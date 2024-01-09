Почему китайцы любят ходить с голым животом

«Кто окажется в китайском городе в разгар жары, обязательно столкнется с одним из таких мужчин - по большей части немолодых, в задранной до груди футболке, позволяющей выставить напоказ толстый живот. Этот «освежающий» прием стал настолько распространенным, что даже получил официальное название – «пекинское бикини».
С таких слов начинается довольно большая статья, которая была опубликована летом прошлого года на страницах французского издания «Le Monde». И, надо сказать, журналисты из Франции оказались далеко не единственными, кто обратил внимание на очередной китайский тренд.
Хотя весь прогрессивный мир уже давно привык к странностям со стороны азиатов, отражающимся, как правило, на их внешнем облике (в конце концов, именно за это многие и любят современную китайскую культуру!), и даже зачастую перенимает некоторые особенно оригинальные приемчики, в данном случае «пекинское бикини» подверглось критике, как со стороны иностранных наблюдателей, так и со стороны китайских властей, которые сочли данный тренд не только неуместным, но и еще и весьма неэстетичным. Что ж, думаю, самое время узнать об этом явлении чуть больше…
Итак, для начала разберемся, что же такое «пекинское бикини». Этим ироничным термином с определенного момента стали называть практику китайских мужчин среднего возраста, в жаркое время и, конечно же, в публичных местах, подворачивать футболку или майку до груди, максимально оголяя живот. Такой способ якобы позволяет им эффективнее охлаждать тело, а значит и легче переносить летний зной.
Любопытно, что подобная практика распространена, как я уже упомянул выше, исключительно среди мужчин среднего возраста (молодежь все же не считает ее привлекательной), которые к тому же еще и являются обладателями выдающихся животиков. Видимо, чем больше брюшко, тем более эффективное ему требуется охлаждение!
Когда точно в Китае появилось данное явление сказать сложно, однако уже сейчас исследователи китайской культуры озвучивают несколько версий. Согласно первой, практика оголять живот непосредственно связана с древнекитайскими верованиями, которых придерживается взрослое население Поднебесной. Так в традиционной китайской медицине живот является контейнером для горячей энергии Ци, циркулирующей вокруг внутренних органов.
Во время летнего зноя, когда температура и тела, и окружающей среды существенно увеличивается, человеку необходимо более эффективно избавляться от горячей энергии или, рассуждая философски, выбрасывать лишний негатив. Обнажая живот или, простите, контейнер, человек выплескивает негативную энергию во вне и получает новый заряд здоровья и положительных эмоций.
Есть и более приземленная версия, которая, по сути, вторит предыдущей, но звучит более правдоподобно. «Пекинское бикини» появилось благодаря китайцам из рабочего класса, которые решили, что именно такой способ ношений футболок и рубашек поможет им, как следует, охладиться как во время, так и после напряженного трудового дня.
Собственно, данный тренд очень быстро стал популярным не только в среде рабочего класса, но и у всех представителей мужского населения Китая. Причем, несмотря на название, не только в Пекине, но и в других городах - в Цзинане, Тяньцзине, Шэньяне и так далее.
По сути, причина появления и широкого распространения «пекинского бикини» не так важна. Другое дело, что данное явление в буквальном смысле «раскололо» традиционное китайское общество на два лагеря. Одни, включая городские власти, считают, что подобное поведение недопустимо, поскольку является «нецивилизованным», «неэстетичным» и наносит существенный ущерб облику и имиджу города в целом или провинции в частности.
Другие же, наоборот, не согласны с осуждением «пекинского бикини», считая, что это, во-первых, часть китайской культуры, которую западный мир должен принимать и уважать, а во-вторых, сие явление не является такой уж важной проблемой, требующей государственного вмешательства.
И, тем не менее, некоторые шаги со стороны местного правительства все же были сделаны. Так, к примеру, в Тяньцзине были введены правила, в соответствии с которыми за появление без рубашки в общественном месте на гражданина налагался вполне конкретный штраф в размере 200 юаней (примерно 28 долларов).
Власти Цзинаня, что в провинции Шаньдун, благодаря поддержки СМИ и общественных организаций, уведомили местных жителей о том, что, если они не будут одеты надлежащим образом на публике, в парках, скверах, коммерческих кварталах и других густонаселенных районах, им будет грозить материальное наказание. По словам правительства Цзинаня, даже частичное обнажение (или, в нашем случае, задирание рубашек и футболок) в общественных местах будет считаться преступлением.
Местные чиновники города Ханьдань, провинции Хэбэй, решили более креативно подойти к решению проблемы и запустили на ТВ-каналах рекламный ролик, призывающий пожилых мужчин отказаться от практики «пекинского бикини». По сюжету ролика молодая девушка впервые знакомит молодого человека со своим отцом, который гуляет в общественном парке без рубашки. «Это действительно твой отец? Он такой некультурный и так неуважительно относится к другим!» - возмущается потенциальный зять. В конце ролика отец-таки соглашается надеть футболку и носить ее как положено.
Ну а в Пекине сильно заморачиваться не стали и просто опубликовали изображения мужчин в «пекинском бикини» в надежде хотя бы таким образом немного их пристыдить. К слову, китайская молодежь данную инициативу поддержала, поскольку мужчины среднего и старшего возраста или, как их называют в соцсетях «деды топлесс», вызывают у них негатив и отвращение. Более того, во время очередного опроса молодые граждане Китая назвали «пекинское бикини» одной из самых раздражающих антисоциальных привычек.
На самом деле «пекинское бикини» уже давно является по-настоящему «всемирным бикини», поскольку его последователей можно встретить в любом уголке земного шара, и Россия, конечно же, не исключение. Логика поведения людей, оголяющихся в общественных и непредназначенных для этого местах лично мне до конца не ясна.
Возможно, все дело в недостатке воспитания, или, скорее всего, в банальном эгоизме: им хорошо, и неважно, как это выглядит со стороны и что подумают окружающие. Более того, они едва ли задумываются, насколько неприятно выглядят в глазах других или, что люди могут счесть их действия оскорбительными.
Источник:
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