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Китайские пенсионеры и эпопея со стульчиками

Китайские пенсионеры и эпопея со стульчиками

Автор:
18 января 2024 08:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: Китайские пенсионеры   в мире   люди   стул   стульчик   фото   эпопея   
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Всё в Китае есть в промышленных масштабах – небоскребы, мосты. А вот чего критически не хватает… так это скамеечек! На всех не хватает, а особенно – на стариков. Вот и приходится бедным старикам заботиться о себе, кто как умеет. Что и породило целую культуру фотографирования чужих забавных стульчиков.

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Во-первых, в Китае очень много старичков, и все они хотят жить активной социальной жизнью. В молодости они много работали, а на пенсии хотят общаться часами на улице, заниматься гимнастикой, слушать музыку. И просто не быть дома, чтобы не мешаться детям.

Во-вторых, скамейки в Китае ставятся только в строго ограниченных местах. Чтобы народ не толпился там, где ему удобнее, ведь там потом еще убираться придется. Потому приходится организовывать стихийные посиделки – собираться кучкой со своими стульчиками.

При этом речь идет не только о дворах домов (где бы тоже неплохо муниципальных скамеек понаставить). Но и о парках, где спрос всегда превышает предложение.

Приходится везде ходить со своим. Так появилась культура уличных пенсионных стульчиков, и она смешная и странная.

Первое правило уличного стульчика – на него никто не должен позариться

И правда, если твой стул слишком хорош, то есть нельзя поставить перед домом в людном месте. Точно кто-то с загребущими руками уведет.

Потому стул должен быть потрепанным, словно принесенным с помойки. Но не с помойки, ведь тогда соседи засмеют. Вот и приходится искать сложный баланс, вся восточная философия - это баланс!

Есть два типа стульчиков – парковые, они же переносные. Они должны быть легкими и складными, тут мало простора для фантазии.

Второй тип – стулья перед домом или во дворе. Вот они должны быть тяжелыми, как трон. А лучше вообще неподъемными, чтобы другие старички ночью не подвинули тебя с козырного места. Или подростки ради шутки не укатили стул.

Многие иностранцы нередко начинают фотографировать внезапно найденные стулья старичков. Да и сами китайцы порой им умиляются, ведь это своеобразное мусорное искусство, которое не несет в себе и толики негатива.

Никто не думает, что владелец такого «монстра» бедный или даже бездомный. Это просто культура такая, как у нас лебеди из покрышек.


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Метки: Китайские пенсионеры   в мире   люди   стул   стульчик   фото   эпопея   
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Nico 24 секунды назад
креативно)
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35k
Teodor Час назад
Да, именно - лебеди из покрышек! И еще кресла, диваны у автосервисов и шиномонтажек - эти сварные монстры из амортизаторов, списанных колесных дисков, ободранных поролоновых подушек из старых тачек - все то, что следовало бы сразу на помойку отправлять, но мастрячат эти "места отдыха" и курилки...
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