Управление гражданской авиации США нанимает на работу людей с умственными расстройствами

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в рамках инициативы «инклюзивности» набирает персонал исходя из наличия у кандидатов «тяжелых интеллектуальных и психиатрических нарушений», - цитирует Fox News. Вас правда до сих пор удивляет, как их нынешний президент исполняет свои обязанности?
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подсчитало количество работников-инвалидов и ужаснулось "невыполнению плана" в области "борьбы за инклюзивность".
На веб-сайте FAA агентство утверждает, что люди с “тяжелыми” умственными и физическими отклонениями являются наиболее недопредставленным сегментом федеральной рабочей силы.
Сказано-сделано. Теперь у HR-департамента новые заботы, а у пассажиров новые
фобии радости оттого, что их будут обслуживать люди, соответствующие новой политике компании.
Так, к «целевой инвалидности», на которую теперь обращают особое внимание при найме персонала, отнесли ограничения по слуху, зрению, а также отсутствие конечностей, частичный или полный паралич, эпилепсию, тяжелую умственную отсталость (олигофрения), психические отклонения и карликовость, говорится на сайте FAA.
Эта инициатива — часть плана под названием «Многообразие и инклюзивность», в котором "разнообразие" провозглашено неотъемлемой частью миссии FAA по обеспечению безопасных и эффективных путешествий по стране и за ее пределами.
На сайте агентства указано, что рекомендации по найму по принципу разнообразия в последний раз обновлялись 23 марта 2022 года и поэтому, в них стоит внести необходимые обновления.
Эту новость также прокомментировал Илон Маск.
Только что разговаривал с несколькими умными людьми, которые не могли поверить, что это происходит
, — заявил он.
И ещё задал вопрос:
Хотите ли вы лететь на самолете, где приоритет отдаётся найму "особых" сотрудников, а не вашей безопасности?
Кстати, группы по защите гражданских прав сразу после этого раскритиковали Маска, за “отвратительный и жалкий” твит.
Инициативу FAA о наборе сотрудников с психическими отклонениями стали особенно активно обсуждать после недавнего происшествия с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines. Борт был вынужден вернуться в аэропорт Портленда, после того как аварийный выход в задней части салона вырвало при наборе высоты после взлета.
Пользователи Сети и общественные деятели заявили, что акцент авиакомпаний на равенстве и инклюзивности сделал полеты ээээ .... менее безопасными.
FAA, которое контролируется Министерством транспорта госсекретаря Пита Буттиджига, является правительственным учреждением, отвечающим за регулирование гражданской авиации, и в нем работает около 45 000 человек.
Источник:
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Аутисты думают не так как обычный человек по этому они могут такое надумать а уж обученные специалисты могут это расшифровать и воплотить.
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Идет мужик по берегу озера, видит: какой-то парень черпает рукой воду из
озера и пьет. Мужик кричит:
- Зачем ты пьешь эту грязную воду, сюда все мусор бросают, заводы отходы
сливают, со всей деревни говносток сюда выходит!
- What did you say?
- Да я говорю: двумя руками черпай!