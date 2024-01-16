7 знаменитых сериалов, которые были запрещены в определённых странах

Запрещён в Китае.

Китайское правительство успело забанить довольно много проектов из-за нетерпимости к демонстрации одного очень популярного кинематографического приёма — путешествий во времени. Да, в Китае запрещают все фильмы и сериалы, где герои отправляются в прошлое или будущее.

В Китае вообще интересный стоп-лист: декольте, шутки о китайской культуре и традициях, восхищённое изображение «западного образа жизни», южнокорейцы, гомосексуальность и месть. Всё перечисленное, конечно, плохо, но ещё куда ни шло. А вот машины времени!!