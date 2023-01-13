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Секрет экстремальных полётов: как американцы легко распознавали советских асов во Вьетнаме

Секрет экстремальных полётов: как американцы легко распознавали советских асов во Вьетнаме

Автор:
13 января 2023 00:36
Сообщество : Военное
Метки: Инструкторы   США   военное   война во вьетнаме   самолеты   советские асы   
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В истории полно случаев, когда страны не принимали официального участия в вооружённых конфликтах, но находились в них под видом «инструкторов». Так, например, в Корее и во Вьетнаме «никогда» не воевали советские лётчики, зато был некий «Ли Си Цин», пугавший американцев.

Ещё в Корейской войне в американский фольклор просочилась байка о том самом Ли Си Цине, сбивавшем самолёты США.

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Личность оказалась вымышленной, но за годы превратилась в азиатскую версию нашего «Красного призрака».

Ирония заключалась в том, что имя этого человека – переделанная русская фамилия «Лисицин».


Во Вьетнаме американские пилоты уже научились определять, каким бортом управляет «Ли Си Цин», а каким советский «Лисицин». Разницу выдавала одна характерная особенность, которая была присуща вьетнамским товарищам.

Что же касается американцев, то их манера управления самолёта была схожа с нашей. Разве что советские лётчики были наглее, что стало следствием накопленного опыта ветеранами Корейской или Великой Отечественной войны.


Так или иначе, корейских и вьетнамских лётчиков выдавали худощавое телосложение и небольшой рост, ставшие результатом специфической азиатской кухни, которая основана, в первую очередь, на рисе. Именно эти физические факторы влияли не перенос нагрузки во время полётов.

Хуже всего приходилось новичкам, которые из-за отсутствия привычки и должных навыков просто теряли контроль над самолётом. Продолжалось это лишь несколько секунд, однако со стороны было заметно, что пилот испытывал трудности с управлением. Казалось бы, на таком пустяке американцы точно определяли, каким бортом управляют вьетнамцы, а каким советские асы.


Впрочем, особой роли в бою это не играло, ведь самолётам США доставалось как от Ли Си Циных, так от Лисицыных.

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Метки: Инструкторы   США   военное   война во вьетнаме   самолеты   советские асы   
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41k
KiploksAKS Час назад
То, что обычные китайцы не выдерживают полётных перегрузок, наши узнали сразу, как начали обучать будущих китайских лётчиков.
Не спешите гордиться, у русских проблема та же, поэтому
в лётные училища и идёт строгий отбор по здоровью.
Было тяжело доказать китайским товарищам, что лётчик-истребитель должен получать лучшее питание, чем простой рабочий, но в конце концов уговорили. Сложнее было доказать, что одной верности линии партии мало, чтобы стать лётчиком, нужно и хоть какое-то здоровье. Прошли и это.
Так что ко Вьетнаму всё это уже давно отработали, и американцы отличали только опытных (и натренированных) лётчиков от новичков.
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2k
Vadim Balabanov 19 минут назад
«Кто же тот пилот, что меня сбил?» –
Одного вьетнамца я спросил
Отвечал мне тот раскосый,
Что командовал допросом:
«Сбил тебя наш летчик Ли Си Цын».

Ссылка youtu.be
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Антибиотик
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