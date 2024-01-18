Откуда брали деньги русские дворяне, как их тратили и почему всегда были в долгах

Обычно в Российской империи банки были государственными. Держава не особо церемонилась с беспечными должниками и их имения могли оказаться в опеке. Это означало, что хозяин лишался доступа к своему имуществу и им управляло собрание дворян. Они сами решали, сколько выделить из прибыли поместья на жизнь должнику, а сколько взыскать в качестве уплаты долга. Также поступали со злостными неплательщиками налогов. Иногда имущество могли и «пустить с молотка».

Был и второй тип долгов — частные. Одалживать дворянин мог только у людей своего статуса. Очень часто занимали деньги у своих же родственников. Это могли быть родители, дети, кузены, племянники и даже жены. Эти долги также нужно было отдавать, но в последнюю очередь, после выплаты государственных.



Допускалось брать в долг и у людей низшего сословия, но далеко не у всех. Нормальной практикой считались долги перед купцами. Часто дворянин набирал в долг товаров в лавке, а потом оплачивал долг одним платежом. Такие расчеты бывали нечасто. Связано это с тем, что доход со своего имения помещик получал в лучшем случае два раза в год. Трижды в год они получали и жалование от государства, но оно едва ли покрывало расходы.

Были у помещиков и финансовые обязательства перед своими крестьянами. Он должен был платить хоть и немного, но регулярно. Поэтому у каждого дворянина, имевшего крепостных, были две кассы. Одна из них называлась господской, а другая крестьянской. Если помещику не хватало денег на личные нужды, он нередко брал из крестьянской кассы, при этом записывая долг. Потом эти средства возвращались им назад.