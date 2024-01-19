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Ситуации с клиентами, после которых хочется уволиться с работы

Ситуации с клиентами, после которых хочется уволиться с работы

Автор:
19 января 2024 09:31
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   идиоты   истории   клиент   ситуации с клентами   странные клиенты   фото   
1670
13

Культура "Клиент всегда прав!" должна умереть. Именно так и говорят работники сфер услуг. Порой встречаются хамы и идиоты, терпеть которых нет сил.

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Метки: Прикол   идиоты   истории   клиент   ситуации с клентами   странные клиенты   фото   
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6  комментариев
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8k
Pravednik84 Полчаса назад
Дело было давно.
Работ я продавцом в одном крупном строительном супермаркете в отделе свет-электро; среди прочих товаров были у меня и кабель-канальные трубы (мы их не любили - маленький ассортимент соединителей, сами трубы хрупкие, единственное что в них было хорошо - дешёвые)...
Ну вот смотрю как пара с радостными улыбками набирает эти трубы, чуйка меня не подвела - они их набирали на водопровод, ну я им и сообщил, что они не подходят категорически, на что был послан далеко, куда и отправился с чистой совестью.
На следующий день вызывают на ковёр к директору, он показывает мне книгу жалоб и предложений, где на меня сразу 2 жалобы (одним почерком):
первая за вчерашний день о том что я не знаю свой товар и мешал им закупить эти замечательные трубы;
вторая за текущий день о том, что я им рекомендовал эти трубы и они, о чудо, не подошли.
Директор спросил у меня о реальных событиях, я ему всё ответил как есть, он переговорил с начальницей отдела о реальных ТТХ труб.
В итоге директор вписал в книгу "проведены воспитательные мероприятия", ну и направил в бухгалтерию заявку о выделении мне премии в 500 рублей.
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18k
Голос Вселенной Полчаса назад
Комментарий к фото
Просто чел дружит с головой. Нет дебильных напоров и идиотских предложений, завоеваний. Делает сам первые шажки, а дальше смотрит реакцию, что будет, будет ли ответочка или так и останутся знаки внимания безответными.
Умный человек.
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59k
dima423 Полчаса назад
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Еще бы она была, эта культура...)) А то и умирать нечему
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59k
dima423 Полчаса назад
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Не догнал чето шутку) Не силен ни в религии ни в айти))
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5k
Харон 43 минуты назад
Туповатые баянчики...
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11k
Гомерчик 46 минут назад
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