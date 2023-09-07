Авантюрист пытался переплыть Атлантику на самодельном судне

51-летний Реза Балучи был задержан в 70 морских милях от острова Тайби, штат Джорджия, после трехдневного противостояния с береговой охраной США. Иранец, проживающий во Флориде, пытался преодолеть расстояние в 5000 морских миль и доплыть до Великобритании на судне, похожем на колесо для хомяка.
Устройство Балучи состоит из металлического барабана, по обеим сторонам которого расположены лопасти, что теоретически позволяет ему бежать по волнам.
26 августа сотрудники береговой охраны США задержали путешественника. После чего Реза пригрозил самоубийством и заявил, что на борту его судна находится бомба.
Лишь спустя два дня Балучи признал, что бомбы нет, а еще через день присоединился к офицерам на их катере.
Он был доставлен на берег 1 сентября, ему предъявлены обвинения в ограничении сотрудникам береговой охраны доступа на судно, а также в нарушении приказа портового капитана.
"Исходя из состояния судна, офицеры береговой охраны пришли к выводу, что Балучи отправился в небезопасное плавание", - говорится в жалобе, поданной в окружной суд США во Флориде.
Балучи, который также участвует в благотворительных забегах , не первый раз пытался переплыть океан в "колесе". Он предпринимал попытки в 2014, 2016 и 2021 годах, но каждый раз ему мешала береговая охрана.
Главная цель иранца - собрать деньги на благотворительность, поэтому он не собирается останавливаться.
"Моя цель - собрать деньги не только для бездомных, но и для береговой охраны, для полиции, для пожарной службы", - сказал Реза в интервью телеканалу FOX 35 News.
По словам подруги Джины Ласпины, Балучи берет с собой GPS-навигатор, чтобы семья и друзья всегда знали, где он находится, а также запас еды и воды, чтобы выжить где угодно в течение нескольких недель.
В 2014 году мужчину пришлось спасать из "пузыря" (так он называет свое плавсредство) вблизи Сент-Огастина, когда он пытался преодолеть 3000 миль от Флориды до Бермудских островов. В 2016 году его остановили у берегов Джупитера. А в 2021 году он хотел совершить благотворительное путешествие из Майами в Нью-Йорк, но его выбросило на берег неподалеку от места отплытия.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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