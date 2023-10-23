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Джек-Крюк и его история

Джек-Крюк и его история

Автор:
23 октября 2023 12:56
Сообщество : Истории
Метки: Джек Генри Лири   Джек-Крюк   Жизнь   Крюковатый Джек   инвалид   история   личность   полицейский   призрак   старатель   
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Есть в городе Рапид-Сити округа Пеннингтон, что в Южной Дакоте, ресторан Sports Rock. Раньше он носил другое название, но пришлось произвести ребрендинг. Поскольку уже покойный человек, в честь которого называлось заведение, очень уж увлёкся запугиванием посетителей.

Джек Генри Лири родился в Ньюборо, штат Нью-Йорк, в 1849-м году. И в 16-летнем возрасте покинул отчий дом, чтобы разбогатеть. Страну как раз лихорадила Золотая лихорадка.

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Попытка вместе с несколькими товарищами найти богатство на Блэк-Хилс в Южной Дакоте завершилась печально. Индейцам, чьей территорией были горы, не понравилось появление чужаков. И юноша, обнаружив приятелей мёртвыми, моментально собрался и покинул негостеприимное место.

Но несколько лет спустя Лири вернулся. Началась Война за Чёрные Холмы, известная как Великая война сиу – власти США выступили против индейцев сиу и шайеннов, проживавших на северо-западе Великих равнин, в 1876–1877 гг.

Парень обосновался в городе старателей Майерсвилле и даже женился. У пары родилась двойня, но выжила только одна девочка. Случай 1882 года навсегда изменил жизнь Джека и сделал его своего рода знаменитостью.

Стояла середина марта. Вместе с приятелем Джимом Скоттом Джек отогревал у костра динамит, зная, что мёрзлые шашки часто не взрываются. Одна из них взорвалась прямо в руках, отбросив мужчину больше чем на 10 метров и оторвав обе руки. Лири также частично потерял зрение и оглох на одно ухо. Джим отделался переломом руки и контузией.

Прибывший врач, которого вызвали прибежавшие старатели, оказал первую помощь пострадавшим. Выздоровление Скотта было делом времени, а у Джека шансов не было. Но вопреки прогнозам он выкарабкался, пролежав больше полугода. Жена Альвина выходила беднягу, и тот решил вернуться к работе.

Представляете безрукого работника, полуслепого и слабослышащего? А он был. Деятельный друг Генри Молл соорудил для мужчины шарнирные конструкции с крюками, которые плотно крепились к деревяшкам, зафиксированным на культях.

Джек-Крюк, как его моментально прозвали, перебрался в Рапид-Сити и устроился работать ночным сторожем. В архивах даже сохранился договор на приобретение жилья, который мужчина подписал, обмакнув в чернила кончик крюка.

В крохотном городке численностью порядка 1000 человек не было блюстителей порядка. И эту функцию постепенно взял на себя Джек. Даже самые отъявленные хулиганы понимали, что вступать в драку с инвалидом без обеих рук – такое себе действо. В общем, позор. Так в городке сформировался своеобразный негласный кодекс чести.

Возможно, горячие головы и проводили разборки где-то за городской чертой. Но это было уже за пределами ответственности Лири. Конечно, хотя основная масса жителей и относилась к Джеку-Крюку с уважением за его бессменную вахту и стремление поддерживать порядок в городке, встречались и протестующие. Так, распоясавшиеся студенты как-то подвесили беднягу на забор крюками. Джека выручили ковбои с соседнего ранчо. А на следующий день выловили умников, выстроили и заставили друг дружку выпороть.

С Альвиной они вырастили 8 детей. Все из них стали достойными работящими людьми. В 1926 году мужчину сбил автомобиль. И с того времени, как говорят, его призрак поселился на верхнем этаже бывшего дома, который превратили в ресторан, а впоследствии в пиццерию.

На третий этаж, где жил Джек, сотрудники отказывались подниматься без крайней необходимости. И даже работать в последнюю смену в одиночку. Ночью наверху слышались голоса, дребезжание и жуткие звуки.

Странные мигающие огни были засняты на видео с камер наблюдения. Многочисленные свидетели видели, как стулья, столы и бильярдные шары передвигались по столу сами по себе. Несколько барменов утверждали, что краем глаза видели фигуру, сидящую в конце стойки. А когда  поднимали глаза, то там уже никого не было.

Напоминает ли о себе продолжающий нести службу и после смерти призрак, или это просто байки? Кто знает. Но жизнь этот человек с учётом физических особенностей прожил необычную и достойную.

Источник:

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Метки: Джек Генри Лири   Джек-Крюк   Жизнь   Крюковатый Джек   инвалид   история   личность   полицейский   призрак   старатель   
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Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Короче придумали рекламу ресторана и всем её впаривают )
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