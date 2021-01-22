Послания на чеках, на которые стоит обратить внимание, прежде чем смять и выбросить

А вы часто заглядываете в чеки после покупки? Проверять надо не только сумму, не обманули ли вас, можно также заметить интересные надписи.
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А вы часто заглядываете в чеки после покупки?
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