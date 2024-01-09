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Детские анкеты, которые веселят и удивляют взрослых

Детские анкеты, которые веселят и удивляют взрослых

Автор:
09 января 2024 06:13
Сообщество : Юмор
Метки: анкеты   дети   дети жгут   детские фразы   забавно   прикольно   
989
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Дети очень искренние и настоящие. Они всегда говорят и пишут только то, что думают. Мы почитали анкеты и записки, в которых много интересного.

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Метки: анкеты   дети   дети жгут   детские фразы   забавно   прикольно   
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