Управление гражданской авиации США нанимает на работу людей с умственными расстройствами

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подсчитало количество работников-инвалидов и ужаснулось "невыполнению плана" в области "борьбы за инклюзивность".

На веб-сайте FAA агентство утверждает, что люди с “тяжелыми” умственными и физическими отклонениями являются наиболее недопредставленным сегментом федеральной рабочей силы.

Сказано-сделано. Теперь у HR-департамента новые заботы, а у пассажиров новые фобии радости оттого, что их будут обслуживать люди, соответствующие новой политике компании.

Так, к «целевой инвалидности», на которую теперь обращают особое внимание при найме персонала, отнесли ограничения по слуху, зрению, а также отсутствие конечностей, частичный или полный паралич, эпилепсию, тяжелую умственную отсталость (олигофрения), психические отклонения и карликовость, говорится на сайте FAA.