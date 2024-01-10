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Женщина упала на сцене, когда узнала, что выиграла миллион долларов

Женщина упала на сцене, когда узнала, что выиграла миллион долларов

Автор:
10 января 2024 16:26
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Жизнь   выигрыш   выигрыши   деньги   истории   люди   миллионы   неожиданно   реакции   
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У всех нас будет разная реакция на крупный выигрыш. Эта женщина, например, упала на сцену в прямом эфире, узнав, что она выиграла миллион долларов в лотерею. По нынешним меркам это 90 млн рублей, поэтому её реакцию можно понять. А вы бы как отреагировали?

Американка Памела Брэдшоу из Северной Каролины упала на сцену в прямом эфире, узнав, что она стала победительницей лотереи Powerball Millionaire. Когда ведущий объявил победителя, Памела не смогла сдержать радости. Она упала на сцену, но потом встала и принялась обнимать дочь и ведущего.


"О боже! Мне так повезло!" — говорила Памела на сцене, не сдерживая эмоций.

По словам Памелы, на выигранные деньги она хочет купить скромный дом. Часть денег она отдаст своей дочери, Джоанне.


"Я бы хотела иметь свой дом, который будет принадлежать мне и в котором я буду чувствовать себя в безопасности. Не что-то шикарное или грандиозное, просто маленький коттедж или что-то подобное с одной или двумя спальнями," — поделилась женщина.

Памела была одним из пяти игроков в Powerball по всем Соединенным Штатам, которые решили попытать удачу и выиграть миллион. Помимо этого, женщина также выиграла VIP-поездку в Нью-Йорк в ходе другого розыгрыша: и это был её первый полёт на самолёте и первый визит в Нью-Йорк.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   Жизнь   выигрыш   выигрыши   деньги   истории   люди   миллионы   неожиданно   реакции   
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9  комментариев
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
"А вы бы как отреагировали?"
Не знаю пока... А давайте эксперимент проведём: вы мне даете 90 млн, и вместе смотрим на реакцию))
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1k
kolobok263 18 минут назад
на руки 540000, где то, получит
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14k
Иван Иваныч 38 минут назад
Далее тетка заплатит налог 25-30%. В юсе это все четко.
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146
Феличита 52 минуты назад
подсадная?
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
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62k
pynh 2 часа назад
"По нынешним меркам это 90 млн рублей, поэтому её реакцию можно понять."
Нельзя ее поднять из-за этого. Какая ей разница сколько это рублей и почему именно из за перевода из долларов в рубли у нее такая реакция (судя по посту).

Автор долбойоп.
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307
Серега 2 часа назад
Никак,так как не играю в лотереи и в прочих розыгрышах не учавствую.
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