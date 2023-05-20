Американские активисты обвинили авиакомпании в дискриминации толстых людей

Короче, все сводится к тому, что население Америки стремительно увеличивается в размерах и попросту уже не особо влазит в стандартные самолёты. Большинство самолётов построено с учетом среднего потребителя, но действительно на широкофюзеляжных самолетах туалеты шире. А вот с проходами везде действует определенный стандарт.

Так что при увеличении размеров прохода пришлось бы попросту убирать один ряд сидений. А это существенно уменьшает количество посадочных мест, что негативно скажется на стоимости билетов. Так что маловероятно, что авиаперевозчики пойдут на поводу у пышных активистов.

Друзья, а как вы считаете, действительно ли самолеты нынче стали тесными и стоило бы их расширить?