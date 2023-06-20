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Детские фразочки, которые ставят взрослых в нелепое положение

Детские фразочки, которые ставят взрослых в нелепое положение

Автор:
20 июня 2023 19:07
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   дети   дети отжигают   детские фразы   перлы   смешные фразы   фразы   
2044
14

Порой дети хотят что-то сказать, но не всегда они контролируют свою речь. Потому получаются забавные ляпы. Родители поделились историями со словечками, которые заставили их пошевелить мозгами, чтобы понять, о чём вообще речь.

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Метки: Прикол   дети   дети отжигают   детские фразы   перлы   смешные фразы   фразы   
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12  комментариев
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5k
Денис 2 часа назад
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1k
Просто прохожий 4 минуты назад
Если бы взрослые говорили с детьми как со взрослыми без сюсюканья, такой херни бы не было, а так растут уже как неполноценные.
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5k
Wadim 11 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Дмитрий 23 минуты назад
Наверное в каждой семье есть такие "воспоминания" с очепЯтками. У нас ребёнок пел песню: "А я не хочу, не хочу по расчёту! А я по любви, по любви хочу!" Всё бы ничего, только, "по любви" она пела "по е..би, по е..би хочу!"
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7k
Дмитрий 23 минуты назад
Наверное в каждой семье есть такие "воспоминания" с очепЯтками. У нас ребёнок пел песню: "А я не хочу, не хочу по расчёту! А я по любви, по любви хочу!" Всё бы ничего, только, "по любви" она пела "по [мат], [мат]и хочу!"
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179
устал я от вас Полчаса назад
Верблюд и пора просыпаться это классика..
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1k
StoneWolf Полчаса назад
У меня ребёнок как то в магазине сказала "Папа, давай купим ПиХачу" Нас с продавцом чуть откачали)))
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13k
Djeff Час назад
На костюмированном спектакле в детском саду, когда вышли дети постарше в костюмах гномов, мой четырёхлетний сын громко сказал:
"О, мам, смотри гомики...!" Представление остановили на пару минут...
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4k
Сергей Семенов Час назад
Моя младшая сестра в детстве смотрела по телеку "В мире животных" с мамой и со мной.
Показали верблюда. Уж не знаю, почему она к папе обратилась, видимо, потому что мама вместе с ней смотрела, но очень громко закричала:
- Папа. папа, иди сюда! Тут @бут!!!!!
Папа мгновенно засунул голову в комнату и спросил:
- Кого?!
Результатом был прицельный полет маминого тапка ему в голову.
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1M
Великий Немой Час назад
Ответьте на вопрос: " Что такое "пелей"?"
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540
GoodFireman Час назад
Дочка пела всем известную песенку:
Тусишка зайка сеенький под елочкой КАКАЛ.
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