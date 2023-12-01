Забавные запросы в поисковиках

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"Вопрос дня" - шуточные запросы в поисковиках, которые на самом деле могли бы задать люди. Всё, чот вы боялись спросить - уже есть в сети.
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Авторы, пожалуйста, пусть они все умрут в этом посте, ладно? ))))