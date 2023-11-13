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Как отличить настоящую икру от подделки

Как отличить настоящую икру от подделки

Автор:
13 ноября 2023 21:23
Сообщество : Еда
Метки: икра   как отличить подделку   красная икра   натуральная икра   полезно   про икру   факты   
1868
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Скоро Новый год - и один из самых традиционных продуктов на столе в праздничный стол это, конечно, икра. И хоть каждый год повторяется одна и та же тема, споры до сих пор не утихают. Давайте ещё раз вспомним основные критерии, как же отличить настоящую икру от имитации.

Для начала окунёмся в особенности производства красной икры. Их три вида:

☑️ Солёная натуральная икра из охлаждённого сырья
В процессе приготовления охлаждённая рыба направляется в производственный цех. Там её процеживают, солят и добавляют немного консерванта, чтобы увеличить срок годности. Хранят этот вид икры при температуре от -1 до -6 ℃. Стоимость такой икры выше остальных, но и считается она самой вкусной.

☑️ Солёная натуральная икра из замороженного сырья
Сырье для такой икры хранится при температуре не выше -18 ℃. Затем его полностью размораживают, процесс поэтапный, ведь важно не нарушить структуру икринок. После размораживания и удаления влаги продукт упаковывают в стеклянные или металлические контейнеры и хранят при температуре от -5 до +5 ℃. Несмотря на то, что процесс посола может происходить не на месте промысла, икра также считается натуральной. Её вкус и текстура немного отличаются от той икры в прошлом пункте, но она всё равно вкусная.


☑️ Структурированная или имитированная икра
Такой вид икры не добывают, а производят промышленно, используя, например, экстракты различных морепродуктов, бульоны, жиры, красители и загустители.



Продажа имитированной икры абсолютно легально и она не считается подделкой, главное, чтобы на упаковке была соответствующая маркировка.


Если синтетическую икру подмешивают в натуральную, то на баночке будет написано - "икорно-рыбное изделие".


Разница обычно в цвете и форме икринок.
В натуральной они: сдвоенные, овальные, деформированные, а внутри - зародыш. Когда зародыш внутри неправильной формы или расплывается, то икра ненастоящая.


Для того, что наглядно понять, можно опустить икру в тёплую воды. Натуральная икра окрасит воду в мутно-белый цвет, а подделка - либо не растворится вообще, либо даст оттенок красителя.



А вы какую икру покупаете?

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Метки: икра   как отличить подделку   красная икра   натуральная икра   полезно   про икру   факты   
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4  комментария
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23
valeon 21 минуту назад
Автор, вы таки малость не совсем разбираетесь. Икру добывают в июле-августе. Затем ее всю замораживают!!!!! иначе до нг она просто сдохнет. Я не про ту икру что храниться в банках с кучей консерванта. Вся икра приходит замороженной. Нормальная икра в которой только соль, самая вкусная, размораживается в морозилке при -6 в течении 2х суток, затем фасуется. Срок жизни в холодильнике такой икры 10 дней. Умные люди покупают такую икру в сентябре - декабре( из размороженного сырья), и опять замораживают до нг. Она от этого не портиться. У нас есть покупатели которые ждут до нг, типа свежую купить. Но до нг доживает только замороженная. Охлажденная не проживет пол года, если в нее не напихать консерванта, как в банках которые храняться по году.!!! Если вы видите что срок хранения 10 дней в холодильнике, это натуральная хорошая икра где только соль, и храниться она максимум 10 дней!!!
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7k
Allmaster 47 минут назад
Чтобы определить, нужно сначала купить. А вот потом посл как определить, нужно постараться вернуть. А вот это совсем другой путь, доказать и вернуть ...
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64k
doker 53 минуты назад
Чисто антураж. В начале века покупал на каждый праздник, а лет 20, как не заморачиваюсь.
В кабаке, разве только, бутер с икрой под водочку иногда. И то - с рыбкой вкуснее.
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1k
Андрей Кузнецов 58 минут назад
Надо у мамы спросить ))))))
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Спелая кукурузинка

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