Карабанов Полчаса назад
Неплохо бы сначала этого Хурцльмайера разъяснить насчёт СВО, а потом уже пиарить. Было бы проще определиться, кто это - талантливый художник или тупой маратель бумаги?
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