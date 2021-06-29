Имидж - ничто, жажда - все: эпичная кража газировки из киоска попала на камеру

1114
3
1
Продавец неосмотрительно покинул будку с шаурмой. Измученному жаждой парню хватило минуты, чтобы принять судьбоносное решение.
В киоске с шаурмой на Кузнецком мосту в Москве произошла эпичная кража. Камеры наблюдения зафиксировали моральные страдания и нелегкий выбор (нет) парня, который очень хотел пить. Увидев безнадзорную газировку, он мучился несколько минут и решил, что жажда сильнее воспитания.
Посмотрите, как аккуратно воришка изымает бутылку с холодным напитком с прилавка. Не иначе шахматист!
Источник:
Ссылки по теме:
- В московских аэропортах задержали и отменили свыше 20 рейсов
- Цыганка украла в Москве самокат, но не знала, что его можно отследить по GPS-трекеру
- "Воду пейте!": Роналду демонстративно убрал бутылку с «Кока-колой» на пресс-конференции
- В Москве в ходе жесткого задержания женщина потеряла сознание
- В Москве африканские студенты избили таджикского бойца ММА
13
Понравилось13
Новости партнёров