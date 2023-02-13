У "танцующих" лемуров появился шанс на выживание

Хотя малыш родился в конце декабря, общественности о нём рассказали лишь недавно. Пол малыша ещё неизвестен - сотрудники зоопарка определят его через полгода, когда детёныш станет независимым от матери. Сейчас малыш чувствует себя прекрасно, и проводит всё время с родителями. Пока что он передвигается только у мамы на спине, но по мере взросления начнёт сам карабкаться по веткам.