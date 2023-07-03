Первая ипостась Сэмюэла Морзе

Да так сильно, что в возрасте 20 лет родители отправили сына в Британию – учиться в Королевской академии художеств. После курса обучения, вернувшись в Штаты, он с удивлением понял, что соотечественники считают его английским художником. И живопись в принципе их не особенно интересует. Следующие десять лет Морзе влачил жизнь странствующего художника – не слишком завидную. Впрочем, именно в этот период он создал серию самых известных в его творчестве портретов.