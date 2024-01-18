Менеджер переоделся в женщину и украл офиса 18 млн рублей

В Москве задержали менеджера юридической фирмы, который организовал ограбление с переодеванием. Правда, ему это не сильно помогло.

Руководитель фирмы в пятницу попросил подчинённого положить в сейф 18 млн рублей. Тот поручение исполнил, но после выходных внезапно пропал — не вышел на работу и перестал отвечать на звонки. После того, как начальник обнаружил, что ключ от сейфа и находившиеся там деньги исчезли, он решил просмотреть запись с камеры наблюдения. Судя по записи, деньги украла женщина, но в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские вышли на ушлого менеджера.