Жители Дагестана потребовали наказать местную певицу за слишком откровенный наряд

В скандал вмешались даже чиновники.
Недавно в Махачкале прошёл концерт аварской певицы Ашеры, который вызвал бурю возмущения среди консервативной части населения — той, что запрещает туристам ходить в шортах по Дагестану. Девушка вышла на сцену в коротком обтягивающем платье из-за чего её прозвали стриптизёршей и призвали наказать за неподобающий для мусульманского региона наряд.
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В скандал даже вмешался помощник мэра Махачкалы Булач Чанкалаев. Он обратился к родным Ашеры и попросил разобраться с ней, пока жизнь с ней не разобралась.
"Ещё поёт на аварском языке. Неужели у нее нет родственников или же близких людей?! Если есть, то разберитесь со своей близкой, пока жизнь не разобралась с ней сама. Никакой совести нет. Уже не в клубах, а на официальных сценах", — написал Чанкалаев.
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Что касается самой Ашеры, то на критику она ответила, что выглядит шикарно и благодаря скандалу ещё раз в этом убедилась. Что ж, остаётся ей пожелать творческих успехов. Если, конечно, ей теперь позволят выступать.
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"Зацепила меня, ослепила меня, До порога довела, а любви не дала"
Дебилы черножОпые
Мария в Москве (внешность абсолютно идентичная) - дагестанцы: ауф, красотка!!!
Двойные стандарты
"Вах, в нашем ауле так не принято!"-это не основание для преследования властями.
Меня в Москве раздражают закутанные в платки бабы и их черная невзрачная одежда.
Теперь их раздевать и переодевать надо что ли?
Если вы пытаетесь жить по своим отсталым средневековым законам, то и живите в юртах (или что там у них) без электричества, воды, канализации, с туалетом в степи или под камнем в горах.
Ездите на ишаках и имейте их же.
"...Неужели у нее нет родственников или же близких людей?! Если есть, то разберитесь со своей близкой"
И это говорит помощник мэра. То есть, априори женщину за человека не считают)