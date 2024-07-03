Процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, внезапно вырос с 3% до 30%

В планах и другие меры "закручивания гаек" для мигрантов. Высылать их на родину хотят после первого нарушения, без суда. А въехать в страну можно будет, только подписав обязательство уважать нашу культуру, традиции и соблюдать законы. Но пока это только законопроект. Госдума приняла его в первом чтении.

НТВ опубликовало "объяснитульную" о том, как должны работать новые правила, если их примут.