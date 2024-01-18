В Рязанской области полуголая девушка пыталась спуститься из окна с помощью удлинителя

В пожарной части сообщили, что существовала угроза жизни и здоровью девушки.
В Рязанскую пожарную часть поступило сообщение от жильцов Рыбного посёлка. Они рассказали, что на третьем эта многоэтажки сидит полуголая девушка и пытается спуститься по проводу удлинителя. Существовала угроза ее жизни и здоровью, рассказали сотрудники ПСЧ-35 города Рыбное.
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Спасатели развернули трехколенную лестницу и через окно попали в квартиру. После этого спасатели дождались сожителя девушки, который открыл входную дверь. Девушку передали медицинским работникам.
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