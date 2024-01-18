Откуда брали деньги русские дворяне, как их тратили и почему всегда были в долгах

Из классики мы знаем, что дворяне просыпались поздно, роскошно обедали, а потом отправлялись на бал или играть в карты. Можно догадаться, что такую жизнь вели далеко не все аристократы, а самые обеспеченные. О больших долгах элиты, даже не бедной, мы тоже наслышаны. Но откуда они брали средства на то, чтобы тратить деньги годами и почему постоянно были должны?
Ответ на этот вопрос дала кандидат исторических наук Елена Корчмина — куратор проекта «Университет 8 кленов», рассказывающего и жизни дворянского сословия в России.
Формально дворянство подразумевало наличие у человека особой грамоты. Она давала право владеть землями, на которых проживали крестьяне. Их условно бесплатный труд он мог использовать для своего обогащения. Конечно же, доход от поместья мог быть разным. Кто-то получал совсем немного и еле сводил концы с концами, а кто-то жил роскошнее монарха.
Но владение крепостными могло обернуться и большими расходами. Сельское хозяйство, приносившее основную прибыль аристократам, часто непредсказуемо. Неурожай мог свести на нет все труды крестьян и тогда наступал черед барина их кормить. По закону помещик был обязан содержать голодающих крестьян.
Так что расходы могли появиться у дворянина внезапно и быть достаточно серьезными. В случае голода было гораздо выгоднее владеть несколькими десятками крепостных душ, чем тысячами. Совершенно ясно, что кутить при таких обстоятельствах за свои, могли очень немногие аристократы. И тут жить на широкую ногу помогали кредиты.
Кроме права владеть землями и другими людьми, дворянин имел еще и социальный статус. Он обеспечивал ему доступ к кредитным средствам. Возможность эта появилась в Российской империи во второй половине 18 века. Помещики занимали огромные суммы под залог своих имений. Но это были чаще всего не инвестиции в развитие сельскохозяйственного производства и уж точно не деньги на социальные программы для крепостных.
Занятые деньги дворяне тратили на ту самую роскошную жизнь. Они оплачивали поездки за границу, содержание городских особняков, балы и азартные игры. Средства уходили на сиюминутные удовольствия и долги постоянно росли. Информация об этом сохранилась в приходо-расходных книгах, которые вели дворяне.
Нужно особо отметить, что в те времена знания об основах экономики получить было негде. Поэтому учиться финансовой грамотности приходилось на собственных ошибках. Из-за этого многие дворяне оказывались сильно закредитованы и нередко долги отцов отдавали уже их дети.
Важную роль во взаимоотношениях дворян с банками и частными кредиторами играло понятие чести. Долги было принято отдавать, как и платить налоги. Игнорируя эти правила, можно было оказаться в обществе себе подобных изгоем. Этого дворяне боялись больше чем нищеты, долговой тюрьмы и даже смерти. Именно с этим связаны частые самоубийства, связанные с банкротством.
Играли роль и личные отношения — аккуратная выплата долгов положительно влияла на кредитную историю. Честным деньги в дальнейшем давали охотнее и суммы были больше.
Обычно в Российской империи банки были государственными. Держава не особо церемонилась с беспечными должниками и их имения могли оказаться в опеке. Это означало, что хозяин лишался доступа к своему имуществу и им управляло собрание дворян. Они сами решали, сколько выделить из прибыли поместья на жизнь должнику, а сколько взыскать в качестве уплаты долга. Также поступали со злостными неплательщиками налогов. Иногда имущество могли и «пустить с молотка».
Был и второй тип долгов — частные. Одалживать дворянин мог только у людей своего статуса. Очень часто занимали деньги у своих же родственников. Это могли быть родители, дети, кузены, племянники и даже жены. Эти долги также нужно было отдавать, но в последнюю очередь, после выплаты государственных.
