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7 знаменитых сериалов, которые были запрещены в определённых странах

7 знаменитых сериалов, которые были запрещены в определённых странах

Автор:
16 января 2024 08:41
Сообщество : Кино
Метки: актеры   запрет   кино   показ   сериал   съемка   фильм   
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Культурная значимость некоторых сериалов в большей части мира никак не влияет на стремление представителей определённых стран просто забанить телешоу, не транслируя их по телевизору, да ещё и, по возможности, запретив распространение в интернете.

Вряд ли кого-то можно удивить фактом запрета элементов популярной культуры в тех или иных странах. Фильмы и сериалы влияют на умы людей, и правительства частенько стараются минимизировать вредные на их взгляд веянья, официально запрещая к показу тот или иной популярный проект. Разумеется, периодически перегибая в этом порыве палку и обосновывая своё решение крайне специфическим образом.

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Был запрещён в Сингапуре.

В момент выхода сериала в 1994 году сингапурским каналам было запрещено ставить его в эфир исключительно за слово «секс» в названии — эдакая превентивная мера, а то вдруг там правда секс. Позже сериал всё же пустили, но в урезанном виде, исключив особенно откровенные сцены (которых в нём и так почти нет).

Был запрещён в Малайзии.

Запрет показа был связан не с содержанием самого сериала, а с одним из слов в его названии. В оригинале сериал называется «Mighty Morphin Power Rangers», и в нём присутствует слово «Morphin» («трансформация»), которое и смутило малайзийских чиновников. Ведь его можно спутать со словом «морфий» — в этом виделась пропаганда наркотиков. С такой ситуаций и подобными опасениями столкнулись и в других странах, но везде обошлись заменой слова в переводе. А вот в Малайзии в 1990-х шоу просто снесли с эфира.

Запрещён в Китае.

Китайское правительство успело забанить довольно много проектов из-за нетерпимости к демонстрации одного очень популярного кинематографического приёма — путешествий во времени. Да, в Китае запрещают все фильмы и сериалы, где герои отправляются в прошлое или будущее.

В Китае вообще интересный стоп-лист: декольте, шутки о китайской культуре и традициях, восхищённое изображение «западного образа жизни», южнокорейцы, гомосексуальность и месть. Всё перечисленное, конечно, плохо, но ещё куда ни шло. А вот машины времени!!

Сериал был на два года запрещён в Турции.

Правительство Турции запретило сериал после инцидента, когда двое маленьких детей поранились, прыгнув с балкона, утверждая, что их вдохновило увиденное в сериале. Неясно, какой именно эпизод или событие они пытались имитировать, но, учитывая, что «Покемоны» чаще всего игнорируют законы земной физики, нетрудно представить, что существовала сцена, в которой персонажи благополучно приземлялись, прыгнув с высоты.

Запрещён в Кувейте.

Мультсериал многим перешёл дорогу, но технически нигде официально не запрещён. Кроме как в Кувейте, где его забанили ещё в 2000 году. Причина — множество шуток в адрес мусульман и унизительное изображение почитаемого в стране Саддама Хусейна. Однако запретом дело не обошлось — в стране сняли кувейтский ответ «Южному парку» под названием «Блок 13». Кадр из него вы видите сверху.

В 2014 году был на год запрещён в Китае. Без объяснения причины. Несмотря на то, что герои сериала — талантливые физики, никто из них так и не построил машину времени. Наверное, поэтому спустя год шоу всё же вернули в эфир.

Запрещён в России.

Сериал известен как «Счастливые лесные друзья». Жутковатое шоу с милыми зверятами, которые постоянно погибают ужасными и крайне разнообразными смертями, был запрещён Роскомнадзором ещё в 2008 году. Несмотря на то, что веб-сериал изначально позиционируется как контент для взрослых, в России его запрет имеет формулировку «наносит ущерб здоровью, нравственному и духовному развитию ребёнка».

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Метки: актеры   запрет   кино   показ   сериал   съемка   фильм   
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3k
Станнис Час назад
одна из любимых серий:
Ссылка youtu.be
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54k
Войнов Полчаса назад
Теория большого взрыва (2007-2019)
Скорее всего из-за того, что исполнитель главной роли Джим Парсонс - открытый гей.
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28k
Егор Полчаса назад
Рик и Морти, Солнечные противоположности - везде разрешены?
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21k
alexis 36 минут назад
Ссылка m.youtube.com
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2k
Игорь Меншиков 57 минут назад
Где то я это уже читал...
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378
ruslan d Час назад
Счастливые лесные друзья , огонь мультик был )))
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378
ruslan d xbrat 14 минут назад
Ага ...
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