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Детские фразочки, которые улыбают и удивляют взрослых

Детские фразочки, которые улыбают и удивляют взрослых

Автор:
17 апреля 2023 17:21
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   дети   детские мысли   детские перлы   детские фразы   забавно   смешные дети   
2338
15

Из уст младенца можно услышать только протяжное "мама" или "папа". А вот детки, которые уже научились говорить и во всю познают мир, могут выдать много чего любопытного. Мы собрали высказывания ребятишек из поста на нашем канале в Дзене.

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А вы помните забавные детские фразочки?

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Метки: Прикол   дети   детские мысли   детские перлы   детские фразы   забавно   смешные дети   
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7  комментариев
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29k
Ego sum qui sum 2 часа назад
все эти "перлы" восхищают родителей этих чад, а со стороны,- все это не стоит публикации
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127k
Аааа 7 минут назад
ах, у ели,
ах, у елки,
ах, у ели злые волки
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470
Геннадий Хамидулин 48 минут назад
Перечитайте книгу Корнея Чуковского " От двух до пяти".......
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18k
scorpick 51 минуту назад
Мой п...дюк выучил стишок для утренника:
А у няс сионя коська
Ядия вчия катят.
Катятя виясъи нимноська,
А ипуться (есть из блюдца) ни хатять.
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4k
S__D Час назад
Комментарий к фото
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1k
Мария Коненкова 2 часа назад
Ну, по поводу "окуеть" - впомнился то ли анекдот, то ли байка: ребёнка оставили под присмотр кого-то из не-членов семьи. Ребенок в какой-то момент подходит и произносит:
- Молись и кайся!
Шок, недоумение. Ребенок настаивает: молись и кайся! И по нарастающей, слезы, рыдания: молись и кайся!
Звонят родителям: что с ребёнком, чего он от нас хочет?
- Он просит включить ему мультфильм "Малыш и Карлсон"!
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