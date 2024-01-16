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Безумные дизайны, от виды которых так и хочется воскликнуть "Мама дорогая!"

Безумные дизайны, от виды которых так и хочется воскликнуть "Мама дорогая!"

Автор:
16 января 2024 11:25
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   безумный дизайн   дизайн   интересно   смешно   странные идеи   
736
17

В современном мире все хотят выделиться. И проще всего это можно сделать с помощью странного и вызывающего дизайна. В этом посте собраны примеры одежды, вещей и интерьеров от нескучных людей.

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Метки: Прикол   безумный дизайн   дизайн   интересно   смешно   странные идеи   
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2  комментария
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7k
перевозчик 16 минут назад
Комментарий к фото
балаклава диванного бойца
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49k
Максим Т. 5 минут назад
В современном мире все хотят выделиться.
----------
Нет.

И проще всего это можно сделать с помощью странного и вызывающего дизайна.
----------
Ну, если больше нечем...
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