Бюрократическая ошибка, из-за которой семья снова встретила кремированного родственника

Живым, хоть и не очень здоровым.
23-летний Тайлер Чейз не отличался добропорядочным поведением и всю родню уже изрядно достал. Основная причина – увлечение запрещёнными препаратами. В связи с сомнительным «хобби» жителя Портленда, штат Орегон, которого родственники многократно пытались избавить от разрушающей привычки, они опустили руки. И последний год практически ничего не знали о похождениях парня: тот перестал выходить на связь.
Спустя год им прислали свидетельство о смерти и урну с прахом непутёвого родственника. Проза жизни, как говорится. Семья понимала, что это логичный конец, поэтому продолжила жить.
Выяснилось, что устав выживать на улице, Чейз обратился в реабилитационный центр и решил попробовать избавиться от разрушающей зависимости. Где и скончался от передозировки, 11 сентября 2023 года признан судебными экспертами мёртвым, кремирован и отправлен семье вместе с документами.
Вот только Чейз был вполне себе жив и относительно здоров. И очень удивился, когда очередное пособие, которое тратилось на поддержание жизни, не поступило. Тайлер обратился в социальную службу и с удивлением узнал, что мёртв – официально и безоговорочно. Все документы есть, прах имеется, даже семья оповещена.
Дело в том, что в реабилитационном центре у него украли документы – временное удостоверение личности. И умерший от передозировки вор был идентифицирован именно по ним.
Они спросили:
Можем ли мы увидеть ваше удостоверение личности. Посмотрели на меня так же растерянно, как и я, и сказали: «Здесь написано, что вы мертвы». Они нашли моё бумажное удостоверение личности, которое было размазано и всё такое, и сказали: «Это Тайлер Джон Чейз», так что они записали его как меня. А потом они уведомили семью, как положено по протоколу.
Чейз был шокирован этой путаницей, как и его родные, узнавшие об ошибке. Власти округа принесли официальные извинения за допущенную ошибку, причиной которого стало наличие у умершего бумажника Чейза.
Ситуация Тайлера послужила основанием для изменения протокола признания людей мёртвыми, который действовал в офисе медицинского эксперта округа Малтнома.
Теперь все люди, у которых находят временное удостоверение личности, выданное штатом, должны сдавать отпечатки пальцев для идентификации личности, чтобы исключить возможность повторения подобного.
Хочется верить, что Тайлер в свете событий задумается о своей жизни и решит изменить её к лучшему. Раз уж получил хоть и бюрократический, но второй шанс на жизнь.
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