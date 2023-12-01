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Забавные запросы в поисковиках

Забавные запросы в поисковиках

Автор:
01 декабря 2023 14:17
Сообщество : Юмор
Метки: запросы   запросы в поисковиках   поиск   прикольно   смешно   фото   
1102
15

"Вопрос дня" - шуточные запросы в поисковиках, которые на самом деле могли бы задать люди. Всё, чот вы боялись спросить - уже есть в сети.

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Метки: запросы   запросы в поисковиках   поиск   прикольно   смешно   фото   
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1  комментарий
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13k
ron 6 минут назад
Поставил ПЛЮС этому фееричному собранию анекдотов от жванецкого.
Авторы, пожалуйста, пусть они все умрут в этом посте, ладно? ))))
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