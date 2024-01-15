Испытавший себя Йосси Гинсберг и последствия его испытаний

Маркус и Кевин были старыми приятелями. Фотографа Кевина уговорили принять участие в путешествии для пополнения портфолио. А тёмной лошадкой в компании оказался Карл. Он представился парням геологом и заявил, что знает одну деревеньку под названием Такана в джунглях, где можно разжиться золотом.

Несмотря на начало сезона дождей, компания выдвинулась в джунгли. Из-за личных разногласий путешественники разделились. Маркус и Карл продолжили поход за золотом, а Йосси и Кевин решили на плоту добираться до города Рурренабаке.