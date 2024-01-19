Ситуации с клиентами, после которых хочется уволиться с работы

1670
13
Культура "Клиент всегда прав!" должна умереть. Именно так и говорят работники сфер услуг. Порой встречаются хамы и идиоты, терпеть которых нет сил.
×
×
Источник:
Еще крутые истории!
- Сверхъестественные ситуации, в которые бы люди никогда не поверили, если бы они не случились с ними
- "Кого выбрать: с первым - удобно, второго - люблю": девушка не может определиться
- "Не в браке, но написали друг на друга завещание": почему мужчины не делают предложение
- Замашки хозяев квартир, от которых арендаторы готовы волосы на себе рвать
- Во время свидания другой мужчина прислал ей цветы: примет ли девушка такой комплимент?
Новости партнёров
реклама
Работ я продавцом в одном крупном строительном супермаркете в отделе свет-электро; среди прочих товаров были у меня и кабель-канальные трубы (мы их не любили - маленький ассортимент соединителей, сами трубы хрупкие, единственное что в них было хорошо - дешёвые)...
Ну вот смотрю как пара с радостными улыбками набирает эти трубы, чуйка меня не подвела - они их набирали на водопровод, ну я им и сообщил, что они не подходят категорически, на что был послан далеко, куда и отправился с чистой совестью.
На следующий день вызывают на ковёр к директору, он показывает мне книгу жалоб и предложений, где на меня сразу 2 жалобы (одним почерком):
первая за вчерашний день о том что я не знаю свой товар и мешал им закупить эти замечательные трубы;
вторая за текущий день о том, что я им рекомендовал эти трубы и они, о чудо, не подошли.
Директор спросил у меня о реальных событиях, я ему всё ответил как есть, он переговорил с начальницей отдела о реальных ТТХ труб.
В итоге директор вписал в книгу "проведены воспитательные мероприятия", ну и направил в бухгалтерию заявку о выделении мне премии в 500 рублей.
Умный человек.