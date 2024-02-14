Домашний террорист и призрачный советник мангуст по имени Геф

Доарлиш Кэшен, фермерский дом, где жил Джефф (или Геф), был во многом классическим домом с привидениями. Это была старинная усадьба на пустынном островке, расположенном на высоте 725 футов над уровнем моря в холодных серых водах между Англией и Ирландией.

В 1917 году супружеская пара Джеймс и Маргарет Ирвинг переехала в Доарлиш Кэшен, где к ним вскоре присоединилась маленькая дочь Вуарри. После нескольких лет спокойствия внезапно появился Геф.

Одним роковым вечером в сентябре 1931 года, после вспышки странных постукивающих звуков, некое существо издало серию рычаний с чердака наверху. Семья Ирвингов отправилась на разведку. Вскоре рычание перешло в «булькающие звуки», как позже вспоминал Джеймс Ирвинг в интервью 1937 года, похожие на те, что издает ребёнок, учащийся говорить.