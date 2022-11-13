На авиашоу в США истребитель протаранил бомбардировщик

Трагедией закончилось авиашоу ВВС США «Крылья над Далласом», посвящённое Дню Ветеранов в Далласе.
Шоу было запланировано на 11-13 ноября, в ходе мероприятия гости должны были увидеть более 40 самолетов времен Второй мировой войны, а увидели внеплановое уничтожение двух раритетов.
Во время показательного выступления истребитель P-63 Kingcobra протаранил американский бомбардировщик времён Второй мировой войны B-17 Flying Fortress.
Официальные лица не сообщают, сколько человек было на борту самолётов, но Хэнк Коутс, президент компании, устроившей авиашоу, сказал, что бомбардировщик B-17 Flying Fortress обычно имеет экипаж из четырёх-пяти человек, а P-63 Истребитель Kingcobra имеет одного пилота. По предварительным данным, оба экипажа погибли на месте ещё до приезда спасателей.
Согласно сайту мероприятия, несколько самолётов должны были провести демонстрацию полёта в субботу днём. По сообщениям в социальных сетях сотни людей собрались, чтобы посмотреть на выступление. Из зрителей никто не пострадал.
Впрочем, это не первая подобная авария. В 2011 году 11 человек погибли в Рино, штат Невада, когда P-51 Mustang врезался в зрителей. В 2019 году в Хартфорде, штат Коннектикут, разбился бомбардировщик, в результате чего погибли семь человек.
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