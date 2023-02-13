У "танцующих" лемуров появился шанс на выживание

Ореховые сифаки - необычный приматы-эндемики Мадагаскара, которые находятся под угрозой исчезновения. Их также называют "танцующими лемурами". Недавно стало известно, что у вымирающей популяции есть шанс! Недавно в зоопарке впервые родился детёныш этого вида.
В Честерском зоопарке, Англия, родился детёныш ореховой сифаки, что относится к семейству лемуров. Это - первый случай рождения детёныша этого вида в неволе, а поэтому - радостная новость для защитников животных по всему миру. Эти сифаки находятся в статусе "вымирающие" - в дикой природе планеты осталось всего около 50 тысяч особей.
Хотя малыш родился в конце декабря, общественности о нём рассказали лишь недавно. Пол малыша ещё неизвестен - сотрудники зоопарка определят его через полгода, когда детёныш станет независимым от матери. Сейчас малыш чувствует себя прекрасно, и проводит всё время с родителями. Пока что он передвигается только у мамы на спине, но по мере взросления начнёт сам карабкаться по веткам.
Ореховые сифаки имеют рост до 50 см, а вес - 3-6 килограммов. Их также называют "танцующими лемурами" - из-за необычной манеры делать большие прыжки боком, что не встречается у других лемуров. При этом они могут прыгать на расстояния от 6 до 9 метров. Они - эндемики Мадагаскара, и встречаются в основном на северо-западе острова.
А вот как "танцуют" эти лемуры:
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