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В Колумбии спасли редкого зверька с альбинизмом

В Колумбии спасли редкого зверька с альбинизмом (6 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2021 17:15
Сообщество : Животные
Метки: Ягуарунди   дикая природа   дикие животные   животные   звери   новости   природа   фото   
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В Колумбии обнаружили редчайшего зверька - ягуарунди-альбиноса. Детеныш полностью белый с красными глазами, и к сожалению, из-за недостатка меланина такие животные уязвимы в дикой природе.

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Метки: Ягуарунди   дикая природа   дикие животные   животные   звери   новости   природа   фото   
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Billi_Bons 54 минуты назад
Маленький, дай Бог тебе здоровья.
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mercure

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