22 неизвестных факта о фильме «Джентльмены удачи»

«Джентльмены удачи» - советский фильм, который даже в наши дни очень интересен. Причем любит его не только советское поколение, даже современные дети с удовольствием смотрят эту историю.
1. Фильм ошибочно приписывают режиссёрскому таланту Леонида Гайдая Георгия Данелии, хотя официально в титрах он значится автором сценария (совместно с Викторией Токаревой). Опять же официально режиссёр – Александр Серый, сокурсник Данелии по режиссёрским курсам «Мосфильма». Какова была реальная расстановка талантов можно догадаться из воспоминаний и комментариев участников событий: сам Данелия себя скромно называл «художественный руководитель», но известно, что некоторые сцены, которые «не соответствовали его видению» он переснимал лично, да и монтаж практически полностью взял на себя. Во многих интервью режиссёра часто мелькает мысль, что на самом деле он очень хотел помочь Серому выйти на уровень после неприятной истории, закончившейся тюремным заключением (причинение тяжких телесных повреждений). Именно поэтому он и уступил «должность», чтобы у Серого в досье была «верняковая» работа.
2. Роль Василия Алибабы писалась для Фрунзика Мкртчяна. Перед началом съёмок оказалось, что из-за выхода нового спектакля в театре актёр никак не сможет принять в них участие. Тогда «технический» консультант фильма полковник МВД Голобородько вызвался урегулировать вопрос. На следующий день Мкртчян в истерике позвонил Данелии с просьбой отпустить его: оказалось, что Министр внутренних дел Армянской ССР уже несколько раз звонил актёру, но тот никак не мог ни сниматься, ни отказать, потому что «если откажусь — обидится, и ГАИ меня на каждом шагу штрафовать будет».
3. Раднэру Муратову сначала дали небольшую роль начальника тюрьмы. После отказа Мкртчяна его попробовали на Василия Алибабу и всё так хорошо получилось, что актёр по воле случая получил одну из своих главных ролей в кино.
4. Большую лингвистическую помощь на наполнении сценария правильным уголовным сленгом оказал режиссёр Александр Серый, который провёл в колонии три (по некоторым сведениям четыре) года. Изначально все «плохие люди» назывались «падлами», но творческий коллектив посчитал, что это слишком. Так появилась «редиска», а падлы практически исчезли. Ну и остальные «навуходоносоры» :)
5. У съёмочной бригады и министерских функционеров были серьёзные опасения не попадёт ли фильм на полку из-за обилия «фени». Сомнения снялись высокими благословениями Николая Щёлокова (на тестовом просмотре смеялся до слёз) и Леонида Брежнева, который сказал, что сегодня эти словечки знают даже школьники.
6. Эта сцена взаимного растирания снегом была импровизацией Крамарова, которую подхватил Вицин.
7. Из какого водоёма Доцент и Ко. на самом деле доставали «шлем Александра Македонского»? Из речки Македонки, что находится в Раменском районе Подмосковья.
8. Обратите внимание, что из цементовоза сначала вылезает Доцент, потом Хмырь, потом кадр с удивлённым верблюдом :), а потом уже эти двое под руки принимают Косого на землю. Савелий Крамаров категорически отказался находиться к цистерне из-за клаустрофобии. Сцену «внутри» цистерны снимали в павильоне. В роли цемента - хлебная закваска, подкрашенная зеленой луковой эссенцией. Но есть и другие версии химического состава этой смеси :)
8.1. Одежда беглецов, пострадавшая от цемента, на самом деле пострадала от цемента :) Никакой луковой эссенции!
9. Девочка, подсказывающая Евгению Ивановичу направление на лодочную станцию – дочь режиссёра Александра Серого Оля.
10. Данелию и Токареву можно мельком увидеть проходящими мимо во время разговора Косого и Мишки.
11. Говорят, что идею увековечить в фильме город Джамбул («Там тепло, там моя мама!») подал Евгений Леонов, который незадолго перед съёмками побывал там с гастролями. В 2006 г. к 35-летию «Джентльменов» в этом городе (сейчас Тараз) установили памятник Доценту, Косому и Алибабе. Увы, по неясным причинам вскоре композицию свезли на свалку и сейчас о былом напоминают лишь слабые голоса в пользу сбора средств на восстановление памятника.
11.1. Почему нет Хмыря? Есть разные теории. От «не успели» и «забыли» до неприятия попытки самоубийства персонажа, что никак не сочетается с исламской моралью. А воровство, что ли, сочетается?
11.2. Лариса Израилевна Мондрус, исполнившая песню «Проснись и пой!» родилась именно в Джамбуле.
12. Евгений Леонов готовился к роли, что называется, не понаслышке. Он посещал Бутырскую тюрьму, наблюдал за поведением её обитателей, впечатления записывал в блокнот.
13. Все верблюды в кадре – это, на самом деле, один и тот же верблюд Вася из самаркандского зоопарка.
14. Плевок верблюда и лосьон жидкость, которую Косой принимает перед обедом на «даче археолога» – это один и тот же шампунь :)
14.1. Кстати, эта «дача» находится в Серебряном бору и на самом деле принадлежала одному из членов съемочной группы. Этот же дом можно увидеть в детективе «Смерть на взлёте» (1983).
15. Детский сад №83 находится по адресу: Москва. Ул.Удальцова, д.31. Сейчас там располагается дошкольный корпус школы №1541.
16. Как звучит адрес московской заброшки, в которой живут беглецы? Конный переулок, д.8. Это между Шаболовской и Октябрьской. Однако вид из окна однозначно намекает на каток на Чистых прудах.
17. Тюремные сцены снимались в настоящем профильном заведении Каттакурганском СИЗО Самаркандской области (Узбекистан).
18. Сценарий «Джентльменов» стал бестселлеров ещё до начала съёмок фильма. Георгий Данелия вспоминал, что первый тираж в 80 экземпляров «для служебного пользования» за день испарился в неизвестном направлении. Напечатали второй тираж – снова та же история. Потом ему позвонил знакомый из Министерства обороны и неожиданно попросил почитать сценарий. Оказалось, что его начальник читает одну из копий и так заразительно смеётся, что сил ждать когда он дочитает, а потом ещё дочитают его замы просто нет :) Утечку информации быстро установили: Александр Серов дал почитать копию сценария соседу-военному.
19. Одни татуировки лже-Доцента подозрительно потекли, а другие и вовсе стёрлись! Вот ведь, лидерские качества – никто из банды и не пикнул :)
20. Сколько дублей Никола Питерский (Роман Филиппов) пинал Евгения Леонова – неизвестно. Но явно не один. На штанах лже-Доцента явно видны отпечатки предыдущих попыток.
21. Алексей Ванин, сыгравший эпизодическую роль бывшего уголовника (озвучивал Олег Мокшанцев), спустившего Трошкина с лестницы – человек интересной судьбы и дарований. Демобилизовавшись после Великой Отечественной (трижды ранен) работал директором театра в Киселёвске (Кемеровская область). Увлёкся классической борьбой, получил мастера спорта, завоевал два серебра и три бронзы на чемпионатах СССР. Как и Серый отметился в «не столь отдалённых местах» (контрабанда). Женат 6 раз. Всю жизнь увлекался рисованием.
22. Мне не удалось найти цифру во сколько «Джентльмены» обошлись «Мосфильму». Однако точно известно, что фильм стал рекордсменом 1971 г. по количеству зрителей: в кинотеатрах его посмотрели 65,2 млн. человек.
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