12 персонажей, которых в фильмах сыграли одни актёры, а в сериалах-ремейках — уже другие

Случается, что фильмы проваливаются, несмотря на участие хорошего сценариста или актёрского состава, тогда зачастую к ним на помощь приходят ТВ-адаптации, успех которых взлетает до небес. Но существует и обратная сторона: желание продлить приятное послевкусие от фильма сериалом на его основе портит все впечатления, как это, например, случилось с сериалом по «Терминатору». Но часть сериалов всё же оказывается не хуже фильма, потому что избирает для себя правильную стратегию, основанную на индивидуальном пути, отличном от оригинала. Например, так происходит, если режиссёр основывает свой сериал на конкретном второстепенном персонаже фильма.





Энтони Хопкинс и Мадс Миккельсен