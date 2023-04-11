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"В сегодня лет я узнал": пользователи поделились простыми открытиями из жизни

"В сегодня лет я узнал": пользователи поделились простыми открытиями из жизни

Автор:
11 апреля 2023 18:46
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Пользователи   Сегодня я узнал   в сегодня лет я узнал   интересно   разные факты   соцсети   
1998
15

Жизнь полна сюрпризов. Может казаться, что знаешь уже всё, а потом выясняется, что то, в чём был уверен, — полнейшая ерунда. Пользователи Твиттера на этой волне поделились своими открытиями обо всём на свете, которые сделали буквально на днях.

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Метки: Пользователи   Сегодня я узнал   в сегодня лет я узнал   интересно   разные факты   соцсети   
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13  комментариев
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1k
Голодранец! 48 минут назад
Комментарий к фото
У Ленина фамилия Ульянов была потому, что он пчеловод?
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6k
Leo Sun Минуту назад
Ну всё: один идиот где-то написал - все остальные теперь повторяют...


Авторитетные источники у этой информации есть, кроме статьи в Википедии, которую может редактировать кто угодно?.. Ну или ссылку на эпизод в мультфильме, где звучат их имена...
Вопросы риторические.
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8k
Артём 6 минут назад
Если трубочку засунуть как показано, то она практически полностью провалится внутрь.
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1k
Миша 13 минут назад
Гром и молния! Про пакетики узнал сейчас ) Запах после дождя, как и скошенной травы или подгоревшего молока - безразлично мне название, как и прочие сенсации. ))
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34k
russger 16 минут назад
Ещё один интересный факт: те, кто говорит "в сегодня лет я..." является тупорылейшим долбодятлищем
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12k
GROMOZEKA Полчаса назад
Ну так, если книжек не читать, не интересоваться ничем, а свободное время проводить в соцсетях, еще и не такое будет открытием
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959
БамбармияКергуду Полчаса назад
не согласен с драниками. хэшбрауни по факту это котлета из отварного картофеля. но точно не драники.
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4k
Wertos 42 минуты назад
Комментарий к фото
Это на сленге... так что нет !
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8k
Владимир 59 минут назад
Я тоже в сегодня лет это понял....

Ссылка youtu.be
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Спелая кукурузинка

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