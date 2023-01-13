Секрет экстремальных полётов: как американцы легко распознавали советских асов во Вьетнаме

Что же касается американцев, то их манера управления самолёта была схожа с нашей. Разве что советские лётчики были наглее, что стало следствием накопленного опыта ветеранами Корейской или Великой Отечественной войны.

Так или иначе, корейских и вьетнамских лётчиков выдавали худощавое телосложение и небольшой рост, ставшие результатом специфической азиатской кухни, которая основана, в первую очередь, на рисе. Именно эти физические факторы влияли не перенос нагрузки во время полётов.