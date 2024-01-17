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Жители Дагестана потребовали наказать местную певицу за слишком откровенный наряд

Жители Дагестана потребовали наказать местную певицу за слишком откровенный наряд

Автор:
17 января 2024 13:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дагестан   Концерт   Махачкала   ашера   откровенный наряд   певица   скандал   
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В скандал вмешались даже чиновники.

Недавно в Махачкале прошёл концерт аварской певицы Ашеры, который вызвал бурю возмущения среди консервативной части населения — той, что запрещает туристам ходить в шортах по Дагестану. Девушка вышла на сцену в коротком обтягивающем платье из-за чего её прозвали стриптизёршей и призвали наказать за неподобающий для мусульманского региона наряд.

В скандал даже вмешался помощник мэра Махачкалы Булач Чанкалаев. Он обратился к родным Ашеры и попросил разобраться с ней, пока жизнь с ней не разобралась.


"Ещё поёт на аварском языке. Неужели у нее нет родственников или же близких людей?! Если есть, то разберитесь со своей близкой, пока жизнь не разобралась с ней сама. Никакой совести нет. Уже не в клубах, а на официальных сценах", — написал Чанкалаев.

Что касается самой Ашеры, то на критику она ответила, что выглядит шикарно и благодаря скандалу ещё раз в этом убедилась. Что ж, остаётся ей пожелать творческих успехов. Если, конечно, ей теперь позволят выступать.

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Метки: Дагестан   Концерт   Махачкала   ашера   откровенный наряд   певица   скандал   
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25  комментариев
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7k
alex Час назад
Жителей Дагестана надо наказать всех за дотации из центра и воровство электроэнергии и неоплату других ресурсов
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7k
Vladimir 14 секунд назад
Для озабоченных жителей Дагестана просьба поставить песню Артура Пирожкова " Не дала".
"Зацепила меня, ослепила меня, До порога довела, а любви не дала"
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29k
Alex 7 минут назад
Ушлёпки, осла сношать так ништяк, а телка жопастая на сцене, так возмущение и гнев..
Дебилы черножОпые
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5k
Феликс Дзержинский 18 минут назад
Если бы она, вышла в мешке из под картошки до пяток, с прорезью для глаз, её бы сразу бы признали лучшей исполнительницей года. Дикий народ, дикие нравы.
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16k
Типа граф 23 минуты назад
Правильно , у себя там порядки наводите , нефиг у нас умничать .
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4k
Chev Chelios 24 минуты назад
Ашера в Дагестане - дагестанцы: казнить бесстыдницу!!!
Мария в Москве (внешность абсолютно идентичная) - дагестанцы: ауф, красотка!!!
Двойные стандарты
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51k
Aleksandr Полчаса назад
А есть закон, позволяющий наказать? Или в России законы шариата выше Конституции и УК?
"Вах, в нашем ауле так не принято!"-это не основание для преследования властями.
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13k
Григорий Бабкин Полчаса назад
А есть видео, где её наказывают?
Срало, кстати, у бабищи ого-го!
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579
Александр Полчаса назад
Овцы без одежды на пастбищах их не смущают еще?
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11k
МихА Полчаса назад
Как говорится: не его вот он и бесится.
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10k
jnkbxybr Полчаса назад
обезьяны задрочились до мозолей
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89k
Доктор Джонс 36 минут назад
Зубы у неё шикарные...
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−11
Ли Харви Освальд 45 минут назад
Дагов не защищаю, но этой курице тоже не мешало бы мозг включить. Знает же что там голышом могут ходить только овцы, но решила лишний раз в этом убедиться
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605
Алексей Бляйбтрой 50 минут назад
что там с шортами туристов в дагестане?
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5k
Харон 59 минут назад
Средневековые дикари.
Если вы пытаетесь жить по своим отсталым средневековым законам, то и живите в юртах (или что там у них) без электричества, воды, канализации, с туалетом в степи или под камнем в горах.
Ездите на ишаках и имейте их же.
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28k
Lehoia Час назад
Как же выбешивает менталитет этих е.б.а.н.у.т.ы.х макак...
"...Неужели у нее нет родственников или же близких людей?! Если есть, то разберитесь со своей близкой"
И это говорит помощник мэра. То есть, априори женщину за человека не считают)
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3k
Илья Час назад
Лицемеры
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3k
Илья Час назад
Я что то не пойму дагестанцев она АУФ или наказать? Или в Москве АУФ можно а в дагестане нет?
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11k
Борис Карабанов Час назад
Ну, дык, всё логично. После "голой вечеринки" и её правовых последствий можно требовать наказания за обнажённую лодыжку, ибо жёсткого критерия по отношению к одежде "прилично-неприлично" не существует. Дышло.
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1k
Геннадий Час назад
Ашера клевая
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