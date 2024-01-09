Почему китайцы любят ходить с голым животом

Хотя весь прогрессивный мир уже давно привык к странностям со стороны азиатов, отражающимся, как правило, на их внешнем облике (в конце концов, именно за это многие и любят современную китайскую культуру!), и даже зачастую перенимает некоторые особенно оригинальные приемчики, в данном случае «пекинское бикини» подверглось критике, как со стороны иностранных наблюдателей, так и со стороны китайских властей, которые сочли данный тренд не только неуместным, но и еще и весьма неэстетичным. Что ж, думаю, самое время узнать об этом явлении чуть больше…