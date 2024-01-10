Женщина упала на сцене, когда узнала, что выиграла миллион долларов

Памела была одним из пяти игроков в Powerball по всем Соединенным Штатам, которые решили попытать удачу и выиграть миллион. Помимо этого, женщина также выиграла VIP-поездку в Нью-Йорк в ходе другого розыгрыша: и это был её первый полёт на самолёте и первый визит в Нью-Йорк.