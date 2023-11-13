Как отличить настоящую икру от подделки

Для начала окунёмся в особенности производства красной икры. Их три вида:



☑️ Солёная натуральная икра из охлаждённого сырья

В процессе приготовления охлаждённая рыба направляется в производственный цех. Там её процеживают, солят и добавляют немного консерванта, чтобы увеличить срок годности. Хранят этот вид икры при температуре от -1 до -6 ℃. Стоимость такой икры выше остальных, но и считается она самой вкусной.



☑️ Солёная натуральная икра из замороженного сырья

Сырье для такой икры хранится при температуре не выше -18 ℃. Затем его полностью размораживают, процесс поэтапный, ведь важно не нарушить структуру икринок. После размораживания и удаления влаги продукт упаковывают в стеклянные или металлические контейнеры и хранят при температуре от -5 до +5 ℃. Несмотря на то, что процесс посола может происходить не на месте промысла, икра также считается натуральной. Её вкус и текстура немного отличаются от той икры в прошлом пункте, но она всё равно вкусная.

☑️ Структурированная или имитированная икра

Такой вид икры не добывают, а производят промышленно, используя, например, экстракты различных морепродуктов, бульоны, жиры, красители и загустители.