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Поразительные фотосравнения Москвы тогда и сейчас

Поразительные фотосравнения Москвы тогда и сейчас

Автор:
08 декабря 2023 11:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: Москва   до и после   москва до и после   тогда и сейчас   фото   фото старой москвы   
1503
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Москва - город с богатой историей. За годы она претерпела так много изменений, которые заметны сквозь года. Автор канала склеивает старые кадры и новые, получается захватывающе.

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Метки: Москва   до и после   москва до и после   тогда и сейчас   фото   фото старой москвы   
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2  комментария
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1k
Андрей Кузнецов 6 минут назад
даааа..... просторней не стало
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25k
ЦСКА 5 минут назад
Впринципе все прилично....Вот только торгово-развлекательный центр "европейский", надо снести к уям вместе с его завсегдатаями!
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