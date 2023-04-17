Детские фразочки, которые улыбают и удивляют взрослых

2338
15
Из уст младенца можно услышать только протяжное "мама" или "папа". А вот детки, которые уже научились говорить и во всю познают мир, могут выдать много чего любопытного. Мы собрали высказывания ребятишек из поста на нашем канале в Дзене.
×
×
А вы помните забавные детские фразочки?
Источник:
Ссылки по теме:
- Шутки от родителей-троллей, у которых все в порядке с чувством юмора
- Школьные сочинения, в которых больше смысла, чем в современной литературе
- "Дал Бог зайку - даст и лужайку": бестактные вопросы от родственников о том, когда будут дети
- Нейросеть показала, как выглядели бы «Звёздные войны», где все герои — дети
- 17 детей, чьи праздничные костюмы надолго запомнятся окружающим
Новости партнёров
реклама
ах, у елки,
ах, у ели злые волки
А у няс сионя коська
Ядия вчия катят.
Катятя виясъи нимноська,
А ипуться (есть из блюдца) ни хатять.
- Молись и кайся!
Шок, недоумение. Ребенок настаивает: молись и кайся! И по нарастающей, слезы, рыдания: молись и кайся!
Звонят родителям: что с ребёнком, чего он от нас хочет?
- Он просит включить ему мультфильм "Малыш и Карлсон"!