В Колумбии спасли редкого зверька с альбинизмом

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В Колумбии обнаружили редчайшего зверька - ягуарунди-альбиноса. Детеныш полностью белый с красными глазами, и к сожалению, из-за недостатка меланина такие животные уязвимы в дикой природе.
В колумбийской долине Валье де Абурра обнаружили детеныша ягуарунди с редкой особенностью - альбинизмом. Малыша перевезли в местный природоохранный парк, где он теперь будет жить вместе с другими животными, нуждающимися в заботе. Животным-альбиносам нелегко выжить в дикой природе, ведь недостаток меланина затрудняет им маскировку и негативно влияет на зрение.
Детеныш полностью белый с красными глазами, и является первым в своем роде, найденным в Колумбии. Альбинизм передается потомству, когда оба родителя являются носителями особого рецессивного гена. У детенышей-альбиносов обычно белая шерстка, розовые глаза, ногти и кожа. Не стоит путать альбинизм с лейцизмом - мутацией, вызывающей частичную потерю пигментации наружного покрова у животных.
Ягуарунди - разновидность пумы, обитающая в Северной и Южной Америке, и редко встречающаяся к северу от Мексики. Это животные, ведущие преимущественно одиночный образ жизни, за исключением брачного сезона. Длина тела ягуарунди составляет около 55–77 см. У них выделяют два окраса: ярко-рыжий или бурый с примесью серых тонов.
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