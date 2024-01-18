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Управление гражданской авиации США нанимает на работу людей с умственными расстройствами

Управление гражданской авиации США нанимает на работу людей с умственными расстройствами

Автор:
18 января 2024 22:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Гражданская авиация   США   инклюзивность   ментальные проблемы   нарушения психики   отклонения   самолёты   
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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в рамках инициативы «инклюзивности» набирает персонал исходя из наличия у кандидатов «тяжелых интеллектуальных и психиатрических нарушений», - цитирует Fox News. Вас правда до сих пор удивляет, как их нынешний президент исполняет свои обязанности?

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подсчитало количество работников-инвалидов и ужаснулось "невыполнению плана" в области "борьбы за инклюзивность".

На веб-сайте FAA агентство утверждает, что люди с “тяжелыми” умственными и физическими отклонениями являются наиболее недопредставленным сегментом федеральной рабочей силы.

Сказано-сделано. Теперь у HR-департамента новые заботы, а у пассажиров новые фобии радости оттого, что их будут обслуживать люди, соответствующие новой политике компании.

Так, к «целевой инвалидности», на которую теперь обращают особое внимание при найме персонала, отнесли ограничения по слуху, зрению, а также отсутствие конечностей, частичный или полный паралич, эпилепсию, тяжелую умственную отсталость (олигофрения), психические отклонения и карликовость, говорится на сайте FAA.

Эта инициатива — часть плана под названием «Многообразие и инклюзивность», в котором "разнообразие" провозглашено неотъемлемой частью миссии FAA по обеспечению безопасных и эффективных путешествий по стране и за ее пределами.

На сайте агентства указано, что рекомендации по найму по принципу разнообразия в последний раз обновлялись 23 марта 2022 года и поэтому, в них стоит внести необходимые обновления.

Эту новость также прокомментировал Илон Маск. 

Только что разговаривал с несколькими умными людьми, которые не могли поверить, что это происходит

, — заявил он.

И ещё задал вопрос:

Хотите ли вы лететь на самолете, где приоритет отдаётся найму "особых" сотрудников, а не вашей безопасности?

Кстати, группы по защите гражданских прав сразу после этого раскритиковали Маска, за “отвратительный и жалкий” твит.

Инициативу FAA о наборе сотрудников с психическими отклонениями стали особенно активно обсуждать после недавнего происшествия с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines. Борт был вынужден вернуться в аэропорт Портленда, после того как аварийный выход в задней части салона вырвало при наборе высоты после взлета.

Пользователи Сети и общественные деятели заявили, что акцент авиакомпаний на равенстве и инклюзивности сделал полеты ээээ .... менее безопасными. 

FAA, которое контролируется Министерством транспорта госсекретаря Пита Буттиджига, является правительственным учреждением, отвечающим за регулирование гражданской авиации, и в нем работает около 45 000 человек.

Источник:

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Метки: Гражданская авиация   США   инклюзивность   ментальные проблемы   нарушения психики   отклонения   самолёты   
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8  комментариев
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34k
Юр21 Час назад
Я рад за них, но не пилотами же туда олигофренов набирают, а метлой махать и дурак может.
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6k
Lexx 2 минуты назад
Эти придурки сами себя уничтожат, без всякого внешнего вмешательства.
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12k
Властелин 6 минут назад
Насколько мне известно в такие службы набирают людей с аутизмом.
Аутисты думают не так как обычный человек по этому они могут такое надумать а уж обученные специалисты могут это расшифровать и воплотить.
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32k
Ashabad Полчаса назад
Вспомнился анекдот. Почему - не понимаю...
=============
Идет мужик по берегу озера, видит: какой-то парень черпает рукой воду из
озера и пьет. Мужик кричит:
- Зачем ты пьешь эту грязную воду, сюда все мусор бросают, заводы отходы
сливают, со всей деревни говносток сюда выходит!
- What did you say?
- Да я говорю: двумя руками черпай!
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14k
кира Полчаса назад
Допрыгаются они со своим разнообразием...
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23k
Слепой Пью 40 минут назад
Похоже, маразматик Бидон многих в своей администрации покусал...
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31k
Юрьевич 49 минут назад
Ну если у них президент такой, то почему, например, диспетчер не может быть с каким-нибудь психическим диагнозом? Что, у диспетчера более ответственная работа, чем у президента?
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1k
Damvrot Hohlam 57 минут назад
в NY мусаров с синдромом дауна встречал
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

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Мемолента
Тот самый момент

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

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