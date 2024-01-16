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Бюрократическая ошибка, из-за которой семья снова встретила кремированного родственника

Бюрократическая ошибка, из-за которой семья снова встретила кремированного родственника

Автор:
16 января 2024 10:50
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Система   Тайлер Чейз   временное удостоверение   документ   история   личность   прах   признание   свидетельство   судмедэксперт   
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Живым, хоть и не очень здоровым.

23-летний Тайлер Чейз не отличался добропорядочным поведением и всю родню уже изрядно достал. Основная причина – увлечение запрещёнными препаратами. В связи с сомнительным «хобби» жителя Портленда, штат Орегон, которого родственники многократно пытались избавить от разрушающей привычки, они опустили руки. И последний год практически ничего не знали о похождениях парня: тот перестал выходить на связь.

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Спустя год им прислали свидетельство о смерти и урну с прахом непутёвого родственника. Проза жизни, как говорится. Семья понимала, что это логичный конец, поэтому продолжила жить.

Выяснилось, что устав выживать на улице, Чейз обратился в реабилитационный центр и решил попробовать избавиться от разрушающей зависимости. Где и скончался от передозировки, 11 сентября 2023 года признан судебными экспертами мёртвым, кремирован и отправлен семье вместе с документами.

Вот только Чейз был вполне себе жив и относительно здоров. И очень удивился, когда очередное пособие, которое тратилось на поддержание жизни, не поступило. Тайлер обратился в социальную службу и с удивлением узнал, что мёртв – официально и безоговорочно. Все документы есть, прах имеется, даже семья оповещена.

Дело в том, что в реабилитационном центре у него украли документы – временное удостоверение личности. И умерший от передозировки вор был идентифицирован именно по ним.

Они спросили:

Можем ли мы увидеть ваше удостоверение личности. Посмотрели на меня так же растерянно, как и я, и сказали: «Здесь написано, что вы мертвы». Они нашли моё бумажное удостоверение личности, которое было размазано и всё такое, и сказали: «Это Тайлер Джон Чейз», так что они записали его как меня. А потом они уведомили семью, как положено по протоколу.

Чейз был шокирован этой путаницей, как и его родные, узнавшие об ошибке. Власти округа принесли официальные извинения за допущенную ошибку, причиной которого стало наличие у умершего бумажника Чейза.

Ситуация Тайлера послужила основанием для изменения протокола признания людей мёртвыми, который действовал в офисе медицинского эксперта округа Малтнома.

Теперь все люди, у которых находят временное удостоверение личности, выданное штатом, должны сдавать отпечатки пальцев для идентификации личности, чтобы исключить возможность повторения подобного.

Хочется верить, что Тайлер в свете событий задумается о своей жизни и решит изменить её к лучшему. Раз уж получил хоть и бюрократический, но второй шанс на жизнь.

Источник:

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Метки: Система   Тайлер Чейз   временное удостоверение   документ   история   личность   прах   признание   свидетельство   судмедэксперт   
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8  комментариев
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62k
pynh Час назад
Теперь из-за какого-то торчка придется пальчики откатывать.
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livaneth Час назад
Это повод взять отпечатки пальцев у всех граждан США и составить полную базу данных?
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