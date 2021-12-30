В Колумбии спасли редкого зверька с альбинизмом

В колумбийской долине Валье де Абурра обнаружили детеныша ягуарунди с редкой особенностью - альбинизмом. Малыша перевезли в местный природоохранный парк, где он теперь будет жить вместе с другими животными, нуждающимися в заботе. Животным-альбиносам нелегко выжить в дикой природе, ведь недостаток меланина затрудняет им маскировку и негативно влияет на зрение.