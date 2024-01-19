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Смешные надписи на чеке, которые привлекают внимание

Смешные надписи на чеке, которые привлекают внимание

Автор:
19 января 2024 11:11
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавный чек   на чеке   смешная надпись   смешной чек   чек   чек из магазина   
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Сейчас есть возможность получать электронные чеки, но печатные продолжают удивлять и веселить своими надписями. В этой подборке собраны исключительно нелепые и притягивающие внимание слова и фразы.

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Метки: Прикол   забавный чек   на чеке   смешная надпись   смешной чек   чек   чек из магазина   
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