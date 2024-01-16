Бюрократическая ошибка, из-за которой семья снова встретила кремированного родственника

Спустя год им прислали свидетельство о смерти и урну с прахом непутёвого родственника. Проза жизни, как говорится. Семья понимала, что это логичный конец, поэтому продолжила жить.

Выяснилось, что устав выживать на улице, Чейз обратился в реабилитационный центр и решил попробовать избавиться от разрушающей зависимости. Где и скончался от передозировки, 11 сентября 2023 года признан судебными экспертами мёртвым, кремирован и отправлен семье вместе с документами.