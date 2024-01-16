22 неизвестных факта о фильме «Джентльмены удачи»

1. Фильм ошибочно приписывают режиссёрскому таланту Леонида Гайдая Георгия Данелии, хотя официально в титрах он значится автором сценария (совместно с Викторией Токаревой). Опять же официально режиссёр – Александр Серый, сокурсник Данелии по режиссёрским курсам «Мосфильма». Какова была реальная расстановка талантов можно догадаться из воспоминаний и комментариев участников событий: сам Данелия себя скромно называл «художественный руководитель», но известно, что некоторые сцены, которые «не соответствовали его видению» он переснимал лично, да и монтаж практически полностью взял на себя. Во многих интервью режиссёра часто мелькает мысль, что на самом деле он очень хотел помочь Серому выйти на уровень после неприятной истории, закончившейся тюремным заключением (причинение тяжких телесных повреждений). Именно поэтому он и уступил «должность», чтобы у Серого в досье была «верняковая» работа.

2. Роль Василия Алибабы писалась для Фрунзика Мкртчяна. Перед началом съёмок оказалось, что из-за выхода нового спектакля в театре актёр никак не сможет принять в них участие. Тогда «технический» консультант фильма полковник МВД Голобородько вызвался урегулировать вопрос. На следующий день Мкртчян в истерике позвонил Данелии с просьбой отпустить его: оказалось, что Министр внутренних дел Армянской ССР уже несколько раз звонил актёру, но тот никак не мог ни сниматься, ни отказать, потому что «если откажусь — обидится, и ГАИ меня на каждом шагу штрафовать будет».

3. Раднэру Муратову сначала дали небольшую роль начальника тюрьмы. После отказа Мкртчяна его попробовали на Василия Алибабу и всё так хорошо получилось, что актёр по воле случая получил одну из своих главных ролей в кино.

4. Большую лингвистическую помощь на наполнении сценария правильным уголовным сленгом оказал режиссёр Александр Серый, который провёл в колонии три (по некоторым сведениям четыре) года. Изначально все «плохие люди» назывались «падлами», но творческий коллектив посчитал, что это слишком. Так появилась «редиска», а падлы практически исчезли. Ну и остальные «навуходоносоры» :)

5. У съёмочной бригады и министерских функционеров были серьёзные опасения не попадёт ли фильм на полку из-за обилия «фени». Сомнения снялись высокими благословениями Николая Щёлокова (на тестовом просмотре смеялся до слёз) и Леонида Брежнева, который сказал, что сегодня эти словечки знают даже школьники.

6. Эта сцена взаимного растирания снегом была импровизацией Крамарова, которую подхватил Вицин.