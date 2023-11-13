Как отличить настоящую икру от подделки

Скоро Новый год - и один из самых традиционных продуктов на столе в праздничный стол это, конечно, икра. И хоть каждый год повторяется одна и та же тема, споры до сих пор не утихают. Давайте ещё раз вспомним основные критерии, как же отличить настоящую икру от имитации.
Для начала окунёмся в особенности производства красной икры. Их три вида:
☑️ Солёная натуральная икра из охлаждённого сырья
В процессе приготовления охлаждённая рыба направляется в производственный цех. Там её процеживают, солят и добавляют немного консерванта, чтобы увеличить срок годности. Хранят этот вид икры при температуре от -1 до -6 ℃. Стоимость такой икры выше остальных, но и считается она самой вкусной.
☑️ Солёная натуральная икра из замороженного сырья
Сырье для такой икры хранится при температуре не выше -18 ℃. Затем его полностью размораживают, процесс поэтапный, ведь важно не нарушить структуру икринок. После размораживания и удаления влаги продукт упаковывают в стеклянные или металлические контейнеры и хранят при температуре от -5 до +5 ℃. Несмотря на то, что процесс посола может происходить не на месте промысла, икра также считается натуральной. Её вкус и текстура немного отличаются от той икры в прошлом пункте, но она всё равно вкусная.
☑️ Структурированная или имитированная икра
Такой вид икры не добывают, а производят промышленно, используя, например, экстракты различных морепродуктов, бульоны, жиры, красители и загустители.
Продажа имитированной икры абсолютно легально и она не считается подделкой, главное, чтобы на упаковке была соответствующая маркировка.
Если синтетическую икру подмешивают в натуральную, то на баночке будет написано - "икорно-рыбное изделие".
Разница обычно в цвете и форме икринок.
В натуральной они: сдвоенные, овальные, деформированные, а внутри - зародыш. Когда зародыш внутри неправильной формы или расплывается, то икра ненастоящая.
Для того, что наглядно понять, можно опустить икру в тёплую воды. Натуральная икра окрасит воду в мутно-белый цвет, а подделка - либо не растворится вообще, либо даст оттенок красителя.
А вы какую икру покупаете?
Источник:
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В кабаке, разве только, бутер с икрой под водочку иногда. И то - с рыбкой вкуснее.