FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2675 постов • 547 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
Авантюрист пытался переплыть Атлантику на самодельном судне

Авантюрист пытался переплыть Атлантику на самодельном судне

Автор:
07 сентября 2023 10:44
Сообщество : Путешествия
Метки: Реза Балучи   США   авантюрист   колесо   пузырь   путешествие   
1459
6
1

51-летний Реза Балучи был задержан в 70 морских милях от острова Тайби, штат Джорджия, после трехдневного противостояния с береговой охраной США. Иранец, проживающий во Флориде, пытался преодолеть расстояние в 5000 морских миль и доплыть до Великобритании на судне, похожем на колесо для хомяка.

Устройство Балучи состоит из металлического барабана, по обеим сторонам которого расположены лопасти, что теоретически позволяет ему бежать по волнам.

26 августа сотрудники береговой охраны США задержали путешественника. После чего Реза пригрозил самоубийством и заявил, что на борту его судна находится бомба.

Лишь спустя два дня Балучи признал, что бомбы нет, а еще через день присоединился к офицерам на их катере.

Он был доставлен на берег 1 сентября, ему предъявлены обвинения в ограничении сотрудникам береговой охраны доступа на судно, а также в нарушении приказа портового капитана.

"Исходя из состояния судна, офицеры береговой охраны пришли к выводу, что Балучи отправился в небезопасное плавание", - говорится в жалобе, поданной в окружной суд США во Флориде.

Балучи, который также участвует в благотворительных забегах , не первый раз пытался переплыть океан в "колесе". Он предпринимал попытки в 2014, 2016 и 2021 годах, но каждый раз ему мешала береговая охрана.

Главная цель иранца - собрать деньги на благотворительность, поэтому он не собирается останавливаться.

"Моя цель - собрать деньги не только для бездомных, но и для береговой охраны, для полиции, для пожарной службы", - сказал Реза в интервью телеканалу FOX 35 News.


По словам подруги Джины Ласпины, Балучи берет с собой GPS-навигатор, чтобы семья и друзья всегда знали, где он находится, а также запас еды и воды, чтобы выжить где угодно в течение нескольких недель.

В 2014 году мужчину пришлось спасать из "пузыря" (так он называет свое плавсредство) вблизи Сент-Огастина, когда он пытался преодолеть 3000 миль от Флориды до Бермудских островов. В 2016 году его остановили у берегов Джупитера. А в 2021 году он хотел совершить благотворительное путешествие из Майами в Нью-Йорк, но его выбросило на берег неподалеку от места отплытия.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Реза Балучи   США   авантюрист   колесо   пузырь   путешествие   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Кот Бегемот 2 часа назад
Да выпустили бы его "в свободное плавание" – дайте же человеку утонуть спокойно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

491274



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 4 сентября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 4 сентября
Парень спугнул юных курильщиков⁠
Парень спугнул юных курильщиков⁠
Набирающие популярность в сообществах
Как Головин и Кузяев «зажигают» во Франции
Как Головин и Кузяев «зажигают» во Франции
Знаменитости, которые опозорились из-за внешнего вида
Знаменитости, которые опозорились из-за внешнего вида
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кофе с пенкой

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#история#подборка#женщина#факты#интересное#задержание#собака
#в мире#Юмор#кино#позитив#США#дети#Ynews#школа#сарказм#Россия
#люди#Прикол#фильм#полиция#улыбнуло#Китай#Москва#трейлер#СССР#конфликт
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё В ящике через океан за американской мечтой В ящике через океан за американской мечтой Острова Диомида между которыми 4 км и 21 час разницы Острова Диомида между которыми 4 км и 21 час разницы Поляки решили поиграть в американцев Поляки решили поиграть в американцев Пентагон опубликовал видео запуска межконтинентальной ракеты Minuteman III Пентагон опубликовал видео запуска межконтинентальной ракеты Minuteman III «Он бисексуал или кто?»: в США взяли интервью у мужчины, который утверждает, что «шалил» с Бараком Обамой и употреблял с ним вещества «Он бисексуал или кто?»: в США взяли интервью у мужчины, который утверждает, что «шалил» с...

На что жалуетесь?

Вернуться