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Самый гениальный авантюрист СССР: кто был прототипом Остапа Бендера

Самый гениальный авантюрист СССР: кто был прототипом Остапа Бендера

Автор:
01 августа 2023 01:08
Сообщество : Факты
Метки: 12 стульев   Ильф и Петров   Осип Шор   Остап Бендер   СССР   авантюрист   аферист   прототип   
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Оказалось, что это не собирательный образ, а реальный человек. И приключений у него было не меньше, чем у литературного собрата.

Настоящим “Остапом” был человек по имени Осип Шор. Он родился в 1899 году в Никополе, а потом его семья перебралась в Одессу. Парень отлично учился в школе, был явным “технарём”, поэтому закономерно поступил на физико-математический факультет Новороссийского университета. Вскоре он ему надоел и молодой человек отправился в Санкт-Петербург - чтобы штурмовать механический факультет Технологического института имени Николая I.

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Через несколько месяцев Осип задумался о будущих заработках. Ему очень хотелось больших денег, но учёба такой перспективы не сулила. Тогда Юноша рванул обратно в Одессу.

Тогда в портовом городе как раз проходила сельскохозяйственная выставка и на ней выступал маститый профессор. Он рассказывал об успехах в селекции кур - якобы его команда вывела несколько экземпляров огромного размера и с меньшим количеством перьев. То есть мяса много, а ощипывать птицу стало проще. На эту байку купилось несколько представителей птицефабрик и заключили с профессором контракты. Заплатили хороший аванс и “профессор” сразу же испарился.

Этим “селекционером” был Осип Шор - в парике и с окладистой бородой. А дальше начинается полный сюр.

Осип решил, что большинство людей - очень наивны и доверчивы. И им прямо-таки не терпится отдать ему денежки. Также он сообразил, что можно обмануть и людей опытных (и богатых), надо лишь найти подход и войти к ним в доверие.

И пустился во все тяжкие: он консультировал бандита Ваську Косого и придумал для него план ограбления банка - для этого надо было нарядиться трубочистом. Затем подсказал купцу Кутякину как избавиться от конкурента, не понизив, а резко задрав цены на товар и пустив слух, что другие торгуют просрочкой. Но самая выдающаяся идея - консультирование раввина. Осип предложил ему схему “монетизации” паствы - через продажу мест в раю. Но тут не вышло - раввин заподозрил, что его водят за нос и прогнал горе-консультанта.

Тогда Осип стал околачиваться по всей Одессе и представлялся то шахматным гроссмейстером и организовывал турнир, то был художником, за которого рисовали картины те, кто умел это делать. Потом какое-то время “поработал” пожарным инспектором - обходил заведения и собирал с них плату за “нарушения”.

А когда стало холодать, Шор пристроился к толстушке и перезимовал в её доме. В романе она стала мадам Грицацуевой.

Удивительно не то, что Осипа не посадили. По-настоящему поражает то, что этот гражданин ещё и устроился работать в одесскую ЧК. И на полном серьёзе боролся с бандитизмом. К тому времени он уже остепенился, не хотел никого обманывать и решил зарабатывать на жизнь честным трудом. Но произошла трагедия - бандиты решили отомстить Осипу, но вместо него, убили его родного брата. Это так потрясло Шора, что он ушёл со службы и переехал в Москву.

Шёл 1922 год, а Осип благополучно “проскочил” и революцию, и Гражданскую войну. В столице балагур и душа компании Осип познакомился с писателем Валентином Катаевым. А тот уже рассказал о нём молодому журналисту Илье Ильфу и своему младшему брату Евгению Петрову. Те так вдохновились похождениями авантюриста, что решили засесть за книгу - так и появилась “Двенадцать стульев”.

О Шоре даже ходит легенда, что в 1930-х его вроде бы арестовало НКВД, но он ловко сбежал и скрылся. По другой версии - его всё же посадили, поэтому он не попал на войну. Он вообще как-будто растворился в воздухе на время Великой Отечественной, а после её окончания - внезапно материализовался в Москве и поселился у своего приятеля, писателя Юрия Олеши.

С этого времени за ним уже точно не числилось никаких афёр. Вскоре Шор получил комнату в коммуналке и устроился работать проводником в поезде Москва-Ташкент. Трудился честно и усердно - целых 15 лет, потом вышел на пенсию и в 1978 году тихо скончался.

О своём литературном “близнеце” он конечно знал. Был знаком с Ильфом и Петровым. Даже смотрел экранизации книг. Но о прошлом старался помалкивать и больше не привлекать к себе внимания.

Шор “обрёл новую жизнь” уже после распада СССР. В его родном Никополе до 2003 года проводили “День авантюриста”, там даже был конкурс по распиливанию гирь. А в 2011-м, в Никополе установили памятник Осипу Шору.

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Метки: 12 стульев   Ильф и Петров   Осип Шор   Остап Бендер   СССР   авантюрист   аферист   прототип   
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1  комментарий
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brotherirk Полчаса назад
Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
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