Послания на чеках, на которые стоит обратить внимание, прежде чем смять и выбросить

А вы часто заглядываете в чеки после покупки? Проверять надо не только сумму, не обманули ли вас, можно также заметить интересные надписи.

0

1. От сокращений даже аппетит пропасть может 0 Источник:

×

2. Иногда в чеках трудно разобраться: это на 63 рубля или 63 тыс рублей завтрак? 0 Источник:

3. Намекают 0 Источник:

4. Тест на испорченность от АЗС 0 Источник:

5. Мандарин уже не тот 0 Источник:

6. Чеки из этого магазина поднимают настроение, хочется купить еще что-нибудь! 0 Источник:

7. 0 Источник:

8. Однажды мне угрожал чек 0 Источник:

9. Цитата на чеке 0 Источник:

10. Мантра 0 Источник:

11. Купил счастье 0 Источник:

12. Интересная услуга 0 Источник:

13. Машина дала сбой 0 Источник:

14. Подсказка 0 Источник: