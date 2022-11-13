На авиашоу в США истребитель протаранил бомбардировщик

Официальные лица не сообщают, сколько человек было на борту самолётов, но Хэнк Коутс, президент компании, устроившей авиашоу, сказал, что бомбардировщик B-17 Flying Fortress обычно имеет экипаж из четырёх-пяти человек, а P-63 Истребитель Kingcobra имеет одного пилота. По предварительным данным, оба экипажа погибли на месте ещё до приезда спасателей.