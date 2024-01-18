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Менеджер переоделся в женщину и украл офиса 18 млн рублей

Менеджер переоделся в женщину и украл офиса 18 млн рублей

Автор:
18 января 2024 17:05
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   кража   офис   переодевание   хадержание   
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Но "гениальная" идея с инсценировкой ограбления офиса женщиной не сработала.

В Москве задержали менеджера юридической фирмы, который организовал ограбление с переодеванием. Правда, ему это не сильно помогло.


Руководитель фирмы в пятницу попросил подчинённого положить в сейф 18 млн рублей. Тот поручение исполнил, но после выходных внезапно пропал — не вышел на работу и перестал отвечать на звонки. После того, как начальник обнаружил, что ключ от сейфа и находившиеся там деньги исчезли, он решил просмотреть запись с камеры наблюдения. Судя по записи, деньги украла женщина, но в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские вышли на ушлого менеджера.

Инцидент произошёл накануне новогодних праздников, но менеджер деньги потратить, к его же счастью, не успел. Он рассказал, что решил нацепить юбку, обувь с каблуками и накраситься, чтобы замести следы. Суд отправил любителя переодеваться под домашний арест.

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Метки: Видео   Москва   кража   офис   переодевание   хадержание   
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Час назад
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6k
Евгений Д Час назад
Совсем безмозглый идиот
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Damvrot Hohlam 2 часа назад
Теперь ему так ходить очень понравится и придётся.
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