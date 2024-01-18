Повелитель льда и мастер иллюзий Том Джек

Альбиносы – люди с ограниченным или полностью отсутствующим в организме пигментом меланином выглядят завораживающе и даже мистически.
И пользуются такой особенностью. В наши дни становясь моделями и актёрами. А в прошлом – артистами оригинального жанра.
Карл Бреу родился 10 января 1884 года в Дубьяу (ныне Северная Богемия в Чехии). Мальчик появился на свет с тяжёлой формой альбинизма – гипопигментарного врождённого заболевания, характеризующегося отсутствием пигмента меланина в глазах, коже и волосах, которое встречается примерно у 1 из 17 000 новорожденных.
Альбинизм малыша проявился в форме белоснежной кожи, бесцветных волос и розовых глаз. Похожий на привидение Карл шокировал отца и мать, но родители любили сына не меньше, чем его обычную сестричку Лори.
Семья была вполне счастливой, но родители скончались, когда дети были ещё совсем маленькими. Их разделили. Карл попал в Ленори в Швеции, Лори увезли в Вену.
Несмотря на свою внешность, а, возможно, и благодаря ей паренёк был открытым, весёлым и компанейским. В своём окружении подростки мальчишку считали романтиком и артистом, страстно желавшим приключений.
Когда в город приехал бродячий цирк, Карл, не раздумывая, купил билет и побежал в шатёр. Правда, выступление он подпортил, пародируя распорядителя манежа.
Но немало повеселил почтенную публику своим артистизмом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что после выступления к Карлу подошёл директор труппы и предложил поработать клоуном. И удивился ответу: честолюбивый мальчик заявил, что согласен. Но работать будет иллюзионистом – ни больше, ни меньше.
Впрочем, базу приёмов он быстро освоил благодаря упорству и старанию. А в последующие годы его таланты только развивались ещё больше. Примерно в это время взошла звезда Гудини, который стал для Карла кумиром. Бреу стал усердно изучать технику эскапизма – выпутывания из верёвок и цепей.
За давностью лет уже не узнать на чём именно – физических приёмах или иллюзиях основывались трюки Бреу, но публика обожала Тома Джека. Этот псевдоним иллюзионист взял себе для выступлений. Генетическое отклонение вкупе с природным артистизмом стали для Тома Джека – обладателя ледяного лика настоящим магнитом, притягивающим интерес публики.
Хотя мировой известности Ледяной король не приобрёл, но дома прославился и разбогател. Заработал достаточно средств не только чтобы жениться (избранницей стала девушка-альбинос и по совместительству коллега Уолли Парадайз) и домом, но спонсировать возведение мемориала павшим в своём родном городе.
У пары родились дети. Сын и дочь не унаследовали альбинизм родителей и были вполне обычными в плане внешности.
Ледяной король скончался в 1953 году, немного не дожив до 70-летия. За несколько лет до этого ушла из жизни Уолли. Судьба детей необычной пары осталась неизвестной. Но сохранившиеся фото артиста служат наглядным доказательством, что нестандартная внешность может не только не ухудшить жизнь, а улучшить её, подарив обладателю известность, благосостояние и семейное счастье.
Источник:
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