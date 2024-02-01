Фрачник: насекомое, которое массово уничтожает борщевик

Из написанного выше можно сделать вывод, что фрачники — идеальное оружие против борщевика. Так почему же этих насекомых не выращивают в промышленных масштабах? К сожалению, не всё так просто. Фрачники питаются не только борщевиком, но и вполне невинными лесными растениями, а также морковкой и укропом. Если выбросить несколько тысяч таких насекомых на заросшее поле, то они сначала съедят вредоносное растение, а потом испортят урожай всех дачников в округе. А значит, потом нам придётся находить, выращивать и выпускать на волю фрачникоедов.