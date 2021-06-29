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Имидж - ничто, жажда - все: эпичная кража газировки из киоска попала на камеру

Имидж - ничто, жажда - все: эпичная кража газировки из киоска попала на камеру (3 фото + 1 видео)

Автор:
29 июня 2021 09:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   видео   газировка   жара   кража   шаурма   
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Продавец неосмотрительно покинул будку с шаурмой. Измученному жаждой парню хватило минуты, чтобы принять судьбоносное решение.

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Метки: Москва   видео   газировка   жара   кража   шаурма   
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4  комментария
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3k
Горожанин Час назад
Похоже на вирусную рекламу. Особенно на фоне поступка Рональду на пресс-конференции на футбольном евро.
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4k
a6m5 3 минуты назад
От этого сладкого дерьма ещё больше пить захочется.
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21k
Михаил Сметанкин 24 минуты назад
Фу! Она же теплая!
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34
Имя Фамилия Полчаса назад
креативная бы получилась реклама
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