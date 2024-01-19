Пойдёт ли осёл за морковкой на верёвочке?

Хорошо, допустим, вам повезло, и вы нашли осла-мутанта с бинокулярным, как у хищников, зрением. И это всё равно не поможет! Осёл может повестись на прикол с морковкой разок-другой, но уже через 15 минут шантажа он разочаруется и в попытках достать морковку, и в подлом человечешке, что додумался до этой пытки. Исследования показывают, что скорость обучения нашего героя не ниже, чем у собаки, а в ряде тестов даже достигает скорости обучения дельфинов. И что-то я не припомню, чтобы мы пытались управлять потомками волков привязанным к верёвочке куском мяса.