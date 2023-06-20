Детские фразочки, которые ставят взрослых в нелепое положение

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Порой дети хотят что-то сказать, но не всегда они контролируют свою речь. Потому получаются забавные ляпы. Родители поделились историями со словечками, которые заставили их пошевелить мозгами, чтобы понять, о чём вообще речь.
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"О, мам, смотри гомики...!" Представление остановили на пару минут...
Показали верблюда. Уж не знаю, почему она к папе обратилась, видимо, потому что мама вместе с ней смотрела, но очень громко закричала:
- Папа. папа, иди сюда! Тут @бут!!!!!
Папа мгновенно засунул голову в комнату и спросил:
- Кого?!
Результатом был прицельный полет маминого тапка ему в голову.
Тусишка зайка сеенький под елочкой КАКАЛ.
поою вок седитый вок, тусою по.е.б.а.л