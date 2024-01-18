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Мемы из соцсетей. Свежак за 18 января

Мемы из соцсетей. Свежак за 18 января

Автор:
18 января 2024 17:30
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3212
20
Подходит к концу вторая рабочая неделя нового года. Надеюсь, что все уже втянулись в рабочий процесс и доели остатки салатов. Если это так, то пришло время себя немного вознаградить — посмотрите на подборку мемов, появившихся в сети.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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19  комментариев
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59k
dima423 2 часа назад
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Мне кажется она у всех в коробке из под телефона лежит)
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34k
Юрий 24 минуты назад
Комментарий к фото
Чем больше масса, тем больше замедляется время.
Чем больше очередь, тем дольше в ней стоять.
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43
Stalker Час назад
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5k
Дмитрий ! Час назад
Мне насрать, если талон на конкретное время, то я иду в это время, или за человеком у которого время перед моим.
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281
iskra Дмитрий ! 59 минут назад
Ага. Только человек,который с талоном перед вами,ждет уже полчаса..
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188
Илья Большаков iskra 45 минут назад
Я просто посылаю на нефритовый стержень, и рекомендую[мат]овать в регистратуру.
..
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281
iskra Илья Большаков 42 минуты назад
Кого посылаете? Человека у которого тоже есть талон,и его время раньше вашего?
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16k
Kucher Час назад
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Справа в ящике стола, за которым я сижу в данный момент.
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13k
geminisf 2 часа назад
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В коробке из под телефона
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59k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Ну как минимум тебя обнаружат со спущенными штанами и грязной жопой)
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9k
Владимир 2 часа назад
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188
Илья Большаков перевозчик 50 минут назад
У меня сын за тырнет отвечает, бывало всякое .
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