Допускалось брать в долг и у людей низшего сословия, но далеко не у всех. Нормальной практикой считались долги перед купцами. Часто дворянин набирал в долг товаров в лавке, а потом оплачивал долг одним платежом. Такие расчеты бывали нечасто. Связано это с тем, что доход со своего имения помещик получал в лучшем случае два раза в год. Трижды в год они получали и жалование от государства, но оно едва ли покрывало расходы.
Были у помещиков и финансовые обязательства перед своими крестьянами. Он должен был платить хоть и немного, но регулярно. Поэтому у каждого дворянина, имевшего крепостных, были две кассы. Одна из них называлась господской, а другая крестьянской. Если помещику не хватало денег на личные нужды, он нередко брал из крестьянской кассы, при этом записывая долг. Потом эти средства возвращались им назад.
В 18-19 столетиях долги были делом личным. О них не было принято распространяться и часто про огромные кредитные суммы наследники узнавали после смерти должника. Когда дворянин умирал, в газете непременно печатали объявление: «Такой-то дворянин умер, всем, у кого есть финансовые претензии, просьба обратиться в течение шести месяцев».
В том случае, если денег у покойного было достаточно, долги просто выплачивали и вопрос на этом закрывался. Но если средств не хватало, долг могли пересчитать. В таком случае кредитору могли отдать 30 копеек за 1 рубль. Долгами умерших могли заниматься разные люди. Чаще всего это была жена или наследники. Женщины также могли кредитоваться и также отвечали своим имуществом перед государством и частными лицами.
В большинстве случаев дворянин не знал сам, сколько всего должен. Полная ситуация всплывала, когда он не мог больше платить и объявлялся банкротом или после смерти. Такая странная картина была связана с тем, что помещики получали прибыль от своих хозяйств редко, а тратить деньги на жизнь нужно было ежедневно.
Дворянин никогда не знал, получит он что-то от своего поместья или нет. Россия — страна экстремального сельского хозяйства и многое и сейчас зависит от погоды. Нередко задерживали и жалование, поэтому точно планировать выплаты по кредитам могли очень немногие. Приходно-расходные книги помогали видеть полную картину, но чтобы их правильно вести, нужны определенные знания. У большинства аристократов их не было и в записях царил беспорядок.
У дворян было немало статей расходов. Но самой крупной обычно было строительство. Владение собственным большим домом было делом престижа. Кажется, что помещик мог привлечь к работе своих крепостных, бывших, по сути, рабами, но это не так. Во-первых, крестьяне почти весь сезон, пригодный для строительства, были заняты полевыми работами. А во-вторых, умелых строителей среди них почти не было.
Строительством занимались вольнонаемные специалисты. Чтобы платить каменщикам, плотникам и штукатурам нужны были наличные деньги и немалые. Вторая крупная статья расходов — поддержание статусного потребления. Это расходы на приобретение красивой дорогой одежды, украшений, изысканную еду, содержание родственников.
Молодые дворяне должны были непременно отправиться в путешествие по Европе, в так называемый гранд-тур. Часто такую поезду совмещали с получением образования в престижном учебном заведении. Англии, Франции, Германии или Голландии. Молодые дворяне ехали в Европу не сами, а в сопровождении 1-2 слуг. Этих людей нужно было также кормить и одевать, а также выдавать им жалованье.
В заграничных поездках экономить никак не получалось. Молодые российские аристократы вливались в местные дворянские сообщества, участвовали в балах, играли в карты и выезжали на охоты. Это было нужно не только для развлечения и поддержания статуса, но и для обзаведения полезными связями.
Как мы видим, прожить дворянину в Российской империи без долгов было невероятно сложно. Но большие долги были для людей высшего сословия обычным делом и мало кого угнетали.
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Я как-то над этим вопросом никогда и не задумывался. Для меня было как-то очевидно, что у дворян по наследству обычно доставалось как все имущество, недвижимость, земли, включая крепостных, так еще и огромные счета в банках, на проценты от которых они все и жили...
Оказалось, что нет, не так все просто....
Долги ,европа и балы это как сейчас высший свет приближенные ,гвардейские дворцовые части и проч.