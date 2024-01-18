Китайские пенсионеры и эпопея со стульчиками

Всё в Китае есть в промышленных масштабах – небоскребы, мосты. А вот чего критически не хватает… так это скамеечек! На всех не хватает, а особенно – на стариков. Вот и приходится бедным старикам заботиться о себе, кто как умеет. Что и породило целую культуру фотографирования чужих забавных стульчиков.
Во-первых, в Китае очень много старичков, и все они хотят жить активной социальной жизнью. В молодости они много работали, а на пенсии хотят общаться часами на улице, заниматься гимнастикой, слушать музыку. И просто не быть дома, чтобы не мешаться детям.
Во-вторых, скамейки в Китае ставятся только в строго ограниченных местах. Чтобы народ не толпился там, где ему удобнее, ведь там потом еще убираться придется. Потому приходится организовывать стихийные посиделки – собираться кучкой со своими стульчиками.
При этом речь идет не только о дворах домов (где бы тоже неплохо муниципальных скамеек понаставить). Но и о парках, где спрос всегда превышает предложение.
Приходится везде ходить со своим. Так появилась культура уличных пенсионных стульчиков, и она смешная и странная.
Первое правило уличного стульчика – на него никто не должен позариться
И правда, если твой стул слишком хорош, то есть нельзя поставить перед домом в людном месте. Точно кто-то с загребущими руками уведет.
Потому стул должен быть потрепанным, словно принесенным с помойки. Но не с помойки, ведь тогда соседи засмеют. Вот и приходится искать сложный баланс, вся восточная философия - это баланс!
Есть два типа стульчиков – парковые, они же переносные. Они должны быть легкими и складными, тут мало простора для фантазии.
Второй тип – стулья перед домом или во дворе. Вот они должны быть тяжелыми, как трон. А лучше вообще неподъемными, чтобы другие старички ночью не подвинули тебя с козырного места. Или подростки ради шутки не укатили стул.
Многие иностранцы нередко начинают фотографировать внезапно найденные стулья старичков. Да и сами китайцы порой им умиляются, ведь это своеобразное мусорное искусство, которое не несет в себе и толики негатива.
Никто не думает, что владелец такого «монстра» бедный или даже бездомный. Это просто культура такая, как у нас лебеди из покрышек.
Источник:
- Ныряльщики за монетами в самую ядовитую реку в мире
- Почему китайцы любят ходить с голым животом
- Нефтяные пираты Нигерии
- Как выглядят поселки-призраки вокруг Воркуты
- Бойцовский клуб по-индонезийски – драться вениками, чтобы найти друга