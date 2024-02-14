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Домашний террорист и призрачный советник мангуст по имени Геф

Домашний террорист и призрачный советник мангуст по имени Геф

Автор:
14 февраля 2024 12:40
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Вуарри   Геф   Животное   Загадка   джефф   мангуст   мэн   призрак   семья Ирвинг   тайна   
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Эта история, произошедшая в 30-ых, до сих пор периодически всплывает в прессе, заставляя эзотериков спорить со скептиками в части её правдивости и реальности.

Окончательной точки в споре никто так и не поставил, поскольку истина, как обычно, где-то рядом, но неуловима.

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Доарлиш Кэшен, фермерский дом, где жил Джефф (или Геф), был во многом классическим домом с привидениями. Это была старинная усадьба на пустынном островке, расположенном на высоте 725 футов над уровнем моря в холодных серых водах между Англией и Ирландией.

В 1917 году супружеская пара Джеймс и Маргарет Ирвинг переехала в Доарлиш Кэшен, где к ним вскоре присоединилась маленькая дочь Вуарри. После нескольких лет спокойствия внезапно появился Геф.

Одним роковым вечером в сентябре 1931 года, после вспышки странных постукивающих звуков, некое существо издало серию рычаний с чердака наверху. Семья Ирвингов отправилась на разведку. Вскоре рычание перешло в «булькающие звуки», как позже вспоминал Джеймс Ирвинг в интервью 1937 года, похожие на те, что издает ребёнок, учащийся говорить.

Очарованный Ирвинг обучил существо английскому языку, произнося слова вслух, чтобы Геф повторял как попугай. Геф был благодарен. В письме, написанном Ирвингом в 1934 году, он вспоминает, как Геф говорил: «В течение многих лет я понимал всё, что мне говорили. Я пытался говорить, но не мог, пока ты не научил меня».

Геф показался людям через несколько дней после того, как впервые обозначился в доме. Вуарри описала существо размером с маленькую крысу, с жёлтой шерстью и большим пушистым хвостом.

Животное сообщило, что оно –  мангуст по кличке Геф, который родился в Нью-Дели, Индия, затем на него охотились, прежде чем он сбежал на остров Мэн.

Он рассказал семье, что он «привязанный к земле дух» и «призрак в виде мангуста». Однако, что более пугающе, он предупредил, что «очень, очень умный, но не всегда добрый».

Изначально Геф взял на себя роль домашнего животного, которое также выполняло работу по дому. Ирвинги рассказывали, что Геф охранял их дом, сообщал им о прибытии гостей, предупреждал людей о непотушенном  огне.

Однако и предупреждения о жестокости существа были правдой. Геф часто выходил из себя из-за Ирвингов, называл Джима «толстоголовым гномом» и даже угрожал убить их всех.

Вуарри боялась Гефа и спала в кровати своих родителей, чтобы не оставаться с ним наедине в темноте. Однако мангусту это не понравилось, и он сказал Джиму: «Я последую за ней, куда бы ты её ни отправил».

Однажды ночью, когда семья попыталась забаррикадировать дверь спальни стульями и коробками, чтобы он не мог войти, Геф заставил дверь выгибаться, пока она не распахнулась.

Репортаж в местной газете предупредил представителей общественности о странных событиях, и вскоре исследователи паранормальных явлений, а также национальные и международные репортёры прибыли в поместье, чтобы увидеть таинственного мангуста.

Хотя обычно он появлялся только перед Ирвингами, пара репортёров утверждала, что видели Гефа.

Другие посетители сказали, что слышали странные голоса, эхом отдающиеся от стен. Многие исследователи паранормальных явлений сказали, что это, вероятно, деятельность полтергейста, связанная с подростком Вуарри.

Однако скептики обвинили Вуарри в чревовещании, заявив, что странные звуки и голоса, казалось, исходили оттуда, где она стояла.

А следы, пятна на стене и образцы шерсти, заявленные семьёй как доказательства существования Гефа, были идентифицированы как собачьи и принадлежали овчарке Ирвингов, и их обвинили в обмане.

Один психолог, который оставался с Ирвингами в течение недели, сказал, что не верит в ложь семьи, объясняя это раздвоением личности Джима.

Другая теория заключалась в том, что у семьи развились проблемы с психическим здоровьем из-за обстоятельств. Когда-то богатые и живущие в Уэвертри, Ливерпуль, они переехали в Доарлиш Кэшен после того, как бизнес Джима по продаже пианино рухнул.

В доме не было электричества и телефона, а семья, которая не вписывалась в общество местных жителей и имела для развлечения только граммофон, была крайне изолирована.

В июле 1935 года известный исследователь паранормальных явлений Гарри Прайс отправился в Доарлиш Кэшен, а позже опубликовал книгу.

Он избегал говорить, что верит в эту историю, и никогда не сталкивался с Гефом лично, но также признал, что не может найти мотива для того, чтобы семья солгала о событиях.

«Я согласен, что в этом замешана вся семья, но все ещё остается вопрос мотива. Это, конечно, не для того, чтобы привлечь людей в поместье, потому что они делают всё возможное, чтобы держать их подальше ... мотив лежит гораздо глубже, чем простая реклама», – писал он в то время.

Когда Джим умер в 1945 году, Маргарет и Вуарри покинули свой дом и переехали на материк, продав ферму человеку по имени Лесли Грэм.

Как ни странно, в 1947 году Лесли поймал и убил животное, которое, казалось, «не было ни хорьком, ни горностаем, ни лаской» и соответствовало описаниям Гефа. Несколько лет спустя он тоже покинул остров, а фермерский дом был снесён.

Повзрослевшая Вуарри утверждала, что история семьи была правдой. В 1970 году журналистка журнала FATE разыскала её и взяла интервью о необычном опыте:

Да, там был маленький зверёк, который разговаривал и делал все эти и другие вещи. Он сказал, что он мангуст, и мы должны назвать его Геф... Но я действительно хотела, чтобы он оставил нас в покое.

Она умерла в 2005 году и унесла с собой в могилу настоящую тайну Гефа, оставив эту странную историю вечной загадкой.

Давние расследования нашли продолжение в фильме  Адама Сигала «Нандор Фодор и говорящий мангуст», который вышел на экраны в 2023 году. Роль парапсихолога Фодора сыграл  британский актёр и комик Саймон Пегг, а голосом Гефа стал писатель Нил Гейман.

Несмотря на все причудливые истории, связанные с Гефом, никаких конкретных доказательств происхождения мангуста или его источника так и не было найдено.

Страдали ли Ирвинги от коллективного бреда? Был ли Геф проявлением бессознательного разума Джеймса Ирвинга? Было ли всё это выдумкой? Никто не знает. Но таинственная история говорящего мангуста Гефа продолжилась теперь уже на большом экране.


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Метки: Вуарри   Геф   Животное   Загадка   джефф   мангуст   мэн   призрак   семья Ирвинг   тайна   
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Оль́гъ, Ѡль́гъ Час назад
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