Повелитель льда и мастер иллюзий Том Джек

Семья была вполне счастливой, но родители скончались, когда дети были ещё совсем маленькими. Их разделили. Карл попал в Ленори в Швеции, Лори увезли в Вену.

Несмотря на свою внешность, а, возможно, и благодаря ей паренёк был открытым, весёлым и компанейским. В своём окружении подростки мальчишку считали романтиком и артистом, страстно желавшим приключений.

Когда в город приехал бродячий цирк, Карл, не раздумывая, купил билет и побежал в шатёр. Правда, выступление он подпортил, пародируя распорядителя манежа.

Но немало повеселил почтенную публику своим артистизмом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что после выступления к Карлу подошёл директор труппы и предложил поработать клоуном. И удивился ответу: честолюбивый мальчик заявил, что согласен. Но работать будет иллюзионистом – ни больше, ни меньше.

Впрочем, базу приёмов он быстро освоил благодаря упорству и старанию. А в последующие годы его таланты только развивались ещё больше. Примерно в это время взошла звезда Гудини, который стал для Карла кумиром. Бреу стал усердно изучать технику эскапизма – выпутывания из верёвок и цепей.