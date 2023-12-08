Поразительные фотосравнения Москвы тогда и сейчас

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Москва - город с богатой историей. За годы она претерпела так много изменений, которые заметны сквозь года. Автор канала склеивает старые кадры и новые, получается захватывающе.
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