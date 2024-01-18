Мемы из соцсетей. Свежак за 18 января

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Подходит к концу вторая рабочая неделя нового года. Надеюсь, что все уже втянулись в рабочий процесс и доели остатки салатов. Если это так, то пришло время себя немного вознаградить — посмотрите на подборку мемов, появившихся в сети.
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