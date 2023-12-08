Поразительные фотосравнения Москвы тогда и сейчас

Без “Ёлок” Нового года не бывает!

Как выглядели звезды в молодости и сейчас

Фото до и после того, как люди из гадких утят превратились в прекрасных лебедей

20+ фото в стиле "до и после", которые вдохновляют что-нибудь изменить

Соблюдая традицию: компания друзей, которая каждые 5 лет делает один и тот же снимок, вновь...

13 людей, которые взялись за преображение жилища - и у них классно получилось