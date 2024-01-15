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Испытавший себя Йосси Гинсберг и последствия его испытаний

Испытавший себя Йосси Гинсберг и последствия его испытаний

Автор:
15 января 2024 12:48
Сообщество : Истории
Метки: Jaguar   Йосси Гинсберг   авантюрист   боливия   джунгли   золото   прототип   путешествие   фильм   
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Когда в 80-х этот парень, склонный к поиску приключений, прибыл в Боливию, то и подумать не мог, что его истории десятилетия спустя посвятят фильм.

После армии юноша решил немного посмотреть мир и набраться впечатлений, прежде чем пойти на рутинную работу. Путешествие получилось интернациональным. В нём приняли участие сам Йосси Гинсберг из Израиля, Маркус Стэмм из Швейцарии, Кевин Гейл из Соединённых Штатов и Карл Рупрехт из Австрии. Ребята были молодые, но при этом опытные в плане путешествий.


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Маркус и Кевин были старыми приятелями. Фотографа Кевина уговорили принять участие в путешествии для пополнения портфолио. А тёмной лошадкой в компании оказался Карл. Он представился парням геологом и заявил, что знает одну деревеньку под названием Такана в джунглях, где можно разжиться золотом.

Несмотря на начало сезона дождей, компания выдвинулась в джунгли. Из-за личных разногласий путешественники разделились. Маркус и Карл продолжили поход за золотом, а Йосси и Кевин решили на плоту добираться до города Рурренабаке.

Плот качнуло, и Йосси оказался в реке. Приятель пытался искать его, но безуспешно. Потом и сам начал слабеть и терять сознание. Но испытания Кевина продолжались не так долго: его обнаружили местные рыбаки. Несколько дней мужчина приходил в себя, а потом уговорил своих спасителей организовать поиски Йосси. Вылазку возглавил опытный охотник  и исследователь Абелардо «Тико» Тудела.

А вот Гинсбергу пришлось в полной мере ощутить результаты своего легкомысленного отношения к мощи природы. Он страдал от влажности, голода и массы насекомых, которые вгрызались в каждый миллиметр кожи несчастного.

Силы кое-как поддерживал яйцами и фруктами. Спускаясь вниз по течению реки, парень лишний раз боялся пошевелиться, поскольку любая ветка могла оказаться ядовитой змеёй и за несколько минут убить его.

А потом произошла встреча, которая чуть не стала роковой. Король джунглей – ягуар решил попробовать человеческой плоти. От верной смерти Йосси спас спрей от насекомых и зажигалка.

Подожжённая жидкость обожгла глаза хищника, и он скрылся в джунглях. Но на прощание успел оставить множественные ранения, многие из которых были довольно серьёзными.

Идти Йосси больше не мог, он опустился на землю и приготовился к смерти. Как вдруг услышал шаги. Это был Кевин, который привёл помощь.

В общей сложности мужчина выживал в джунглях около трёх недель. После чего три месяца провёл в больнице, восстанавливаясь от обезвоживания и ран. И поверил в чудеса и божий промысел:

Теперь я определённо верю в чудеса, только подумать, что то самое место, куда они решили вернуться и повторить поиск, было именно там, где лежал я. Это поистине необъяснимо!

Карла и Маркуса не нашли. Позже выяснилось, что Рупрехт был преступником и заводил людей в джунгли, где грабил и бросал на произвол судьбы или ещё хуже.

Йосси написал о своих злоключениях книгу, по которой сняли вышедший в 2017 году фильм «Джунгли». Сейчас мужчина живёт в Австралии, воспитывает четверых детей от нескольких браков и занимается разработкой мобильных приложений.

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Метки: Jaguar   Йосси Гинсберг   авантюрист   боливия   джунгли   золото   прототип   путешествие   фильм   
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1  комментарий
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85
SRGee Час назад
Интересна статистика выживаемости среди таких любителей "испытаний". Наверное более или менее полно подана эта информация в книге «Де ти капита на Гра нта» устами Жака Паганеля, про исследователей Австралии
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