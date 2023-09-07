Авантюрист пытался переплыть Атлантику на самодельном судне

Лишь спустя два дня Балучи признал, что бомбы нет, а еще через день присоединился к офицерам на их катере.

Он был доставлен на берег 1 сентября, ему предъявлены обвинения в ограничении сотрудникам береговой охраны доступа на судно, а также в нарушении приказа портового капитана.

"Исходя из состояния судна, офицеры береговой охраны пришли к выводу, что Балучи отправился в небезопасное плавание", - говорится в жалобе, поданной в окружной суд США во Флориде.