Джек-Крюк и его история

Попытка вместе с несколькими товарищами найти богатство на Блэк-Хилс в Южной Дакоте завершилась печально. Индейцам, чьей территорией были горы, не понравилось появление чужаков. И юноша, обнаружив приятелей мёртвыми, моментально собрался и покинул негостеприимное место.

Но несколько лет спустя Лири вернулся. Началась Война за Чёрные Холмы, известная как Великая война сиу – власти США выступили против индейцев сиу и шайеннов, проживавших на северо-западе Великих равнин, в 1876–1877 гг.