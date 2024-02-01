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Фрачник: насекомое, которое массово уничтожает борщевик

Фрачник: насекомое, которое массово уничтожает борщевик

Автор:
01 февраля 2024 08:33
Сообщество : Животные
Метки: Фрачник   борщевик   животные   интересно   насекомое   факты   фото   
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Борщевик Сосновского — медоед от мира растений. Ему плевать на всё. Его не убить стандартной прополкой, ему нестрашны даже самые токсичные пестициды, а его сок при обширных поражениях и вовсе может убить. С 1940 года растение распространилось почти по всей России.

И к 2040 году учёные предвещают, что не останется мест, где этот зловещий сорняк не пустил бы свои корни.

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Помощник борцов с борщевиковым иго тоже распространён почти повсеместно: обыкновенный фрачник обитает на огромной территории от Испании до Байкала. Но найти его непросто, ведь это малыш меньше 2 сантиметров в длину, который к тому же обожает прятаться на нижней стороне листьев. А опознать ещё сложнее, ведь маленький герой входит в семейство долгоносиков, а их только в России больше 5000 видов!

Фрачник кошмарит борщевик в течение всей жизни, но делает это по-разному. Взрослые насекомые активно пожирают листья, но пользы от этого, прямо скажем, маловато. Слишком мало пищи нужно взрослому насекомому и слишком недолог его век на этом свете. Большинство из них не живёт и двух месяцев.

Зато размножаются фрачники рано, уже в конце мая или в первой половине июня. Причём сам процесс выглядит одновременно тривиально и странно. Когда самец находит самку, он забирается на неё и начинает заниматься размножательными делами в самой базовой форме, без каких-либо необычных фишек. Прикол в том, что более крупная самка как будто вообще не в курсе, что с ней делают. Она продолжает кормиться, прятаться от хищников и ползать по листьям!

По окончании спаривания самец уходит по своим делам, а будущую мать ожидает сложная задача. При помощи головотрубки, того самого «долгого носа», ей нужно пробурить дырочку в плотном стебле растения. Именно пробурить. Фрачник с усилием проворачивает голову, срезая растительную ткань маленькими жвалами слой за слоем. Чтобы проделать одно отверстие, у самки уходит 5-7 минут интенсивной работы. Затем она откладывает внутрь несколько яиц и отправляется к следующему растению. За пару дней ей придётся провернуть эту операцию не меньше двух десятков раз.

К откладыванию яиц фрачники подходят крайне щепетильно. Им подходят не все борщевики, а только те, которые готовятся цвести в этом году. Они откладывают яйца в основание цветоноса, и личинки получают целую кучу питательных веществ, которые должны были пойти на формирование семян.

В этом-то и заключается их главная польза как истребителей борщевика. Если растению просто повредить стебель, оно уйдёт в режим ожидания и восстановится. Причём борщевик может поступать так до 7 раз подряд. Но вот цветёт он лишь раз в жизни, после чего погибает. И фрачники, перехватывая питательные вещества, лишают его возможности сформировать семена. В итоге борщевик высыхает, не принеся никакой выгоды популяции.

Из написанного выше можно сделать вывод, что фрачники — идеальное оружие против борщевика. Так почему же этих насекомых не выращивают в промышленных масштабах? К сожалению, не всё так просто. Фрачники питаются не только борщевиком, но и вполне невинными лесными растениями, а также морковкой и укропом. Если выбросить несколько тысяч таких насекомых на заросшее поле, то они сначала съедят вредоносное растение, а потом испортят урожай всех дачников в округе. А значит, потом нам придётся находить, выращивать и выпускать на волю фрачникоедов.

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Метки: Фрачник   борщевик   животные   интересно   насекомое   факты   фото   
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2  комментария
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24k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Главное, чтобы они потом в чужих не мутировали, а то выяснится, что они в борщевик яйца откладывают только в промежуточной стадии!
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8k
perekrestok 24 минуты назад
Проще всего борщевик срубать на ранней стадии. Вымрет даже без долгоносика.
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