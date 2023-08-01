Самый гениальный авантюрист СССР: кто был прототипом Остапа Бендера

Тогда в портовом городе как раз проходила сельскохозяйственная выставка и на ней выступал маститый профессор. Он рассказывал об успехах в селекции кур - якобы его команда вывела несколько экземпляров огромного размера и с меньшим количеством перьев. То есть мяса много, а ощипывать птицу стало проще. На эту байку купилось несколько представителей птицефабрик и заключили с профессором контракты. Заплатили хороший аванс и “профессор” сразу же испарился.

Этим “селекционером” был Осип Шор - в парике и с окладистой бородой. А дальше начинается полный сюр.

Осип решил, что большинство людей - очень наивны и доверчивы. И им прямо-таки не терпится отдать ему денежки. Также он сообразил, что можно обмануть и людей опытных (и богатых), надо лишь найти подход и войти к ним в доверие.