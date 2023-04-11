"В сегодня лет я узнал": пользователи поделились простыми открытиями из жизни

1998
15
Жизнь полна сюрпризов. Может казаться, что знаешь уже всё, а потом выясняется, что то, в чём был уверен, — полнейшая ерунда. Пользователи Твиттера на этой волне поделились своими открытиями обо всём на свете, которые сделали буквально на днях.
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