Китайские пенсионеры и эпопея со стульчиками

Приходится везде ходить со своим. Так появилась культура уличных пенсионных стульчиков, и она смешная и странная.

Первое правило уличного стульчика – на него никто не должен позариться

И правда, если твой стул слишком хорош, то есть нельзя поставить перед домом в людном месте. Точно кто-то с загребущими руками уведет.