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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 147 постов • 17 подписчиков подписаться
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На авиашоу в США истребитель протаранил бомбардировщик

На авиашоу в США истребитель протаранил бомбардировщик

Автор:
13 ноября 2022 09:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: США   авиашоу   видео   ретро   самолеты   таран   
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Трагедией закончилось авиашоу ВВС США «Крылья над Далласом», посвящённое Дню Ветеранов в Далласе.

Шоу было запланировано на 11-13 ноября, в ходе мероприятия гости должны были увидеть более 40 самолетов времен Второй мировой войны, а увидели внеплановое уничтожение двух раритетов.  



Во время показательного выступления истребитель P-63 Kingcobra протаранил американский бомбардировщик времён Второй мировой войны B-17 Flying Fortress. 


 

Официальные лица не сообщают, сколько человек было на борту самолётов, но Хэнк Коутс, президент компании, устроившей авиашоу, сказал, что бомбардировщик B-17 Flying Fortress обычно имеет экипаж из четырёх-пяти человек, а P-63 Истребитель Kingcobra имеет одного пилота. По предварительным данным, оба экипажа погибли на месте ещё до приезда спасателей.  


Согласно сайту мероприятия, несколько самолётов должны были провести демонстрацию полёта в субботу днём. По сообщениям в социальных сетях сотни людей собрались, чтобы посмотреть на выступление. Из зрителей никто не пострадал.


Впрочем, это не первая подобная авария. В 2011 году 11 человек погибли в Рино, штат Невада, когда P-51 Mustang врезался в зрителей. В 2019 году в Хартфорде, штат Коннектикут, разбился бомбардировщик, в результате чего погибли семь человек.


 

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: США   авиашоу   видео   ретро   самолеты   таран   
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10  комментариев
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Очень Злой 10 минут назад
Аплодирую стоя-чем меньше пиндосов-тем лучше.Вот такой я кровожадный.
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27k
Квантовый переход 9 минут назад
Пиндосский шашлык.
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9k
Бритва 10 минут назад
закосплеили вмв на все сто.
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60k
Опиум для народа Полчаса назад
Долбо"бов походу везде с избытком...
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2k
MPEG-8 36 минут назад
Жалко ребят. Соболезную.
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3k
Григорий 43 минуты назад
ну хоть пешеходам не досталось, раздолбаев куча!
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