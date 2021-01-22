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Послания на чеках, на которые стоит обратить внимание, прежде чем смять и выбросить

Послания на чеках, на которые стоит обратить внимание, прежде чем смять и выбросить (15 фото)

Автор:
22 января 2021 11:50
Сообщество : Юмор
Метки: интересные чеки   необычные чеки   смешно   чек   чек из магазина   чек об оплате   чеки   чеки из супермаркета   
821
15
А вы часто заглядываете в чеки после покупки? Проверять надо не только сумму, не обманули ли вас, можно также заметить интересные надписи.
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Метки: интересные чеки   необычные чеки   смешно   чек   чек из магазина   чек об оплате   чеки   чеки из супермаркета   
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