Смешные надписи на чеке, которые привлекают внимание

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Сейчас есть возможность получать электронные чеки, но печатные продолжают удивлять и веселить своими надписями. В этой подборке собраны исключительно нелепые и притягивающие внимание слова и фразы.
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