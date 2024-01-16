Безумные дизайны, от виды которых так и хочется воскликнуть "Мама дорогая!"

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В современном мире все хотят выделиться. И проще всего это можно сделать с помощью странного и вызывающего дизайна. В этом посте собраны примеры одежды, вещей и интерьеров от нескучных людей.
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Нет.
И проще всего это можно сделать с помощью странного и вызывающего дизайна.
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Ну, если больше нечем...