С юмором о сложном: люди, птицы и звери Руди Хурцльмайера

Картинка со скучающей женщиной, от безделья выдувающей чай из носика чайника, давно стала мемом. Так забавно отобразить человеческую эмоцию смог немецкий иллюстратор Руди Хурцльмайер, на счету которого множество и других не менее трогательных работ со смыслом и просто хорошим зарядом позитива.
Руди родился в 1952 году в Маллерсдорфе, Нижняя Бавария. До начала творческого пути успел попробовать себя в более чем земных профессиях, среди которых повар, таксист, плиточник, заправщик, продавец и даже манекенщик. Начиная с 80-х Руди увлёкся рисованием комиксов, одновременно начал публиковать свои статьи и подрабатывать иллюстратором.
Сейчас на счету художника множество материалов для таких журналов как Titanic, Eulenspiegel, Bunte, Kowalski, Pardon, Nebelspalter, Penthouse, PM Magazin, Gong, HÖRZU и FAZ.
Хурцльмайер опубликовал более 30 альбомов. Участник множества выставок. Трижды награждался немецкой национальной премией по карикатуре (два золота и бронза).
Начиная с 90-х перешёл на живопись и под псевдонимом RuDiHu создает картины, акварели и комиксы. Художник живёт и работает в Мюнхене. Он женат и вырастил двух сыновей.
Большая часть работ Руди преисполнена юмора, иронии, некоторые даже шокируют и провоцируют публику. Но мастер отлично чувствует ту грань, за которую не стоит переступать, чтобы оставаться интересным и сохранять ту злободневную пикантность, что привлекает зрителя.
Источник:
- Галлюциногены для принцессы: Диего Веласкес
- Какими были бы мультяшки в реальной жизни?
- 17 картин художников прошлого, от вида которых кровь леденеет в жилах, а по спине начинают бегать мурашки
- Художник-иллюстратор адаптировал злодеев для малышей
- Безумная Грета спускается в Ад