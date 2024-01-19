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Пойдёт ли осёл за морковкой на верёвочке?

Пойдёт ли осёл за морковкой на верёвочке?

Автор:
19 января 2024 08:35
Сообщество : Животные
Метки: байка   животные   интересно   морковка   осёл   факты   фото   
834
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Это старая, но очень популярная байка. Мол, подвесь перед ослом морковку на палочке и верти им как хочешь. Туповатое, но упорное животное будет неутомимо наматывать километр за километром, пока перед ним висит ожидаемая награда. Но почему тогда в интернете нереально найти видео с глупыми доверчивыми осликами?

А потому, что с ними такое провернуть нереально, с какой стороны не посмотри. В первую очередь из-за анатомических особенностей животного. Осёл просто не увидит морковку! Если подвесить овощ перед мордой животного, то он окажется в слепой зоне его поля зрения. Глаза осла, как и других копытных, смотрят не вперёд, а вбок, что позволяет обнаружить хищника, пытающегося напасть с фланга. В качестве приятного бонуса наш герой видит свои передние ноги при любом положении головы. Но вот чтобы посмотреть непосредственно перед собой, ему нужно остановиться и повернуть голову набок.

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Хорошо, допустим, вам повезло, и вы нашли осла-мутанта с бинокулярным, как у хищников, зрением. И это всё равно не поможет! Осёл может повестись на прикол с морковкой разок-другой, но уже через 15 минут шантажа он разочаруется и в попытках достать морковку, и в подлом человечешке, что додумался до этой пытки. Исследования показывают, что скорость обучения нашего героя не ниже, чем у собаки, а в ряде тестов даже достигает скорости обучения дельфинов. И что-то я не припомню, чтобы мы пытались управлять потомками волков привязанным к верёвочке куском мяса.

Благодаря живому и острому уму ослы освоили такие профессии, в которых им, казалось бы, делать нечего. Например, роль охранного животного. Хорошо обученный осёл не только управляет стадом овец, но и защищает своих подопечных от одиночных хищников не хуже крупной собаки. Да, он не мясоед и не имеет специальных приспособлений для схватки, но это всё ещё крепкое животное весом в 200-400 кило. У волков, гиен и шакалов просто нет шансов.

Чтобы заменить охранного пса, ишакам приходится проявлять постоянное внимание к окружающему миру и грамотно рассчитывать свои силы. А чтобы работать в шахте, ещё и приспособиться к условиям, которые не встретишь в дикой природе. Если ослы способны привыкнуть к шуму горнодобывающих машин, вечной тьме и тысяче тонн породы над головой, то и к болтающейся перед мордой морковке они привыкнут без труда.

Но если наши флегматичные друзья такие умные, то откуда взялся миф об их недалёкости? Он появился благодаря социальному положению их владельцев. Уже во времена античной Греции ослами владели преимущественно широкие (и бедные) народные массы. Тогда как богатеи предпочитали более сильных, быстрых и статных лошадей. Ну и, соответственно, за лошадьми закрепился образ прекрасных мудрых созданий, а за ослами — непритязательных простачков.

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Метки: байка   животные   интересно   морковка   осёл   факты   фото   
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6  комментариев
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69k
doker Полчаса назад
То есть осёл умнее многих людей, бегущих всю жизнь за "морковкой" перед мордой?
Значит, не стоит обижаться, если обзывают ослом.
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17k
Сергей 3 минуты назад
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3k
Оксид Бетона 18 минут назад
- где тут бинокулярка?


"...управлять потомками волков привязанным к верёвочке куском мяса" - собаки, как известно, любят бегать за своим хвостом. Вот его и нужно привязывать на веревку.
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дед Сергей 23 минуты назад
осел символ демократической партии сша
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