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Процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, внезапно вырос с 3% до 30%

Процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, внезапно вырос с 3% до 30%

Автор:
03 июля 2024 23:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Бастрыкин   Госдума   Минобрнауки   мигранты   русский язык   экзамен   
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Процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку с января по май, вырос с 3% до 30%, заявили РИА Новости в Минобрнауки РФ. То есть, стоило начать аресты продающих сертификаты по русскому языку за 15.000 рублей, как процент не сдавших экзамен вырос в 10 раз. Получается, прав был Бастрыкин?

ТГ-каналы сегодня смакуют новость о том, что процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку с января по май 2024 года, вырос с 3% до 30% и приводят примеры тестов, на которых засыпались 30% понаехавших.

Тесты, если что, с сайта Института русского языка имени Пушкина, ректора которого в апреле этого года уволили после проверки Минобрнауки.
Ее представитель пояснил «Ведомостям», что проверка выявила ненадлежащий контроль за проведением экзамена по русскому языку как иностранному.

Надо отметить, что с 3 до 30% процент заваливших экзамен мигрантов внезапно резко вырос после того, как Минобрнауки решило расторгнуть контракты с коммерческими партнерами, оставив только государственные площадки, отчего количество пунктов, где иностранцы сдают экзамен, сократилось впятеро. Кроме того, органы внутренних дел отказались принимать сертификаты у нескольких тысяч человек, фактически не владевших русским языком.

В планах и другие меры "закручивания гаек" для мигрантов. Высылать их на родину хотят после первого нарушения, без суда. А въехать в страну можно будет, только подписав обязательство уважать нашу культуру, традиции и соблюдать законы. Но пока это только законопроект. Госдума приняла его в первом чтении.

НТВ опубликовало "объяснитульную" о том, как должны работать новые правила, если их примут.

Воплотятся ли инициативы в жизнь - покажет время. Пока же, ТГ-каналы в оправдание Бастрыкина, который назвал ГосДуму ГосДуРой, публикуют количество "антимигрантских" законопроектов, которые почему-то были отклонены нижней палатой

Депутат ГД Михаил Матвеев напомнил, а публицист Сергей Колясников и другие граждане на всю страну распространили список:
Отклонён законопроект об обязанности всех въезжающих иностранных граждан иметь полис обязательного медицинского страхования.

Отклонён законопроект о запрете продажи травматического и огнестрельного оружия "новым гражданам" ранее 5/10 лет пребывания в гражданстве при отсутствии правонарушений. И только после постановки на воинский учёт.
Отклонён законопроект  о прекращении гражданства "новых россиян" за совершение тяжких преступлений (убийства, изнасилования, причинение тяжкого вреда здоровью).
Отклонён законопроект о прекращение гражданства бывшим мигрантам за уклонение от мобилизации.
Есть и другие отклонённые законопроекты, например, предложение Михаила Делягина об ограничении 5% труда мигрантов.


Оставлен без движения законопроект об уточнении понятия соотечественника, исключив из него представителей национальностей, имеющих за пределами РФ свои национальные государства.
Оставлен без движения законопроект об ответственности за нарушение присяги гражданина.
"Итак по плодам их узна‌ете их" (Мф 7:16).

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Метки: Бастрыкин   Госдума   Минобрнауки   мигранты   русский язык   экзамен   
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2  комментария
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27k
ЦСКА Полчаса назад
Голимое п..дабольство! Процент вырос после 22 марта....Когда после теракта в Крокусе, у прикормленных азиатами тварей-чинуш, жопы коричневой жижей заблестели! Твари!
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808
tokol 22 минуты назад
Бастрыкин, [мат] их всех!!!!
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1551 пост (1480 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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