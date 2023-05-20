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Американские активисты обвинили авиакомпании в дискриминации толстых людей

Американские активисты обвинили авиакомпании в дискриминации толстых людей

Автор:
20 мая 2023 09:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: США   активисты   блогеры   видео   лишний вес   самолеты   
1260
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И у них на это есть весьма весомые доказательства, так сказать, крупногабаритные.

И это уже не первый раз, когда толстенькие активисты, что-то требуют от авиаперевозчиков. То им места в креслах мало, то требуют бесплатных дополнительных мест и, чтобы обязательно увеличили туалеты в самолетах.


В этот раз блогер под ником “Пышная Оливия” просто не смогла протиснуться через проход бизнес-класса UNITED AIRLINES и ей пришлось передвигаться боком, чтобы хоть как-то добраться до своего места.


Правда, потом выяснилось,что видео у блогерши Боберри сперли и подделали подписи, а она сама никогда не призывала к увеличению ширины проходов, но судя по этому видео была бы совсем не против, если бы самолеты были покрупнее.


Короче, все сводится к тому, что население Америки стремительно увеличивается в размерах и попросту уже не особо влазит в стандартные самолёты. Большинство самолётов построено с учетом среднего потребителя, но действительно на широкофюзеляжных самолетах туалеты шире. А вот с проходами везде действует определенный стандарт.


Так что при увеличении размеров прохода пришлось бы попросту убирать один ряд сидений. А это существенно уменьшает количество посадочных мест, что негативно скажется на стоимости билетов. Так что маловероятно, что авиаперевозчики пойдут на поводу у пышных активистов.

Друзья, а как вы считаете, действительно ли самолеты нынче стали тесными и стоило бы их расширить?

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Метки: США   активисты   блогеры   видео   лишний вес   самолеты   
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25  комментариев
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6k
fin4all 50 минут назад
Продавать билеты на самолёт из расчёта килограммов. И никакой дискриминации.
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1k
Guntis 5 минут назад
Есть простое решение, запретить самолеты и все другие средства передвижения с моторным приводом вообще. Решается сразу две проблемы, проблема дискриминаций и проблема повода этой дискриминаций.
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14k
Мистер Фикс 6 минут назад
Вчера с этим столкнулся в метро. Сидел я, через место от меня сидел мужик. Входит туша, и втирается жопой между нами. Едва наполовину уместилась, прижала меня к девушке слева, думаю, тот мужик испытывал тоже самое.

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11k
El Niño 6 минут назад
Лет 25 назад американские производители уже меняли стандарты. Помнится, жиреющие на фастфуде граждане фаянсы ломали своими телесами, из-за чего жопы резались и причиняли боль и страдания. Вот тогда стали делать толчки прочнее и чуть больше. Также другие производители учли увеличение среднего веса населения. Каким-то образом коснулось и авиаперевозчиков: был увеличен средний вес пассажиров для калькуляции загрузки самолета. И вот, спустя 25-30 лет, опять надо учитывать мнение жиробасов, которые стали обижаться, что их видно в толпе и окружающие предметы им мешают. Сука, Как границы России приближаются к НАТО! )))
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1k
Homem 18 минут назад
А толстые люди не думали похудеть ?Если меньше есть и больше двигаться то по любому похудеешь.Глядишь и дискриминация отвалится сама по себе.
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15k
info-kozirev 19 минут назад
Пусть жиробасы закроют свои глотки нахер,они своим появлением в транспорте уже дискриминируют нормальных людей.
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79k
Андрей Старосельский 19 минут назад
Начнем с простого, таких людей просто нельзя пускать в самолет по причине того, что в случае аварийной посадки, при пожаре она просто заблокирует проход и другие пассажиры, погибнут. Второе, грузоподьемность самолета имеет свои характеристики, больше вес-больше топлива расходуется, а это удар по экологии. Третье, давно сказано, что ожирение - болезнь, бодипозитивная она или нет, все одно, болезнь. Имеется сантранспорт для перевозки больных людей... пусть покупает билет в санитарный вертолет и велком, весь мир у ее ног. ( в случае, если вертолет взлетит).
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12k
Shtoppi 21 минуту назад
кажется скоро у пиндосов будет бунт жирных по ниггерской схеме. fat body's lives matter или че-нить типа того
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4k
Vasiliy 21 минуту назад
Пусть эти пухляшки свою авиакомпанию организуют и в ответ дискриминируют худых. И никто не будет в обиде
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107k
parallax Полчаса назад
А то, что жиробасы сами своим ожирением дискриминируют нормальных, это как?
Пусть покупают два места для своей свинячей туши, а лучше три, чтобы компенсировать расход горючки на транспортировку жира.
И больничную страховку они должны платить двойную, так как на почве ожирения гораздо чаще болеют.
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104
михаил 36 минут назад
она весит, как худышка с двумя сумками. только худышка будет за сумки доплачивать, а она вы.бываться, что к ней плохо относятся. поддерживаю оратора за билеты по весу.
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12k
GROMOZEKA 38 минут назад
Такую свинищщу, только грузовик потянет
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3k
Выхухоль (Нагайна) 55 минут назад
А когда какое-нибудь подобное вообще в самолёт пролезть не сможет, что будет требовать? Чтобы пассажирские самолёты оснащали грузовой аппарелью, или чтобы их на "Русланах" возили?
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23k
SolomonA Час назад
Я по заголовку сначала подумал - в кресло не помещаются. А тут - ТАКАЯ дискриминация! В проход не пролазит! Ну, для них будут другие самолеты:

И места по бокам...
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24k
Тигран Саркисян Час назад
ФУУУ блдеть что за мерзость, а что свиноматки минусите , вы блет больные нечто, этот кусок жирного говна весит как 2 нормальных человека , мало того что билет один а весит это два центнера так ещё же и багаж , скотовозку вам надо подавать животные.
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5k
Tuskub Час назад
..а это оказывается авиакомпании виноваты в том, что кто-то разажрался так, что в кресло не влезает? Ну теперь хотя бы понятно - кто виноват в том, что кто-то жрет как "не в себя". Прецедентное право - оно такое. Жирный судья принял решение в пользу такого же жирного истца против авиакомпании - и вуаля!)))
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49k
Мойша Час назад
Сначала толчки пошире, потом проходы пошире, затем двойные сиденья...
И все это за стандартную цену. Так что жопа здоровая, и хитрости в ней много.
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12k
..: Атеист :.. Час назад
нихрена..
отъела.
на месте авиакомпаний надо таким вообще запретить летать. Незачем над самолетами издеваться!
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33k
Dobry vojak Svejk Час назад
Эта Жирная Оливия ещё бы туристический рюкзак с палаткой таскала на себе в салоне самолёта. Тогда ей и в багажном отделении места не хватит.
В рюкзаке, небось, лёгкий перекус до первого завтрака?
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292
ЧЕбуратор Час назад
Нехер ЖРАТЬ так много.
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