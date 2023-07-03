Первая ипостась Сэмюэла Морзе

Талантливый человек талантлив во всём. Но история за очень редкими исключениями доказывает, что даже самородки обычно гениальны в какой-то одной области. Ты или физик, или лирик. Этому человеку довелось побывать и в том, и в другом качестве.
Самым известным достижением американского изобретателя Сэмюэла Морзе был электромагнитный пишущий телеграф и код к нему. Но изобретениями он начал заниматься уже будучи зрелым человеком, во второй половине жизни. А в юности Сэмюэл Финли Бриз, отличавшийся любопытством и непоседливостью, к науке был совершенно равнодушен. Его влекло искусство, а именно – живопись.
Да так сильно, что в возрасте 20 лет родители отправили сына в Британию – учиться в Королевской академии художеств. После курса обучения, вернувшись в Штаты, он с удивлением понял, что соотечественники считают его английским художником. И живопись в принципе их не особенно интересует. Следующие десять лет Морзе влачил жизнь странствующего художника – не слишком завидную. Впрочем, именно в этот период он создал серию самых известных в его творчестве портретов.
В 1825 году Морзе основал в Нью-Йорке Национальную академию дизайна и возглавил её. Но, несмотря на достижения, не останавливался на достигнутом и сам тоже продолжал учиться. Для чего неоднократно ездил в Европу.
Что примечательно, классические работы художника, к примеру, «Суд Юпитера», оказались не особенно востребованными. Зато публика с удовольствием заказывала портреты, на написании которых живописец и смог заработать неплохое состояние.
С 1832 года интересы Морзе поменялись. Он увлёкся электричеством и занялся наукой. Но в истории остался не только как уникальный в своём роде изобретатель, но и как талантливый художник.
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