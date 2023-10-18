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12 персонажей, которых в фильмах сыграли одни актёры, а в сериалах-ремейках — уже другие

12 персонажей, которых в фильмах сыграли одни актёры, а в сериалах-ремейках — уже другие

Автор:
18 октября 2023 11:12
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   сериал   съемка   фильм   фото   
2112
13

Возможно, вы и не слышали о сериалах, в которых совершенно другие актёры сыграли знакомых вам персонажей.

Случается, что фильмы проваливаются, несмотря на участие хорошего сценариста или актёрского состава, тогда зачастую к ним на помощь приходят ТВ-адаптации, успех которых взлетает до небес. Но существует и обратная сторона: желание продлить приятное послевкусие от фильма сериалом на его основе портит все впечатления, как это, например, случилось с сериалом по «Терминатору». Но часть сериалов всё же оказывается не хуже фильма, потому что избирает для себя правильную стратегию, основанную на индивидуальном пути, отличном от оригинала. Например, так происходит, если режиссёр основывает свой сериал на конкретном второстепенном персонаже фильма.



Энтони Хопкинс и Мадс Миккельсен

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Мадс Миккельсен раскрыл историю убийцы в сериале «Ганнибал» (2013-2015), полностью не рассказанную в «Молчании ягнят» (1991).


Скотт Гленн и Лоренс Фишбёрн

А это ещё один персонаж из фильма и сериала, о которых сказано выше, — агент ФБР Джек Кроуфорд.


Кристи Суонсон и Сара Мишель Геллар

За провалившимся фильмом «Баффи — истребительница вампиров» (1992) последовал одноимённый сериал (1997-2003) Джосса Уидона, который в те времена приковал к себе внимание многих зрителей.


Уильям Мейси и Мартин Фримен

Персонажи фильма (1996) и сериала (2014-…) «Фарго», конечно, разные, но между ними уж слишком много общего! По сути, поменялись лишь имена (Джерри Ландегаард и Лестер Найгаард соответственно), но осталось невезение и сварливая жена.


Линда Хэмильтон и Лина Хиди

Сара Коннор из «Терминатора 2: Судный день» (1991) продолжила бороться за человечество в сериале «Терминатор: Битва за будущее» (2008-2009). И хотя сериал провалился с треском, популярность актрисы только возросла, особенно со времени съёмок в сериале «Игра престолов» (2011-2019).


Джордж Клуни с Квентином Тарантино и Ди Джей Котрона с Зейном Холцем

Герои первого фильма «От заката до рассвета» (1996) перекочевали в одноимённый сериал (2014-2016), сменив актёрский состав.


Сальма Хайек и Эйса Гонсалес

Сериал не мог не показать Сантанику Пандемониум, которую в оригинальном фильме сыграла неподражаемая Сальма Хайек.


Кристина Риччи и Дженна Ортега

Сериал «Уэнсдей» (2022-…) берёт лучшие традиции фильмов, посвящённых семейке Аддамс (1991, 1993 и др.), которые в свою очередь основаны на сериале 1960-х.


Том Круз с Брэдом Питтом и Сэм Рид с Джейкобом Андерсоном

Дуэт вампиров из фильма «Интервью с вампиром» (1994) совсем не постарел в одноимённом сериале (2022-…).


Луиза Флетчер и Сара Полсон

Один из самых страшных злодеев — сестра Рэтчед, появившаяся в фильме «Пролетая над гнездом кукушки» (1975). О ней снят сериал «Рэтчед» (2022-…).


Хью Грант с Николасом Холтом и Дэвид Уолтон с Бенджамином Стокхэмом

Трагикомедия братьев Вайц «Мой мальчик» (2002) об Уилле Фримане и Маркусе была адаптирована в виде одноимённого телесериала (2014-2015).


Энтони Перкинс и Фредди Хаймор

Приквел к «Психо» (1960), сериал «Мотель Бейтсов» (2013-2017), показал становление Нормана Бейтса.


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Метки: актеры   кино   сериал   съемка   фильм   фото   
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3  комментария
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3k
Χάρων 2 часа назад
РАЗНЫЕ актёры играют одну и ту же роль в РАЗНЫХ фильмах???
ДА ТЫ ЧТО????
КАК ТАК-ТО???
Неужели такое бывает????
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61k
pynh 2 часа назад
неделя прошла, можно постить это говно снова
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