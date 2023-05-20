Американские активисты обвинили авиакомпании в дискриминации толстых людей

И у них на это есть весьма весомые доказательства, так сказать, крупногабаритные.
И это уже не первый раз, когда толстенькие активисты, что-то требуют от авиаперевозчиков. То им места в креслах мало, то требуют бесплатных дополнительных мест и, чтобы обязательно увеличили туалеты в самолетах.
В этот раз блогер под ником “Пышная Оливия” просто не смогла протиснуться через проход бизнес-класса UNITED AIRLINES и ей пришлось передвигаться боком, чтобы хоть как-то добраться до своего места.
Тот момент, когда твой зад против полётов на самолете
Правда, потом выяснилось,что видео у блогерши Боберри сперли и подделали подписи, а она сама никогда не призывала к увеличению ширины проходов, но судя по этому видео была бы совсем не против, если бы самолеты были покрупнее.
Короче, все сводится к тому, что население Америки стремительно увеличивается в размерах и попросту уже не особо влазит в стандартные самолёты. Большинство самолётов построено с учетом среднего потребителя, но действительно на широкофюзеляжных самолетах туалеты шире. А вот с проходами везде действует определенный стандарт.
Так что при увеличении размеров прохода пришлось бы попросту убирать один ряд сидений. А это существенно уменьшает количество посадочных мест, что негативно скажется на стоимости билетов. Так что маловероятно, что авиаперевозчики пойдут на поводу у пышных активистов.
Друзья, а как вы считаете, действительно ли самолеты нынче стали тесными и стоило бы их расширить?
Источник:
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Пусть покупают два места для своей свинячей туши, а лучше три, чтобы компенсировать расход горючки на транспортировку жира.
И больничную страховку они должны платить двойную, так как на почве ожирения гораздо чаще болеют.
И места по бокам...
И все это за стандартную цену. Так что жопа здоровая, и хитрости в ней много.
на месте авиакомпаний надо таким вообще запретить летать. Незачем над самолетами издеваться!
В рюкзаке, небось, лёгкий перекус до первого завтрака?