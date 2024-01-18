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В Рязанской области полуголая девушка пыталась спуститься из окна с помощью удлинителя

В Рязанской области полуголая девушка пыталась спуститься из окна с помощью удлинителя

Автор:
18 января 2024 16:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Рыбное   Рязань   вылезла из окна   голая девушка   интересное   фото   
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В пожарной части сообщили, что существовала угроза жизни и здоровью девушки.

В Рязанскую пожарную часть поступило сообщение от жильцов Рыбного посёлка. Они рассказали, что на третьем эта многоэтажки сидит полуголая девушка и пытается спуститься по проводу удлинителя. Существовала угроза ее жизни и здоровью, рассказали сотрудники ПСЧ-35 города Рыбное.

Спасатели развернули трехколенную лестницу и через окно попали в квартиру. После этого спасатели дождались сожителя девушки, который открыл входную дверь. Девушку передали медицинским работникам.

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Метки: Видео   Рыбное   Рязань   вылезла из окна   голая девушка   интересное   фото   
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1  комментарий
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dima423 59 минут назад
Ну прям как в сказке) Забрался принц в башню к прынцессе))
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